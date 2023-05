Největší konkurencí hospod je Netflix. Český startup do boje za pivo zapřáhl umělou inteligenci

Počet hostů a objem vypitého čepovaného piva v hospodách klesá již více než deset let. Pivovary prý říkají, že je na vině pandemie koronaviru a nyní také inflace, podle dat jde však o dlouhodobý trend. Český startup BeerSport, který nabízí mapu hospod a zákazníkům přináší věrnostní programy, upozorňuje, že pokud se poctivě uvařené pivo, kvalitní výčep a setkávání s přáteli v hospodě nepodpoří inovacemi ve službách a marketingu, bude tento obor i nadále strádat.

„Je třeba si přiznat, že pozornost a volný čas zákazníků získávají čím dál více jiné obory, vítězí zejména globální zábavní online průmysl,“ říká pro CzechCrunch Zdeněk Nový, zakladatel a ředitel BeerSportu. Firma se původně zaměřovala na vývoj vstupenkových systémů a mezi jejími klienty byla například i síť multikin CineStar či největší festivaly typu Rock for People. Ještě větší potenciál ale objevila v hospodské kultuře.

Služby BeerSportu využívají největší zdejší pivovary jako Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen, Heineken i Pivovar Svijany a aplikace firmy má 400 tisíc aktivních uživatelů, kteří přes ni naskenovali více než dvacet milionů piv. To probíhá například díky poukazům na pivo zdarma – pivovary takovým způsobem lákají lidi, aby ochutnali právě jejich výrobky.

Uživatel načepovanou sklenici přes aplikaci vyfotí a umělá inteligence ověří, že se jedná o validně zakoupené pivo. Za loňský rok činily tržby z prodaných poukazů 71 milionů korun. Startup od investorů včetně známých jmen jako Michael Rostock Poplar, Karel Obluk či fondu Presto Ventures získal dohromady přes třicet milionů korun a od roku 2021 prý funguje v zisku.

Jedenačtyřicetiletý Nový, který je zároveň držitelem patentu v oblasti elektronických cenin, se propojování piva a IT věnuje již téměř deset let. „O technologických zázracích a novinkách v oblasti umělé inteligence dnes čteme každý den. Ale nebyli bychom v Česku, aby vývojáři nezačali spojovat AI s pivem a hospodami,“ vypráví s úsměvem. V rozhovoru mluví o tom, jestli se opravdu mají moderní technologie prosazovat také v tradičních českých hospodách, které by měly být spíše offline zážitkem, a jak takové propojení vůbec funguje.

Umělá inteligence a pivo. Jak tyto dvě věci jdou dohromady?

Každý obor musí vyžít potenciál moderních technologií, aby zlepšil služby pro své koncové zákazníky. My díky umělé inteligenci provozujeme například komplexní věrnostní programy platné v desítkách tisíc restaurací. S tím souvisí také mapa kvality čepu nebo vlastní sociální síť v aplikaci.

Nicméně patří umělá inteligence i do tradiční české hospody?

Je to nezbytné, jinak časem zaniknou. A to by byla škoda z mnoha důvodů.

Zaniknou? Není to příliš silné tvrzení?

Fakt je, že i když pivovary hlásí každý rok zvyšování produkce, podíl piva vypitého v hospodách neustále klesá. A nemůže za to jen covid nebo inflace. Tento sestupný trend tu je více než deset let a platil také v časech konjunktury ekonomiky. Je to tím, že pozornost a volný čas koncových zákazníků získávají čím dál více jiné obory. I hospody ovlivňuje globalizace trhu.

Jakým způsobem?

Nadnárodní společnosti z oboru zábavního průmyslu investují miliardy dolarů do získání vaší pozornosti, volného času a peněz. Miliony lidí v Česku pravidelně sledují Netflix nebo hrají počítačové či mobilní hry. Takové možnosti trávení volného času zkrátka před lety nebyly.

Foto: BeerSport Aplikace BeerSport

A je to špatně? Měli bychom raději chodit do hospody?

Neříkám, že to je špatně. Je to úžasný výsledek lidské kreativity, díky níž vznikají obrovská umělecká díla, která financuje právě globální trh. Zároveň to ale není tak, že by spotřebitelé najednou řekli, že Netflix je lepší než perfektně načepované pivo s kamarádem v hospodě. Je to celé jen o získání a nasměrování pozornosti.

Spotřeba piva v Česku je ale stále v přepočtu na osobu nejvyšší na světě. Měli bychom se vůbec snažit podporovat lidi, aby více chodili na pivo?

Za varovný signál bych považoval přesouvání konzumace do domácího prostředí. V Česku bylo na počet obyvatel vždy nejvíce hospod, celková spotřeba alkoholu na osobu přitom byla daleko větší v jiných státech. Svět se neustále zrychluje, volného času ubývá. Je to o tom jednou za čas zpomalit a zajít na pivo. Cílem je si popovídat a ocenit kvalitu čepu, nikoli zahájit závody v pití alkoholu.

Nejde ale i v takových případech o podporu alkoholismu? Jak podporujete boj proti němu?

