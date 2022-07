Nejsledovanější letadla na Flightradaru. České Švýcarsko hasí speciální letouny z Itálie

Požár stejných rozměrů jako ten, který decimuje národní park České Švýcarsko, Česko nepamatuje. Do akce se zapojují stovky hasičů, kteří se v neúprosných podmínkách snaží hlavně o to, aby se oheň nerozšiřoval dále. Jen lidská síla na záchranu ale nestačí, proto přichází i pomoc seshora v podobě vrtulníků a letadel. Stroje, které přiletěly z Itálie a které jsou na hašení přímo dělané, se dokonce staly nejsledovanějšími na nejznámějším světovém radaru pro sledování letů.

Dva speciální letouny CL-415 od kanadského výrobce Canadair přiletěly do oblasti Českého Švýcarska dnes po desáté hodině ranní a začaly s tím, pro co jsou z podstaty určené – se shazováním velkých objemů vody na více než tisícovku hektarů hořících lesů.

Dvojice žluto-červených letadel, která dnes dopoledne odstartovala z letiště Vodochody, je speciální tím, že zvládne nabírat vodu během letu. Pilotům prakticky stačí, když se snesou těsně nad hladinu, odkud jsou schopni čerpat vodu do trupových nádrží o objemu přes šest tisíc litrů. K úplnému naplnění má stačit asi kilometr a půl dlouhý úsek s tím, že za hodinu je jedno letadlo schopné uskutečnit až dvanáct odhozů vody (v závislosti na vzdálenosti vodní plochy od požáru).

V těchto okamžicích italská hasicí letadla, navržená jako „létající čluny“ s křídlem na vrchu trupu a zatahovacím kolovým podvozkem, dělají pravidelná kolečka mezi jezerem Milada, které je od Českého Švýcarska vzdálené asi třicet kilometrů. Tam naberou vodu a za zhruba dvanáct až osmnáct minut ji nabírají znovu – takový čas totiž letadlům stačí k tomu, aby s náloží doletěla na místo požáru a zpět. V případě potřeby zvládnou vodu smíchat s chemickou pěnou.

Jejich pomoc při masivním požáru, do kterého se vedle létajících strojů zapojuje zhruba 500 hasičů, je dokonce tak zajímavá, že se stroje v jeden moment staly nejsledovanějšími na známém leteckém radaru Flightradar24 – v době psaní článku sledovalo kolečka mezi jezerem a ohnisky požárů i více než osm tisíc lidí. Před několika desítkami minut ovšem letadla CL-415 z radaru zmizela, nyní se na něm znovu objevila a pokračují v operacích.

Jen na speciálních hasicích letounech však záchrana Českého Švýcarska nestojí. S hašením ze vzduchu pomáhá i sedm vrtulníků s takzvanými bambi vaky s kapacitou od přibližně tisíce po tři tisíce litrů vody a dvě letadla, do nichž je nicméně třeba vodu čerpat na zemi pomocí hadic, což efektivitu snižuje. Letecká pomoc má dnes trvat až do západu slunce s tím, že k dispozici budou letadla do té doby, dokud jich bude třeba. A to ještě pár dní minimálně potrvá.

Ačkoliv se podle ředitele ústeckých hasičů Romana Vyskočila daří frontu požáru udržovat, tudíž se plameny nerozšiřují dále, neustále vznikají malá ohniska, která se musí postupně likvidovat. Do karet hasičským sborům nehraje ani počasí, především pak vítr, který mění směr, což komplikuje jak záchranné akce vrtulníků, tak i hasičů na zemi. Do pomoci jako takové se zapojují i čeští byznysmeni, a to prostřednictvím peněžních darů. Je mezi nimi i zakladatel Seznamu.