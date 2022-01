S nastupujícími generacemi se mění obecné požadavky zákazníků, kteří dříve preferovali osobní kontakt, nyní však dávají přednost komunikaci na dálku a zároveň chtějí být „in charge“, tedy mít možnost všechno vyřídit sám a hned. Alespoň takový je posun podle Matouše Kučery, spoluzakladatele startupu Amio, jenž se na právě tuto komunikaci zaměřuje a získal miliony korun od investorů.

Celkem 390 tisíc eur, tedy 9,5 milionu korun, v rámci pre-seed kola do Amia vkládá litevský Business Angel Fund a několik andělských investorů včetně známého Jiřího Hlavenky. Připojují se tak k akcelerátoru Startup Wise Guys, jež startup – za kterým kromě Kučery stojí Jan Donátek – podpořil už dříve.

„Se zakladateli Amia se znám už řadu let a sleduju jejich profesní a podnikatelskou dráhu. Vnímám, že jsou velmi pracovití, neústupní, chytří a vytrvale si jdou za cílem. Vnímám je tedy jako kvalitní podnikatele, což je vždy velmi důležité a je to dobrá propozice pro investici,“ popisuje pro CzechCrunch podnikatel a andělský investor Jiří Hlavenka.

„Obor, ve kterém působí, má evidentní potenciál, byť na něm samozřejmě existuje hodně hráčů. Rozhodně nejsou sami, ale tak tomu u sexy oborů logicky je. Prokázali, že umějí prodávat a že jsou schopní prodávat i korporacím ze západo- a severoevropských trhů, tedy do bohaté a lukrativní části světa. Věřím tedy v jejich úspěch, a proto jsem investoval,“ doplňuje Hlavenka.

Zakladatelé startupu Amio Jan Donátek, Matouš Kučera a Karel Rochert

Na dotaz, kam má získaný kapitál firmu posunout, Kučera odpovídá relativně „nudně“. „Možná to bude znít neoriginálně, ale k růstu. Něco přes polovinu dáváme do prodeje a expanze po Evropě, zbytek do produktu. Tento rok nás čekají dva další produkty, čímž obsáhneme všechny kanály zákaznické podpory,“ popisuje pro CzechCrunch spoluzakladatel Amia, mezi jehož klienty patří i velcí hráči jako Datart, Moneta, DPD či Generali.

Amio se podle Kučery zaměřuje hlavně na zákazníka, automatizace komunikace tak musí poskytovat vyšší přidanou hodnotu takovým způsobem, aby ji chtěl využít i příště. Hlavním cílem nástroje je odstranit čekání na zodpovězení dotazu, automatické vyřešení problému nebo navigace na takzvanou self-service.

„Mohlo by se zdát, že se zaměřujeme na úsporu nákladů, ta je ale pro firmy, které nás využívají, až jako třešnička na dortu,“ popisuje Kučera. Ten se s druhým spoluzakladatelem startupu Janem Donátkem zdá již od dětství, společně v Aši prošli základní i střední školou, v Praze pak také elektrotechnikou na ČVUT. Oba přitom dlouhodobě pracovali na mnoha projektech, startup Amio je však první společný.

„Oba jsme dělali spousty projektů již od vysoké školy. Nechápu, proč jsme se nedali dohromady dřív,“ usmívá se Kučera a vypráví, že jako u většiny jiných startupů i tato podnikatelská dvojice prošla mnohými pivoty. Myšlence věnovat se automatizaci zákaznické podpory se přitom dlouho vyhýbali, nakonec ale u zakázky pro Monetu změnili plány.

Cílem startupu je dostat se mezi tři nejlepší konverzační platformy fungující na technologiích umělé inteligence a ve schopnostech tak překonat jiné systémy technické či zákaznické podpory. Byznys Amia funguje na bázi SaaS, tedy softwaru jako služby. Základem je produkt umožňující analýzu, správu a rozvíjení automatizace, k čemuž přidává také samotné konzultace řešení, kdy s klienty hledá cestu, jak dosáhnout co největší efektivity implementace.

Zajímavostí navíc je, že jde o poměrně mezinárodní startup, jenž okupuje tři časové zóny a lidé v týmu sedí od Pobaltí přes Bělorusko a Česko až po Slovinsko a Chorvatsko. Ostatně i se samotnými investory má přímé propojení na Litvu.

„Vždy jsem se díval do zahraničí spíš než po Česku, studoval jsem například v Německu a Finsku. V Litvě je náš první investor Startup Wise Guys, to jsou původem Estonci, ale rozrůstají se daleko za region Pobaltí. Máme skvělé kontakty na místní trh, nedávno nám náš litevský investor udělal intro přímo na ředitele největší baltické banky,“ pochvaluje si Kučera, kterého zahraniční pobyty navíc inspirují ke srovnávaní zvyklostí s těmi českými.

„Možná by se mnozí divili, jak daleko jsou Litevci například ve fintechu nebo digitalizaci. Oni nemají před sebou silné industriální Německo, ale dravé Estonce s jejich jednorožci. Když jsem stěhoval rodinu i celý tým do Vilniusu, někdo mi řekl, proč se stěhuji na východ… A to je přesně náš problém, hledáme všude překážky a problémy místo akceptace výzev. Navíc Litva je pro mě víc na sever než na východ,“ směje se Kučera.