S pivovary máme daný etický kodex, který systémově přes mobilní aplikaci stoprocentně hlídáme. Na věrnostní kartičku si lze například připsat maximálně jeden bod denně, aplikace vám řekne, že další pivo dnes nemůže na kartičku zaznamenat. Na druhé straně je samozřejmě fakt, že BeerSport propaguje pivo. Nicméně z hlediska zmíněných rizik není řešením nulová tolerance či prohibice. Tato rizika řeší právě kultivace prostředí.

Když se vrátíme k návštěvnosti hospod, jak „v boji o volný čas“ soupeříte s nadnárodním zábavním průmyslem?

Moderní technologie hrají zásadní roli v získání pozornosti a okamžitém řešení potřeb. Jakmile mrknete v mobilu na internet, hned uvidíte upoutávku na nový film či seriál, který si máte večer pustit. Pivovar tomuto může konkurovat tak, že vám nabídne ochutnávku v podobě skvěle načepovaného piva v blízké hospodě a k tomu přidá dárkový poukaz na pivo pro kamaráda. Což musí být samozřejmě velmi cílené na správné potenciální hosty, kteří dosud takovou nabídku nevyužili. Následně potřebujete získat jejich hodnocení, zda byli spokojení, a zůstat s nimi v kontaktu pro další podobné nabídky v podobě věrnostního programu.

Jakmile jsme díky uživatelům měli stovky tisíc fotek, začala umělá inteligence rozlišovat konkrétní piva na čepu.

Kde se takový přístup setkává s umělou inteligencí?

Řádově zvyšuje efektivitu takových úkolů. Příkladem je zmíněná pozvánka do hospody, tedy poukaz na pivo zdarma. Standardní přístup je, že obsluze v restauraci řeknete, že máte poukaz na pivo zdarma, číšník musí vědět, o co jde, a tuto slevu zadat do pokladny. To nikoho nebaví, a navíc je to v zásadě nerealizovatelné, pokud pivovar dodává pivo do tisíce hospod.

Takže jsme v aplikaci naprogramovali funkčnost, díky které si host kamerou v telefonu naskenuje zakoupené pivo a poukaz tak sám uplatní. Je za tím umělá inteligence, která mu okamžitě sdělí: „Vidím, že jsi v hospodě U Lva a dáváš si čepovaný Pilsner Urquell. Posílám 55 korun na tvůj bankovní účet, takže toto pivko máš zdarma.“ Jedná se o samoobslužný poukaz a platí ve všech hospodách, které pivovar určí, bez potřeby školení obsluhy restaurací.

Jak aplikace pozná, že jsem si koupil právě čepovaný Pilsner Urquell?

Museli jsme ji to naučit. Umělá inteligence umí rozpoznávat obecně známé objekty jako jablko, telefon, židle… Ale u čepovaného piva ve sklenici s uchem nevěděla. Takže jsme pořídili desítky tisíc fotek z hospod a naučili ji to. Na začátku je totiž dost hloupá a potřebuje moře příkladů, co je správně a co špatně. Jakmile jsme díky uživatelům naší aplikace měli stovky tisíc fotek, začala umělá inteligence rozlišovat konkrétní piva na čepu. Dnes už přesně řekne, zda je plzeň na fotce správně načepovaná, díky kvalitním foťákům v telefonech totiž rozpozná orosenou sklenici od suché nebo vidí nežádoucí bubliny v pivní pěně. Vznikají tak referenční fotky z čepu, které veřejně sdílíme, aby si uživatelé mohli předem vybrat hospodu, kam zajdou na pivo.

Foto: BeerSport Zdeněk Nový, zakladatel a ředitel BeerSportu

Pokud si poukaz uplatním sám, jak víte, že jsem si pivo opravdu koupil?

Opět je to o učení umělé inteligence, která během vteřiny vyhodnotí desítky objektů v okolí. Sedíte u stolu nebo stojíte? Skenujete pivo za barem, v kuchyni nebo u stolu pro hosty? Sedíte u toho stolu sám nebo je tam více lidí? Odpovídá počet drinků na stole počtu sedících? Umělá inteligence vám řekne, že to pivo musí vidět z trochu větší dálky, pak už má jasno. Stejně jako vám během vteřiny zakoupené pivo uzná, tak umí říct, že danou situaci uznat nemůže.

Vaši aplikaci využívá 400 tisíc lidí. Jak získáváte nové uživatele a jak si je udržíte?

Nejlépe funguje pozitivní doporučení přítele, což umíme podpořit dárkovým poukazem na pivo. Aplikace je pro každého, kdo například sleduje předpověď počasí v chytrém telefonu a umí ocenit takovou přidanou hodnotu moderních technologií. Součástí věrnostních programů jsou také různé pub kvízy a soutěže o pivo. Důležité je, aby uživatelé nacházeli v aplikaci pravidelně nový a atraktivní obsah.

A vy věříte, že díky aplikaci můžete zvrátit negativní trend návštěvnosti hospod?

Ano, protože BeerSport je technologie s neomezenou škálovatelností. Míříme na milion uživatelů, kteří si ročně přes aplikaci darují poukazy na pivo v hodnotě tří miliard korun. To jsou finance, které ve finále inkasují české hospody. S pivovary již na této strategii pracujeme a další inovativní projekty budou následovat.