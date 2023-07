Nejprve okolo něj pobíhal, pak klub koupil. K tvrdému rapperovi se přidal i střelec z Premier League

Jako malý ve svém rodném městečku běhal za míčem a stejně jako řada jiných kluků měl sen stát se fotbalistou. Byl navíc hodně výřečný, skoro až otravný. Sršela z něj energie kdykoliv, kdy se objevil na hřišti. V dospívání se dal ale na jinou dráhu, mnohem tvrdší – a vlastně i nebezpečnější. Vyrostl z něj jeden z nejuznávanější britských rapperů. Na klub, okolo kterého vyrůstal, ale nikdy nezapomněl. Dokonce ho teď koupil. A třeba s ním jednou bude soupeřit proti filmovému Deadpoolovi.

Stormzy se umí pohybovat hlavně v hudbě. Vždyť jde o interpreta, který pomohl ke světovému úspěchu žánru grime, za což si vysloužil uznání nejen od milionů fanoušků, ale i řady áčkových umělců. A ne nutně jen z oblasti hudby – poklonu mu složil třeba slavný streetartový padouch Banksy, od kterého dostal jedinečnou neprůstřelnou vestu s výraznými motivy britské vlajky. Právem je tak Stormzy považován za hudební hvězdu, zejména pak v Anglii.

Jen o hudbě ale jeho život nebyl. Odmala fandil fotbalu a rád se ochomýtal okolo hřiště v rodném městě Croydon na jihu Londýna, které spíše než pro fotbal bylo známé pro svou vysokou kriminalitu. A byť zpočátku i Stormzy, který se do podvědomí veřejnosti dostal s hitem Shut Up, měl ambice hrát fotbal na profesionální úrovni, okolnosti ho přiměly se věnovat typičtějším pouličním záležitostem. A mezi ně spadal i rap, k němuž přičichl už v jedenácti.

Láska k fotbalu přetrvává dodnes, proto ji teď korunoval krokem, který je – zdá se – mezi celebritami světového ražení čím dál oblíbenější. Rozhodl se totiž fotbalový mančaft AFC Croydon Athletic koupit. Sám na to ale nebyl, jedním z trojice nových majitelů nepříliš známého anglického klubu se stane i Wilfried Zaha, bývalý hráč britské Premier League, který dlouhé roky kopal za tým Crystal Palace. Třetím je Danny Young, taktéž croydonský srdcař a fotbalista.

Skoro by se dalo říct, že se zmíněné trio inspirovalo tím, co před třemi lety udělali herci Ryan Reynolds, známý z filmové série Deadpool, a Rob McElhenney. Ti totiž v roce 2020 koupili velšský fotbalový tým Wrexham AFC, do kterého nalili miliony dolarů a senzačně s ním letos postoupili do čtvrté anglické ligy. AFC Croydon Athletic má od takového úspěchu ještě velmi daleko (musel by pětkrát postoupit), nicméně o to zřejmě novým majitelům tolik nejde.

Stormzy i Wilfried Zaha totiž v Croydonu, v blízkosti stadionu s kapacitou tři tisíce lidí, kde tým hraje domácí zápasy, vyrůstali, a proto jde pro ně spíše o plnění si dětských snů a přilákání nových, mladých hráčů. Částka, za kterou má být AFC Croydon Athletic koupen, nebyla zveřejněna. Navíc se ještě musí počkat, než bude transakce oficiálně schválena. S největší pravděpodobností ale má jít pouze o formalitu – ostatně Croydon už nové majitele ohlásil na Twitteru.

Minimálně pro Stormzyho jde o další rozšíření svého „fotbalového byznysu“. Ve spolupráci s Adidasem a dalšími deseti významnými značkami včetně Manchesteru United, Fulhamu FC a Sky Sports loni spustil hudebník program, který má pomoci mladým Afroameričanům získat práci a vedoucí pozice na všech úrovních fotbalu.