Nesnězeno před vyhozením zachránilo 300 tisíc jídel. Spojilo se s Maďary, společně šli na Slovensko

Funguje jednoduše. Restaurace, kavárny nebo další podniky v aplikaci nabídnou balíček s přebytky jídla, který musí být zlevněný minimálně o padesát procent z původní ceny. Uživatel si to koupí, na místě vyzvedne a pomůže tak ušetřit jídlo, které by jinak pravděpodobně skončilo v koši. Projekt Nesnězeno funguje již pět let a nyní oznámil, že se spojil se svým maďarským protějškem Munch a společně získali investici.

Jen v Česku aktuálně Nesnězeno registruje 1 400 podniků a aplikaci si u nás stáhlo pět set tisíc uživatelů. „Zachránili jsme přes tři sta tisíc porcí jídla v hodnotě téměř dvacet milionů korun,“ přibližuje pro CzechCrunch spoluzakladatel projektu Jakub Henni. Nesnězeno začínalo jako studentský projekt, za kterým kromě Henniho stála i Michaela Gregorová.

Jejich cílem bylo bojovat proti plýtvání jídlem v brněnských restauracích a kavárnách přes facebookovou stránku. V roce 2019 spustili mobilní aplikaci a působnost rozšířili i do supermarketů, pekáren a dalších obchodů s jídlem, navíc také geograficky do dalších měst v Česku. Gregorová z projektu odešla předloni v únoru, kdy prodala svůj podíl Hennimu. Projekt se ale vyvíjel dál. Loni v listopadu proběhla fúze s maďarským protějškem Munch.

Jak ke spojení vůbec došlo? „Se zakladateli Munch jsme byli v kontaktu na LinkedInu, kde mě oslovili. Hned po druhém setkání přišli s nápadem fúze, díky které bychom se stali největší platformou proti plýtvání jídlem v regionu a zároveň díky mezinárodnímu přesahu zajímavějším startupem pro investory,“ přibližuje Henni. Obě společnosti navíc chtěly expandovat na Slovensko, proto jim dávalo smysl síly spojit místo toho, aby si konkurovaly. Došlo tak k fúzi. Původní podílníci ve firmě zůstali.

Foto: Nesnězeno Zakladatelé Nesnězena Michaela Gregorová a Jakub Henni

Nyní již společně zastřešují přes 2 200 partnerů a napříč zeměmi už mají milion stažení aplikace. V dubnu oba projekty vstoupily také na zmiňované Slovensko, kde působí pod značkou Munch a mají asi čtyřicet aktivních partnerů. „Zatím fungujeme v Bratislavě, kde máme zapojené například všechny kavárny Starbucks – fungují s námi také v Česku a Maďarsku,“ přidává podrobnosti Henni.

V aplikaci si uživatelé mohou prohlížet nabídky různých prodejců jídla od malých kaváren či cukráren přes restaurace i velké sítě. Nově spolupracuje také se supermarkety Spar a Interspar v Maďarsku či s řetězcem Penny v Česku. Tato spolupráce je nyní ve fázi pilotního testování a zapojených je sedm poboček v Praze. V blízké době má dojít na rozšíření i do dalších měst včetně Brna, Olomouce a Ostravy, později možná i dále.

Z pohledu uživatelů Penny na prodejně vytvoří balíček ze zbylých potravin jako ovoce, zelenina, mléčné výrobky, pečivo či uzeniny v původní hodnotě minimálně 160 korun. V aplikaci pak balíček nabídne za 79 korun a uživatel si jej může vyzvednout na pokladně. „Nabídnuté balíčky se většinou prodají v rámci několika minut,“ pochvaluje si Henni. Byznys model Nesnězena je přitom obecně postavený na provizi z prodeje partnera a za poslední rok prý společně s Munchem obratově narostly na desetinásobek, konkrétní čísla však neprozrazují.

Projekt zaujal také investory. Blíže nespecifikované desítky milionů korun do firmy vložil český fond Tilia Impact Ventures, maďarští Fiedler Capital a BNL Start Partners či slovinští Silicon Gardens s přispěním andělských investorů Petera Zaborzkyho a Martina Ducháčka. Prostředky mají posloužit na růst ve střední a východní Evropě zahrnující země jako Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Rumunsko, Řecko i Bulharsko.

„Globální potravinový řetězec trpí strukturálními nedostatky, od způsobu výroby potravin až po jejich spotřebu. Nakonec zhruba třetina vyprodukovaných potravin skončí jako odpad. Munch má jedinečnou pozici tento status quo změnit, počínaje regionem střední a východní Evropy. Pevně věříme v jejich produkt, tým a jejich schopnost škálovat tento dopad v celosvětovém měřítku,“ říká Petr Vítek, partner a spoluzakladatel Tilia Impact Ventures.

Zatímco nedávné investiční kolo posílilo pozici Nesnězena a Munche na současných trzích, ambice společnosti sahají výše. „Pevně věříme, že startup ze středovýchodní Evropy s ekologickým dopadem vyroste v globálního hráče. Doposud jsme ukázali pouze zlomek našeho potenciálu a soustředíme se na další investiční kola, díky kterým posuneme naši vizi dopředu,“ věří ředitel Munche Bence Zwecker.