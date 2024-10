Nejslavnější rivalita v dějinách sportu, pak přátelství. Díky za vzpomínky, vzkazuje Federer Nadalovi

Uložit 0

Byl světovou jedničkou a do zápasu s tehdy sedmnáctiletým klukem nastupoval jako favorit. Šlo o třetí kolo turnaje Miami Masters – a pro Rogera Federera mělo jít o rutinní záležitost. Prostě protivníka smáznout a postoupit dál. Žádná věda. Jenže tím hochem na druhé straně dvorce byl Španěl Rafael Nadal, který švýcarskou legendu nakonec porazil ve třech setech. A načal tak jednu z nejslavnějších sportovních rivalit, nad kterou si teď oba mohou zavzpomínat jako vysloužilí tenisté.

Tenisový svět dnes neřeší nic jiného než zprávu, kterou všichni očekávali, ale nikdo jí nechtěl příliš věřit. Rafael Nadal oznámil, že končí svou fascinující tenisovou jízdu, během které vyhrál dvaadvacet grandslamových turnajů a zapsal se do dějin jako jeden z nejúspěšnějších hráčů. A byť měl ještě chuť hrát a vítězit, jeho zdraví mu to nedovolovalo.

„Myslím, že je správný čas to ukončit,“ zmínil Nadal v emotivním vyjádření a reagoval na zranění kyčle, které si přivodil na začátku loňské sezóny. A byť se na kurty vrátil, do optimální formy se už nezvládl dostat. I tak ale smetl ze stolu názory všech expertů, kteří mu už několik let předpovídali brzký konec kvůli dlouhotrvajícím problémům s koleny.

Zpráva o ukončení kariéry rezonuje nejen mezi tenisovými fanoušky, ale i dalšími ikonami bílého sportu. A mezi nimi vyčnívá Roger Federer, tedy Nadalův úhlavní soupeř, se kterým svedl desítky skvělých bitev. „Vždy jsem doufal, že tento den nikdy nepřijde,“ vzkázal mu švýcarský tenista, který do profesního důchodu odešel v září roku 2022. „Děkuji za nezapomenutelné vzpomínky a všechny tvé dosažené úspěchy ve hře, kterou tak milujeme,“ pokračoval.

Nadal a Federer mají mezi sebou bohatou historii, o které by se slušelo napsat knihu nebo natočit film. Poprvé se střetli na americkém turnaji Miami Masters, kde tehdy ještě sedmnáctiletý Nadal favorizovaného Federera porazil bez ztráty setu. Celkově se na tenisových kurtech střetli čtyřicetkrát, přičemž naposledy v semifinále Wimbledonu v roce 2019.

„Poprvé jsem Federera zaregistroval, když vyhrál první Wimbledon, což byl rok 2003. A tehdy na mě působil trochu arogantně,“ zmínil Nadal s nadsázkou. „Zrovna jsem začínal a byl jsem extrémně stydlivý ho vůbec oslovit. Ale ne, byl na mě samozřejmě hodný,“ dodal. „Já Rafaela poprvé viděl v Monaku, také v roce 2003. Byl hodně mladý, ale tak dobrý,“ zavzpomínal Federer.

Dnes už mají vztah jiný. Jsou to kamarádi, kteří své přátelství mimo jiné utužovali i výšlapem do Alp, kam vyrazili v rámci exkluzivní kampaně od Louise Vuittona. V dobách jejich největší slávy ale byli velcí rivalové – a při pohledu na statistiku vzájemných zápasů je vítězem této slavné rivality hráč ze Španělska, který ovládl čtyřiadvacet klání.

Navrch má Nadal také ve srovnání počtu titulů z grandslamů, tedy čtveřice nejzásadnějších a nejprestižnějších turnajů sezóny. Španěl jich vyhrál dvacet dva (z toho čtrnáct na antuce v rámci French Open), Švýcar je o dvě trofeje pozadu. Nejvíce z takzvané Big Three jich má ale elitní srbský tenista Novak Djoković, a to dvacet čtyři.

„Můžu Rafovi zavolat a promluvit si s ním o čemkoliv. Máme milion témat, kterým se můžeme věnovat. Vždycky mám pocit, že na jakýkoliv večer, který spolu strávíme, nemáme nikdy dost času,“ řekl před dvěma lety Federer v Londýně, kde se před zraky diváků loučil s kariérou. „Býval to můj největší soupeř. Dnes je to můj blízký přítel,“ uvedl Nadal.

Jedním z témat, o kterých spolu mohou oba veleúspěšní tenisté mluvit, je třeba byznys. Zatímco Federer je úzce spjatý s perspektivní švýcarskou značkou tenisek On, Nadal našel příležitost v profesionálních závodech vodních člunů, do kterých investoval. Peníze na to mají – vždyť Federerovo jmění se odhaduje na půlmiliardu dolarů, Nadalovo bohatství činí asi 225 milionů dolarů.

Tenisové legendy tak zjevně i nadále budou mít co na práci. Minimálně Nadal by se ale zatím ničím jiným neměl příliš rozptylovat – ještě na něj totiž čeká poslední turnaj, a to už příští měsíc v rámci Davisova poháru, který proběhne na jeho domácí půdě, ve španělské Málaze. Pak už si bude moci naleštit hřebík, na který symbolickou tenisovou raketu pověsí.