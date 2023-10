Nejstarší rum světa vznikl už před Napoleonem, teď ho český majitel prodává. Pozor ale na původ

Uložit 0

Měla být vyrobena devět let před narozením Napoleona Bonaparteho. V dobách, kdy na Jamajce začaly vznikat první destilérky, které svým rumem podporovaly morálku otroků, námořníků a vojáků. Nikdy se však nevypila – už od konce devatenáctého století slouží hlavně jako sběratelský kousek, který nyní shodou okolností vlastní Čech. Ten se teď ale raritní lahve rumu vzdává a nabízí ji třeba i vám.

V neděli zamířila do dražby lahev rumu z roku 1760, která je o dvacet let starší než ta, kterou na začátku letošního roku za 700 tisíc korun vydražil neznámý sběratel ze Švýcarska. Nese prosté označení Jamaica 1760, má zeleně tónované sklo, měří okolo třiceti centimetrů a je oprýskaná tak, jak se na starou lahev sluší a patří. Ostatně měla také hodně cestovat, přičemž dlouhé desítky let na ni sedal prach v Barceloně.

„Podle všech dostupných zdrojů se jedná o nejstarší rum na světě,“ uvádí aukční portál Rums.cz, kde dražba běží. „Sahá až do dob, kdy na karibských ostrovech vrcholilo otrokářství a výrobci třtinového cukru zakládali první destilérky. Tehdy byly lahve s alkoholem určeny k rychlé spotřebě, dochovaný rum z jedné z prvních destilací v Karibiku je tak opravdový unikát,“ stojí dále v profilu.

Z Jamajky měla do Evropy přicestovat v roce 1878, kdy ji zakoupil francouzský obchodník Emile Martignole, tehdy žijící v Barceloně, aby se od něj v rámci rozprodeje rodinného bohatství před pár lety dostala do rukou neznámého sběratele z Česka. A pokud jde skutečně o nejstarší rum na světě, jeho hodnota se může šplhat až k vyšším stovkám tisíc korun. Tady je ale důležité slovíčko jestli – padělky se totiž vyskytují v každém oboru.

Své o tom ví Robert Vaněček z Prestige Portfolio, který se sběratelství destilátů věnuje přes dvacet let a na rumy z dávné historie má svůj názor. „Neznáme ani značku, ani místo, prakticky nic o původu destilátu,“ říká pro CzechCruch. „Měla by se tak provést analýza a zkouška stáří destilátu v laboratoři. Bez ní je to spíše koupě zajíci v pytli. Za mě je k tomu zkrátka potřeba více informací,“ dodává.

Stejně jako u sbírání umění nebo aut je také v případě alkoholu nutné ověřovat pravost daného produktu, a to hned několika způsoby. Jak Vaněček vysvětluje, může jít o odborné posudky, autentické fotky nebo životopisy. Spolu s tím by se měl sběratel zaměřovat na to, kdy skutečně proběhlo přelahvování, tedy metoda, kdy se destilát pro zachování kvality přelije do nové lahve.

Foto: Rums.cz Zašlá etiketa údajně nejstaršího rumu planety

V případě zmíněného jamajského rumu došlo k přelahvování v roce 1935, jak stojí v záznamech, Vaněček však doporučuje vybírat mnohem novější plnění starých destilátů, ideálně po roce 2008. „Tam už je nějak zaručena historie produktu – a lze ji lépe dohledat,“ vysvětluje. Sám si netroufá odhadnout, za kolik se taková lahev může vydražit, soustředí se ale zejména na skotské whisky a cognacy, jejichž minulost je transparentnější, a tudíž se dá lépe dohledat.

Přestože se hodnota historických rumů určuje hůře, jejich sbírání je oblíbené, a to i napříč Českem. Jedním z příkladů může být rum Shark Caroni 1989 od tuzemského stáčeče, který se na začátku letošního roku dostal do prodeje za patnáct tisíc korun – a za pár dní se vydražil za 45 500. „V posledních letech je růstově nejvýznamnější investicí právě rum,“ uvádí pro server iDNES.cz Petr Švadlenka, jeden z provozovatelů Rums.cz.

Vášní ovšem nemusí být jen lahve, ale třeba i etikety, jako to má Petr Hloušek, který rumové a jiné etikety destilátů sbírá už padesát let. Začal štítkem od vypitého tuzemáku, který sloupl během své kariéry programátora, ale postupně svému koníčku věnoval čím dál více úsilí, až skončil sbírkou okolo deseti tisíc etiket ze 114 států.