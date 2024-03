Strůjce podvodu s kryptem stráví dekády za mřížemi, klienti FTX ale peníze získají zpět. I s bonusem

Uložit 0

Rok a půl je dlouhá doba. A ve světě kryptoměn a umělé inteligence to platí dvojnásob. Nikde to není vidět tak moc jako na příběhu zkrachovalé burzy FTX. Ten ale končí svým způsobem happy endem: hlavní padouch je za mřížemi a napálení klienti se dočkají svých peněz. Sice v cenách z listopadu 2022, ale i to se počítá.

Burza FTX padla na podzim roku 2022, když vyšlo najevo, že její majitel se svými spolupracovníky používal prostředky klientů v podstatě bez omezení na další spekulace a investice. Na Havaji si koupili luxusní nemovitosti, ve firmě chyběly účetní i finanční standardy, neuváženě půjčovala jiným startupům a prostředky zákazníků volně plynuly z FTX do fondu Alameda Research.

Když praskly informace o tom, že podnik drží disproporční množství nelikvidních kryptoaktiv a že by mohl mít problém s výplatou klientských prostředků, burza zkolabovala. Na 100 tisíc investorů přišlo o osm miliard dolarů (v přepočtu více než 187 miliard korun).

Zakladatel Sam Bankman-Fried skončil ve vazbě a loni v listopadu si vyslechl rozsudek o své vině za podvod či machinace. Na jak dlouho skončí za mřížemi, se veřejnost dozví ve čtvrtek 28. března, ale je jisté, že ve vězení může strávit zbytek svého života – prokurátoři pro něj chtějí trest 40 až 50 let a teoreticky mu hrozí až 115 let.

To, že vyšetřovatelé tak rychle rozpletli celou kauzu a detailně popsali, jak obehrával drobné i velké investory a jak problematické manažerské a podnikatelské praktiky používal, bylo možné díky jeho nejbližším spolupracovníkům. Ti Bankmana-Frieda hodili přes palubu výměnou za mírnější tresty.

Celý příběh ale nakonec skončí happy endem a nejde o to, že strůjce aféry byl dopaden a odsouzen. Původním klientům FTX se nakonec vrátí všechny jejich peníze, a dokonce, jak píší Financial Times, s dvaceti až čtyřicetiprocentní prémií.

Insolvenčnímu správci se totiž podařilo shromáždit nemalou část rozkutálených kryptoaktiv. A protože bitcoin a spol. už několik měsíců v kuse opět rostou, jejich rozprodejem zbude dost peněz pro všechny. Bude to sice v cenách z listopadu 2022, které jsou o dost nižší než dnes, ale kdyby věřitelům tehdy někdo řekl, že své prostředky ještě uvidí, asi by mu nevěřili.

Klíčovou roli v celém příběhu navíc sehrává i umělá inteligence. Šéf burzy FTX totiž 500 milionů dolarů, které získal od investorů, použil v roce 2021 na nákup desetinového podílu ve startupu Anthropic, který je dnes zdatným konkurentem společnosti OpenAI a jejího ChatGPT. Dvě třetiny tohoto podílu jsou nyní na prodej, od FTX je koupí konsorcium mezinárodních investorů za necelých 900 milionů dolarů. Tímto prodejem získá insolvenční správce další peníze pro věřitele.

Na fakt, že bývalým klientům FTX se vrátí jejich peníze, už upozorňují i obhájci Bankmana-Frieda a snaží se touto cestou argumentovat, že si vlastně nezaslouží moc přísný trest. To ale rozporuje právě insolvenční správce – poukazuje na to, že i když dostanou své peníze zpět, ten rok a půl, kdy se s nimi nepracovalo, stejně o dost přišli.