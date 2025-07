Nový Superman funguje a lidé se na něj hrnou. Jak dokázal, že únava ze superhrdiny není skutečná?

Uložit 0

Kdo by v roce 2018 čekal, že k jednomu z největších filmů letošního roku a novému startu masivní franšízy povede několik starých tweetů. Ty způsobily dočasné propuštění režiséra Strážců galaxie z Marvelu, následovalo najmutí ze strany Warner Bros. a nakonec až role kreativního šéfa DC Studios. A nový Superman. Ten, který má právě za sebou třetí nejúspěšnější start letošního roku a demonstruje, že tak často diskutovaná „únava ze superhrdinů“ je vlastně jen únavou z nedostatku fantazie.

Ještě před pár týdny se s napětím diskutovalo o tom, jestli Superman s Davidem Corenswetem nebude příliš opatrný, jestli je pro něj James Gunn ten správný režisér, jestli o další novou iteraci hrdiny diváci vůbec mají zájem. Mají. Podle odhadů jeden z nejdražších blockbusterů poslední doby za první víkend v Severní Americe vydělal 122 milionů dolarů (2,6 miliardy korun) – více, než se Muži z oceli podařilo kdykoliv dříve. Po Minecraft filmu (162 milionů) a Lilo & Stitch (146 milionů) je to třetí nejlepší start roku.

Vzhledem k popularitě Supermana ve Spojených státech jsou čísla z ostatních zemí relativně nižší, globálně má ale snímek po debutovém víkendu na kontě pořád 217 milionů dolarů. Pro úplnost, start v českých kinech byl slabý – s necelými 21 tisíci diváky stačil až na třetí místo v návštěvnosti, F1 a Jurský svět: Znovuzrození měli více než dvojnásobek přesto, že jsou v kinech už od minulého a předminulého týdne.

Nicméně, obecně se mluví o velice úspěšném startu a kritické i divácké ohlasy jsou převážně pozitivní, takže by se minimálně vysoká americká návštěvnost mohla nějakou dobu držet. O Supermanovi v podání Jamese Gunna se mluví jako o naivním až přihlouplém filmu, což jsou ovšem pozitiva. Pryč jsou zádumčivé pohledy a vybledlé barvy snímků Zacka Snydera, tentokrát je Kal-El jednoznačně černobíle pozitivní hrdina, který má inspirovat k laskavosti.

Jeho cesta na velké plátno přitom začala kontroverzními příspěvky na sociální síti. V roce 2018 médii prolétly odkazy na nekorektní vtipy, které James Gunn v minulosti sdílel, a Marvel, pro který měl filmař chystat třetí Strážce galaxie, s ním rychle ukončil smlouvu. Disney/Marvel nakonec rozhodnutí přehodnotilo, tou dobou už ale situaci využilo studio Warner Bros. Gunn pro něj nejdříve natočil Sebevražedný oddíl, pak první řadu Peacemakera a v roce 2022 dostal oficiální roli kreativního šéfa s úkolem „zachránit“ komiksové adaptace DC.

Režisér na své nové pozici oficiálně začal počátkem listopadu a hned v prosinci oznámil, že připravuje film o mladém Supermanovi, který má zároveň sloužit jako odrazový můstek pro novou éru univerza DCEU. Seškrtal projekty jako třetí Wonder Woman a budoucího Muže z oceli s Henrym Cavillem. O několik měsíců později už byla hotová první verze scénáře Supermana.

„Otevřelo mi to dveře k tomu, abych přestal tvořit tak, aby mě lidi měli rádi,“ řekl Gunn v rozhovoru s Rolling Stone o tom, jak jeho myšlení ovlivnil vyhazov z Marvelu. „To zlehčuju – aby mě lidi milovali. Myslím, že na nějaké úrovni všechno, co jsem dělal předtím, vycházelo ze snahy potěšit ostatní,“ dodává s poznámkou, že taková mentalita má u něj nejspíš zdroj v dětství v dysfunkční rodině. Pak ale konečně došel k tomu, že primární motivací by pro něj mělo být odvyprávět dobrý příběh. Třeba o laskavém mimozemšťanovi z obyčejné americké rodiny.

Snahu potěšit v průběhu produkce a postprodukce filmu vystřídal tlak na výkon, jelikož na něm visela budoucnost DCEU. Pokud by Superman selhal, mohlo by to ohrozit i vše, co ho mělo následovat. Gunn to nicméně interpretoval jako nutnost přijít se skutečně odvážnou vizí – svým prvním „opravdu superhrdinským filmem“, jak novinku sám označil.

Hrdina v modrém obleku a červenými trenýrkami působí skutečně komiksově s celou svojí naivitou, hravostí, obrazovou barevností a jednoznačnými poselstvími. Jako třeba o tom, že Kal-El je emigrant, což vyburcovalo americké konzervativce, nebo záchraně obyvatel fiktivní malé země před vojenskou velmocí, u níž mnozí nacházejí jasné paralely s Ruskem a Ukrajinou nebo Izraelem a Palestinou.

Vyšlo to. Režijní koncept snímku, kde se vedle silného stěžejního příběhu objevila i řada dalších superhrdinů a postav, u diváků oživil naději ve sjednocené a emocionálně silnější DC. Navíc hrdinova naivita a laskavost skutečně funguje jako symbol hodnot, k nimž bychom měli aspirovat, a ne pouze snaha vytvořit zábavný „obsah“ – do jaké se v posledních letech propadlo MCU.

Šéf Warner Bros. Discovery David Zaslav už stihnul k úspěchu nového filmu poblahopřát a pochlubit se, že studio chystá celou řadu navazujících projektů. Už příští rok se má do kin vydat Supergirl a Clayface, na streamovací službu HBO Max zase seriál Lanterns. Naplánovaná je ale prý celá následující dekáda superhrdinských titulů.