Netflix spouští předplatné s reklamou. Bude výrazně levnější, do Česka by mělo dorazit příští rok

Zatímco mnoho lidí a firem koronavirus v roce 2020 zasáhnul nepřipravené, Netflix díky karanténám a lockdownům rostl závratným tempem. Letošní ústup pandemie ale přinesl opadnutí zájmu o domácí zábavu a vysoká inflace spolu se skokovým zdražením energií vedly k tomu, že streamovací služba začala po dlouhé době ztrácet předplatitele. Netflix chce situaci zlepšit uvedením nového, levnějšího předplatného s reklamami. Teď odhalilo termín jeho spuštění i ceny pro svůj hlavní trh.

Ačkoliv je to poměrně logický krok, že ho Netflix opravdu učiní, mnoho lidí překvapilo. Vedení firmy, hlavně spoluzakladatel Reed Hastings, totiž dlouho a hlasitě razilo filozofii, podle níž reklamy do konceptu Netflixu nezapadají a streamovací služba má divákům nabídnout ničím nerušenou zábavu. Až do bodu vydávání celých řad seriálů najednou. To ale bylo předtím, než propad počtu předplatitelů zvětšil trhliny v důvěře investorů – mezi koncem loňského roku a letošním květnem se hodnota akcií Netflixu propadla o 70 procent.

Ve firmě tak přišel čas na výrazné změny. Ke schvalování a financování projektů se má přistupovat s větší rozvážností, více prostoru mají dostat divácky úspěšné franšízy, testuje se systém pro snížení dopadu sdílení účtů a teď se spouští levnější předplatné s reklamou. Jako první ho budou moci od příštího měsíce využít diváci v Austrálii, Brazílii, Francii, Itálii, Japonsku, Jižní Koreji, Kanadě, Mexiku, Německu, Spojeném království, Spojených státech a ve Španělsku.

Cena bude ještě o něco nižší a vlastnosti o něco lepší, než se předpokládalo. Zatímco v srpnu server Bloomberg na základě insiderů předpovídal poplatek mezi sedmi a devíti dolary, ve skutečnosti vyjde nové a nejlevnější předplatné Netflixu na 6,99 dolaru. To je o tři dolary méně než stávající základní předplatné. Přepočteno na české ceny by to mohlo odpovídat méně než 130 korunám měsíčně, současná nejlevnější varianta vychází na 199 korun.

Foto: re:publica/Flickr Reed Hastings, spoluzakladatel a spoluředitel Netflixu

S příchodem novinky se zlepšuje i dostupná kvalita přehrávání. Základní předplatné Netflixu dosud nabízelo pouze „standardní rozlišení“, tedy archaických 640 x 480 pixelů. Nově to jak u základního, tak u levnějšího předplatného s reklamou bude konečně HD, tedy 1280 x 720 pixelů. Hlavním rozdílem mezi verzí s reklamou a bez ní tedy bude hlavně přítomnost reklam, u druhé z nich ale také nepůjde stahovat tituly pro offline přehrávání.

Poslední výraznější odlišností bude dostupnost titulů. Jelikož Netflix zatím, nebo vůbec, není schopen vyjednat nové smlouvy pro veškerý obsah licencovaný od třetích stran, některé tituly nejlevnější verze streamovací služby nenabídne. V závislosti na teritoriu by přitom mělo jít o pět až deset procent celé knihovny. S původními díly Netflixu nejspíš žádný problém nebude.

Samotných reklam by, přinejmenším zezačátku, nemělo být příliš mnoho. Za hodinu přehrávání jich divák uvidí mezi čtyřmi až pěti minutami, přičemž jednotlivé spoty budou rozdělené do patnácti- až třicetivteřinových klipů. Prakticky totéž v USA obsahují ostatní služby s předplatným s reklamou jako Disney+ nebo Peacock. Netflix si chce dát pozor, aby se lidem nezobrazovalo totéž pořád dokola – přesto ale může být výzvou zajistit, aby se reklamy neukazovaly v momentech, kdy by negativně zasáhly do plynulosti vyprávění.

Firma také tvrdí, že nechce sbírat příliš detailní data uživatelů pro cílení reklam, aby nenarušovala soukromí svých zákazníků. Při registraci pro tento účel požádá jen o uvedení data narození a pohlaví. Pro zadavatele reklamy má být zajímavé spojení s různými žánry a typy obsahu. Na technologické i byznysové stránce inzerce Netflix úzce spolupracuje s Microsoftem.

Spuštění předplatného s reklamou pro průkopníka streamování představuje otevření důležité kapitoly. Znamená totiž, že ambiciózní startup, který se příliš neohlížel na ostatní a razil vlastní inovativní model, musí přeci jen následovat některé zavedené standardy, aby mohl svůj byznys dlouhodobě udržet. Přesný termín, kdy bude předplatné s reklamami dostupné i v Česku a dalších zemích, zatím není známý. Vzhledem k tomu, že Netflix má silnou motivaci zvyšovat počet zákazníků, by nicméně mohla být reálná první polovina příštího roku.