Nejreprezentativnější budova holešovické tržnice se dočká rekonstrukce. Bude tu restaurace pro tři stovky lidí

Kdysi patřila Pražská tržnice v Holešovicích k místům, kde seženete nejaktuálnější módní trendy v čínském provedení. Tomu už je dávno konec. Stánky zmizely už před třemi lety a Praha má s místem velké plány. Nyní se chystá pustit do rekonstrukce bývalé budovy burzy, která chátrá. Ta má vyjít zhruba na 225 milionů korun.

Budova burzy v hale číslo 4 je památkově chráněná a město má v plánu ji uvést do původní historické podoby. Dřív tu byl kromě jiného hostinec. Ten zůstane, jen se mu nyní říká honosněji, totiž restaurace.

„Burza, kde sídlila Dobytčí a masná pokladna a také hostinec, byla finančním a společenským centrem Pražské tržnice. Logicky se jedná o nejreprezentativnější stavbu v celém areálu. Chceme jí navrátit zpět její zašlou slávu a uvést ji do původního stavu,“ vysvětloval už loni pražský náměstek pro finance Pavel Vyhnánek.

Soutěž město už jednou vypsalo, kvůli problémům v dokumentaci ji ale zrušilo a nyní vypisuje znovu. Zakázka bude rozdělená do dvou částí. Jedna se týká celkové rekonstrukce budovy a v jejím rámci proběhnou restaurátorské a uměleckořemeslné práce.

Foto: MHMP Holešovickou tržnici čekají změny, začnou s budovou burzy

Druhá část má za úkol vybudovat zázemí pro gastronomický provoz, tedy pro zmíněnou restauraci. Ta má najít místo v prostorách burzovního sálu, který je osvětlený čtrnácti okny a zdobený znaky českých měst, jež měla na burze svoje zastoupení. Po otevření by se sem mělo vejít až tři sta lidí, další prostor bude venku na zahrádce s kapacitou pro zhruba 150 hostů.

Stavba z roku 1895 v novorenesančním slohu je už dlouho uzavřená kvůli bezpečnosti. Ve špatném technickém stavu jsou hlavně přístavby a nástavby burzy, které jako nepůvodní zmizí, problém je se statikou, ve dřevěných konstrukcích se objevily dřevokazné houby. Odhadem bude rekonstrukce trvat zhruba dva roky. Město už má stavební povolení.

Prostor o dvou až třech miliardách

Praha se ale rozhodně nesoustředí jen na burzu. Dílčí práce v areálu už proběhly, to zásadní ale tržnici v Holešovicích teprve čeká. Ostatně mluví se o tom, že v příštích asi patnácti letech se sem investují dvě až tři miliardy korun. Město už si nechalo zpracovat koncepční materiály pro rozvoj areálu, ekonomickou studii i urbanisticko-architektonickou studii.

V běhu je také mezinárodní architektonická soutěž, na jejímž konci by mělo dojít především k úpravě veřejného prostoru tržnice. Přihlásilo se do ní osmnáct architektonických studií z devíti zemí. Soutěž vypsal magistrát loni v červenci a město poptalo kromě uspořádání prostranství také úpravu vchodů do areálu, architekti by měli přijít rovněž s řešením zeleně a hospodařením s dešťovou vodou.

Foto: MHMP Na tomto místě vznikne v Holešovicích restaurace

„Předmětem řešení budou vstupy do areálu, jednotlivá korza a náměstí, prostory mezi halami a mobiliář. Požadujeme, aby řešení respektovalo historickou podobu tržnice, ale zároveň respektovalo nejmodernější přístupy ke krajinářské architektuře, včetně ohledu na potřeby spojené se změnou klimatu,“ uvedl k soutěži Vyhnánek.

Co se zmíněných vstupů týče, proměnou projde ten z Argentinské, ale i z Jateční ulice, kde je nyní výdejna e-shopu Alza. Samozřejmě projde úpravou i hlavní vchod, kam by navíc měla ústit nová Štvanická lávka mezi Holešovicemi a Karlínem. Soutěž má na starosti kancelář CCEA MOBA.

Úprava veřejných prostor by měla probíhat spolu s rekonstrukcemi dalších budov v celém areálu. V budoucnosti by v tržnici obecně mělo být místo pro kulturní, obchodní a gastronomický život. Vzniknout má nová vyhlídková věž. Naopak zůstat by měla hala 22, kde už se několik let konají farmářské trhy.

Foto: CMC Architects Dominantou nových veřejných prostor má být Malé náměstí

Dlouhá léta působí areál holešovické tržnice přinejmenším omšele. Jde přitom o památku, která má prvky secese a neorenesance. Areál vybudovaný na konci devatenáctého století byl postaven stavitelem Aloisem Elhenickým podle návrhu Josefa Srdínka.

Cílem bylo především přemístit jatka, respektive Ústřední jatka královského města Prahy, mimo centrum města. Holešovice se k tomu zdály jako ideální místo. Jatka se tu pak nacházela až do roku 1983. V letech devadesátých byla místní funkce všelijaká – kromě zmíněné tržnice s čínským zbožím byl v jedné z budov například také nevěstinec.

K tomu tržnici navštívit ovšem není třeba čekat na proměnu za velké peníze. Odehrává se tu totiž už nyní. Kromě zmíněné vyhledávané haly 22, kde to voní zeleninou víc než uprostřed pole, se tu loni na podzim už podruhé uskutečnil například Mercedes-Benz Prague Fashion Week, probíhají tu nejrůznější akce, ještě tento měsíc tu bude mezi dalšími Salon dřevostaveb.