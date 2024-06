Německý jazykolam, zremixovaný Pedro a dětský DnB diktát, který nejde z hlavy. Kde se berou virální songy?

Uložit 0

Krátkým videím na sociálních sítích dodávají šťávu, nebo se dokonce stávají ústředním bodem jejich obsahu. Bez virálních songů by reals a podobné formáty nefungovaly. Kde se ovšem takové hity berou, když v klasických rádiích o ně člověk sotva zavadí? Tři virální písně poslední doby ukazují, že jejich vytvoření nemusí být raketová věda. Často stačí jen obrovské zapálení, případně upravit něco, co už mají všichni dávno před nosem.

Když v květnu roku 2022 vyšla čtvrtá série seriálu Stranger Things, v jedné z epizod zazněl song Running Up That Hill z roku 1985. Jeho autorku Kate Bush opět vynesl před světla reflektorů a song se po téměř 40 letech vrátil do žebříčků hitparád.

Podobné pocity jako Kate Bush by dnes možná prožívala i již zesnulá italská zpěvačka Raffaella Carrà, autorka písně Pedro z roku 1980, která vyšla na albu Mi spendo tutto. Jednalo se o klasický prázdninový lovesong pojednávající o dívce mířící na dovolenou do argentinského Santa Fé, kde se setká s místním chlapcem jménem Pedro. Ten dívce nabídne, že jí město ukáže, nicméně z dalšího textu písně vyplývá, že spíše než město dívka poznávala Pedra, do kterého se bezhlavě zamilovala.

Italský song by nejspíše dál dřímal v bohatých archivech italského popu, nicméně před několika měsíci došlo k jeho oživení. Postarali se o něj dva němečtí producenti Jaxomy a Agatino Romero, kteří Raffaelliny vokály doplnili o pulzující techno beat a do animace klipu na YouTube přihodili roztomilého točícího se mývala. A světě div se, virál byl na světě.

Barbora, rebarbora a barbaři

Výše jmenovaní němečtí DJs však nepřišli s žádným převratným postupem. Samplování a remixování je řemeslo staré desítky let a existuje nesčetné množství příkladů, jak skvěle (i bizarně) může fungovat. Jen si vzpomeňme na klasiku od rappera jménem Pharoahe Monch, který v písni Simon Says vysamploval hudební motiv z filmu Mothra vs. Godzilla z roku 1964.

Řada virálních songů je výsledkem šikovného samplování a remixování klasických popových písní, ovšem začátkem letošního roku zmizelo z TikToku množství těchto hitů poté, co nedopadla licenční jednání mezi provozovatelem populární sociální sítě a Universal Music Group. Díky tomu však vznikl prostor pro ryze autorskou tvorbu. A také pro Boda Wartkeho.

Bodo Wartke sám sebe nazývá hudebním komikem a jeho tvorba skutečně baví. Stalo se tak díky songu Barbaras Rhabarberbar, případně Barbara’s Rhubarb Bar, jehož základem je klasický německý jazykolam, který funguje poměrně dobře i v češtině. Vypráví o dívce jménem Barbara, která se proslavila svými rebarborovými koláči, jež prodávala v baru. Ten navštěvovalo i pár barbarů, na které měla Barbara a její rebarborové koláče takový vliv, že zanechali svého barbarství a začali chodit k barberovi, tedy holiči.

Přestože posluchači neovládající němčinu v písni rozumí tak maximálně slůvkům Barbara a abrakadabra, jazykolam rapovaný do úderných beatů se okamžitě stal hitem. Tiktokeři k němu navíc vytvořili trendující taneční choreografii.

Vyženete tenhle song z hlavy? Pochybuji!

Stalo se zvykem, že s létem přichází i letní hit, který bývá na konci srpna již značně otravný. Co začalo v 50. letech legendárním songem Volare od Domenica Modugna, představují v moderní éře písničky jako Gangnam Style, Despacito, Houdini či As It Was od Harryho Stylese a dalších hudebníků. O letošní letní hit sociálních sítí se však postarala parta školáků z Irska.

Milují Tlapkovou patrolu a ráno musí vstávat do školy, přesto je díky The Spark zná každý, tedy alespoň ti, kdo trochu sledují současné trendy na sociálních sítích. Parta dětí groteskně máchajících rukama před mikrofonem stvořila song, ve kterém do DnB podkresu diktují fráze o tom, jak v sobě našly jiskru a nyní pochybují o tom, že by je byl někdo schopen zastavit.

Song je výsledkem umělecké iniciativy Rhyme Island z irského Corku a vznikl ku příležitosti oslav Cruinniú na nÓg, tedy irského národního dne, kdy se v Irsku otevírají dětem a mládeži kreativní dílny. Píseň vznikla pod neziskovou organizací The Kabin Studio, která v Corku pořádá workshopy, kempy a další volnočasové aktivity plné hudby, zaměřené na všechny věkové kategorie.

Do chytlavého drum and bass podkladu od producenta PapaPedro Beats rapují děti Caoimhe, Jackie, Rosaleen, Alex, Aaron, Mark, Katie, Róisín, Sophie, Stacey a Claire, kterým je od 9 do 12 let a bydlí převážně na předměstí Corku Knocknaheeny, případně patří k uprchlické menšině žijící v městečku Lisdoonvarna.

Byť psaní textu a další přípravy trvaly několik měsíců, virální senzace údajně vznikla během jediného dne na doubledeckeru v centru Corku. Písniček má The Kabin Studio na svém kontě již celou řadu, ovšem až této se podařilo díky jejímu náboji skutečně prorazit a udělat partě dětí velmi zajímavé prázdniny.