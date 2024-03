Největší startupová investice Amazonu. Téměř tři miliardy dolarů posílá do Anthropicu odpadlíků z OpenAI

Uložit 0

Závody v utrácení ve světe umělé inteligence pokračují. Tentokrát tučný šek vytáhl americký obr Amazon zakladatele Jeffa Bezose, pro který je to nejvyšší startupová investice v jeho bezmála třicetileté historii – 2,75 miliardy dolarů (64,3 miliard korun) letí do San Franciska za startupem Anthropic, který vyvíjí velký jazykový model Claude. Je jednou z předních firem, která spolu s modely GPT od OpenAI táhne současný rychlý vývoj generativní AI.

Amazon doplňuje Microsoft nebo Google ve velkých sázkách na současný boom generativní umělé inteligence. Americká technologická firma už Anthropicu, ve kterém dříve působil i český vědec Stanislav Fořt, loni v září dala 1,25 miliardy dolarů (29,2 miliardy korun).

Tehdy uvedla, že celkem do projektu hodlá vložit čtyři miliardy dolarů, a slib nynějším vkladem splnila. Amazon bude mít podle serveru CNBC v Anthropicu i nadále minoritní podíl a nebude mít zástupce v jeho správní radě.

Celou investici měly firmy podle CNBC dohodnout vloni v prosinci, kdy Anthropic investoři ohodnotili na 18,4 miliardy dolarů (430,6 miliardy korun). Ten se v rámci partnerství s Amazonem podle agentury Bloomberg také zavázal, že bude k pohonu některých svých aktivit využívat výhradně datová centra Amazon Web Services, cloudové odnože Amazonu, a že bude používat i mikročipy svého mecenáše. Firma má podle Bloombergu podobnou dohodu i s Googlem.

Investici Amazon a Anthropic ohlásily nedlouho poté, co startup vydal novou generaci svých velkých jazykových modelů Claude 3, která má být v určitých úkolech schopnější než GPT-4 od OpenAI. Starup ostatně v roce 2021 založili bývalí výzkumníci z OpenAI, sourozenci Amodeiovi, kteří se s ředitelem Samem Altmanem neshodli na směřování projektu.

Mladé firmy zabývající se generativní AI v posledním zhruba roce a půl vybírají miliardy na vývoj velkých řečových modelů, na nich založených programů a na stále výkonnější hardware. Anthropic za poslední rok v pěti investicích získal 7,3 miliardy dolarů (170,7 miliardy korun). Podíl v Anthropicu má i padlá kryptoburza FTX Sama Bankmana-Frieda, který jde do vězení a prodává dvě třetiny podílu FTX za 884 milionů dolarů, díky čemuž vyplatí bývalé klienty.

OpenAI od vydání známého textového generátoru ChatGPT v listopadu 2022 podle The New York Times vybralo celkem 13 miliard dolarů od svého hlavního investora, kterým je Microsoft. Ten minulý týden ukázal, jak (ne)koupit startup, když nechtěl vzbudit pozornost regulátorů kvůli převzetí firmy Inflection AI. Úřady, jako je americká Federální obchodní komise, totiž na velké investice technologických obrů do startupů světa umělé inteligence zaměřují stále větší pozornost.