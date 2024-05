Rafael Nadal a Roger Federer vyšli na vrchol jako přátelé. V působivé kampani je nafotil Louis Vuitton

Uložit 0

Stáli proti sobě čtyřicetkrát – a jejich první vzájemný zápas proběhl před dvaceti lety. Odjakživa to byli rivalové, kteří sváděli jedny z nejlepších tenisových výměn v historii. Teď už ale na soupeření není čas. Roger Federer a Rafael Nadal ukázali, že jsou především kamarádi, kteří se vzájemně respektují. A skvěle to zachytil Louis Vuitton v exkluzivní kampani, kde s nimi doslova vystoupal na vrchol a dal jim možnost sdělit, jakými principy a pravidly se ve svých životech řídí.

Louis Vuitton už v minulosti pracoval na kampaních, které uhranuly internet. Naposledy se francouzská módní značka pustila do zvučné spolupráce s výjimečnými sportovci před dvěma lety, kdy proti sobě posadila Lionela Messiho a Cristiana Ronalda, aby si spolu na ikonickém kufříku zahráli šachy. Dva fotbalové soky ale známá fotografka Annie Leibovitz paradoxně fotila zvlášť – a pak nechala svůj tým, aby je zvěčnil do jedné pozoruhodné fotografie.

Tentokrát to ale bylo jinak. Ačkoliv si znovu zvolila sportovce, kteří se z podstaty nesměli mít příliš rádi, vybrala si je z jiné disciplíny, která je o poznání gentlemanštější. Vydala se lovit do tenisu, kde si pro novou kampaň pod hlavičkou Louise Vuittona vybrala španělského tenistu Rafaela Nadala a ikonu Švýcarska Rogera Federera. Tedy dva nejslavnější tenisové hráče v novodobé historii sportu, kteří mají takřka nezapomenutelné profesní resumé.

Vyrazila s nimi do italských Dolomit, kde je nechala stoupat na tři kilometry vysoký vrcholek hory, aby zdůraznila význam jejich kariér. Jde o vizuální metaforu, o vykreslení cesty od mimořádně nadaných sportovců až po legendy, které zná celý svět. V kampani, v níž Nadal a Federer propagují batohy a další doplňky od Louise Vuittona, se navíc propisuje linka, že kdyby nebyli tak velcí rivalové, možná by takových úspěchů nikdy nedosáhli.

Delve behind the scenes with tennis players #RogerFederer and #RafaelNadal, who redefined the game while leaving an inspirational impact across generations, photographed by #AnnieLeibovitz. Discover more at https://t.co/vHkJY4LplO#LouisVuitton pic.twitter.com/ls2uKNvn8z

— Louis Vuitton (@LouisVuitton) May 18, 2024