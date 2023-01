Rafael Nadal míří z kurtů na vodní hladinu. Do závodů elektrických člunů E1 nasadí vlastní tým

Legendární Rafa se svými výkony na kurtech navždy zapsal do tenisové historie. Kdo by čekal, že si dnes šestatřicetiletý antukový král začne užívat zaslouženého důchodu, je ovšem na omylu. Nadal zatím kurty neopouští a vrhá se vstříc zcela nové sportovní disciplíně, kterou jsou závody elektrických vodních člunů. Pošle do ní svůj vlastní tým.

Elektrifikace dala vzniknout celé řadě nových závodních disciplín, mezi kterými nechybí ani šampionát elektrických formuli formule E či elektrická rallye Extreme E. V ní má nasazený svůj vlastní závodní tým slavný pilot formule 1 Lewis Hamilton. Není ovšem jedinou sportovní celebritou, kterou zlákaly závody elektřinou poháněných strojů.

Dvaadvacetinásobný grandslamový vítěz a legenda bílého sportu Rafael Nadal oznámil investici do chystané série E1, tedy šampionátu, ve kterém své síly mají změřit nadupané elektrické čluny schopné klouzat po vodní hladině v rychlostech atakujících 100 km/h. Za jeho vznikem stojí spoluzakladatel formule E a Extreme E Alejandro Agag a Rodi Basso, někdejší ředitel divize motorsportu v McLarenu.

Rafa, jak se tenistovi přezdívá, v nově vznikající sérii nasadí vlastní závodní tým, aby podpořil nejen adrenalinem nabytou podívanou, ale i ekologický přesah, který celá E1 má. Ta si totiž klade za cíl šířit osvětu o nutnosti ochrany ohrožených mořských a oceánských ekosystémů.

Foto: E1 Do šampionátu budou nasazeny elektrické čluny RaceBird

Za tímto účelem běží spolu s E1 i Blue Action Program, do kterého se Nadal též zapojil i se svou vlastní sportovní akademií. Cílem programu je upozorňovat na nutnost ochrany jednotlivých podvodních ekosystémů nacházejících se v blízkosti měst, u kterých se budou závody konat, a podporovat využívání udržitelnějších námořních technologií.

Vlajkonošem poselství se má stát závodní člun RaceBird společnosti SeaBird Technologies. Jedná se o závodní elektrický člun, který využívá technologie hydrofoilingu. Ta spočívá ve speciálních křídlech, které vedou z boku trupu lodi a stáčejí se pod jeho dno. Se zvyšující se rychlostí křídla vytvářejí vztlak, díky kterému se nakonec celý trup člunu vznese nad hladinu.

V kontaktu s vodou tak zůstávají jen samotná křídla a elektromotor o výkonu 150 kW, který je napájen 35 kWh baterií. Toto řešení snižuje tření a umožňuje člunu jet rychleji a pomaleji se vyčerpávají energetické zásoby v baterii. S tímto člunem budou pracovat všechny týmy, které se v E1 představí, přičemž Nadal nebude jedinou sportovní celebritou, která v šampionátu vlastní tým nasadí.

Coby majitel týmu se do E1 zapojil také závodník Sergio Pérez, který ve formuli 1 hájí barvy stáje Red Bull. Prozatím jsou oficiálně potvrzeny tří týmy, a to Pérezův mexický tým, tým Benátek a Nadalův tým hájící barvy jeho rodné Mallorky. V plánu je přilákat až devět dalších týmů a celý šampionát spustit do konce tohoto roku. Závody by se měly jet například v nizozemském Rotterdamu, další místa by měla být prozrazena v příštích měsících, kdy také začnou propagační akce kolem celé E1.