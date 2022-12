Nejstrmější převis v Česku se otevírá jen pět dní v roce. I to Adamu Ondrovi stačilo k jeho zdolání

Adam Ondra patří mezi výjimečné osobnosti světa lezení, a to v celosvětovém měřítku. Tuto pozici potvrdil nejen svými výkony na mezinárodních soutěžích, ale také stanovením a zdoláním nejtěžší lezecké cesty planety. Nyní si navíc připsal další úspěch, když zdolal nejdelší, nejstrmější a nejvyšší převis v České republice nacházející se v propasti Macocha v Moravském krasu.

Ondrovi se podařilo překonat propast volným způsobem ze dna klenbou, po cestě, která byla vyznačena v roce 1986. Nese název Příklepový strop a nikomu před Ondrou se ji nepodařilo překonat způsobem, kdy jištění není využíváno k postupu, ale má pouze jistící funkci. Podle Ondrových odhadů má stěna 120 metrů a převislost až 70 metrů, což z ní v českých podmínkách činí mimořádnou překážku.

Ondrovým záměrem bylo trasu původně překonat hned na první pokus, což se však nakonec nepodařilo. Na první i druhou délku tak ve finále potřeboval pokusy dva. Výkon měl být o to zajímavější, že nikdo nevěděl, v jakém stavu byly staré skoby i nýty a klidu nepřidával ani čas.

„Macocha je velkolepá propast, z přírodního hlediska velmi cenná, kde je lezení povoleno pouze na zvláštní žádost, a to pouze pět dní v prosinci každého roku,“ vysvětlil Ondra na svém Facebooku s tím, že právě v prosinci se na skále nevytváří kondenzace a proto po ní lze lézt.

Cesta je náročná hned z několika důvodů

„Přehled délek přelezu: 8b+, 8b+, 8a+, 7a a 6c příliš nevystihuje, jak dobrodružný, obtížný a jedinečný zážitek to byl. Slabší výbava, vlhkost, nízká teplota, divoký převis a omezený počet dní, kdy to můžete zkusit, z toho dělají něco, na co nikdy nezapomenu,“ popsal Ondra své emoce po zdolání skály.

Jak informoval Deník.cz, do Macochy by se chtěl Ondra vrátit, protože na místě je možné najít ještě obtíženější cesty, než je Příklepový strop. Za vůbec nejtěžší cestu na našem území je pak označován Zvěřinec, nacházející se v Moravském krasu, který Ondra již také překonal. Jeho vůbec největším výkonem kariéry však bylo překonání trasy Silence v Norsku, jejíž obtížnost je hodnocena nejvyšší stupněm 9c.