Mikuláš nadělil největšímu pražskému obchoďáku první cirkulární obchod. Zůstane do konce roku

Většinou nosí Mikuláš mandarinky, případně uhlí. Do pražského obchodního centra Westfield Chodov ale na svůj svátek přinesl elektroniku, oblečení nebo kola. To vše je sice z druhé ruky, na kvalitě to ale nemá být poznat. Na Chodově se v úterý otevřel první český cirkulární obchod. Zakladatelé si chtějí koncept vyzkoušet, pak uvidí, co s ním dál.

Obchod, který dostal název No Neke, má různorodou nabídku. K dostání budou značky Second hand 1981 a Tak trochu jiný sekáč, které se zaměřují na módu. V nabídce budou rovněž Levneiphony.cz, které servisují a prodávají elektroniku od značky Apple. Dětské oblečení a hračky bude možné koupit od Ebuu, Eterle zase nabídne vintage bytové dekorace. K dispozici budou i ojetá kola od EbikePartners. A výdejnu zde budou mít Reknihy.cz.

V duchu svého konceptu byla založena i samotná prodejna, takže veškerý nábytek tu je použitý a jeho původ je z programu Druhý život nábytku od švédského obchodního řetězce IKEA. První cirkulární prodejna získala podporu i od KB SmartPay.

Foto: No Neke Obchod otevřel ve Westfield Chodov

Během prosince chce tým zakladatelů především sbírat data, jak vše funguje. „Náš záměr nemůže být udržitelný pouze z pohledu cirkularity, ale také z pohledu byznysu. Proto začínáme pilotním projektem na Chodově, na kterém si chceme ověřit, jak tento koncept dělat profitabilně,“ vysvětluje provozní ředitel No Neke Radek Hampl.

Češi se rozhodli navázat na to, co už dávno funguje třeba ve Švédsku. Opřeli se také o průzkum, podle kterého 77 procent tuzemských obyvatel alespoň někdy nakupuje věci z druhé ruky. Až pro osmdesát procent je pak motivací potřeba ušetřit. Polovině lidí je líto věci vyhazovat, 36 procent chce předejít plýtvání a 27 procent míní, že to je ekologičtější způsob života. Průzkum na vzorku tisícovky lidí provedl InsightLab, partner projektu No neke.

Z výzkumu pak mimo jiné vyplynulo i to, že většina lidí si pod pojmem second hand představí hrabání mezi tunami věcí, kde nevěří kvalitě ani hygienickým opatřením. „Chceme předsudky ohledně nákupů v second handech bořit. Věříme, že po příchodu k nám zákazníci řeknou, že není možné, že jde o sekáč,“ říká generální ředitelka obchodu Michaela Kloudová.

V Česku podle dat No Neke skončí v odpadu až 200 tisíc tun textilu ročně a nepotřebné věci vyhazuje každý třetí Čech. Ostatně Evropská agentura pro životní prostředí už textil označila jako narůstající problém. V současné době vyhozené oblečení zaujímá čtvrté místo v žebříčku znečišťovatelů životního prostředí plastem. Předpoklad je, že se poměr vyhozeného změní a nakupování secondhandového zboží vzroste do roku 2026 o 127 procent.

První obchodní dům s použitými věcmi vůbec je kousek od Stockholmu. Švédský obchod se jmenuje Retuna. Cirkulární prodejna je ale například také v Bruselu a Berlíně. Nedávno otevřel rovněž už druhý obchod se secondhandovým zbožím ve Vídni. Tam ho provozuje samo město.