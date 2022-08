Netflix s reklamou by mohl zlevnit až o polovinu. Nové předplatné má přijít v příštím roce

Netflix v průběhu pandemie zažíval žně, když se do jeho okruhu zákazníků hrnuli lidé zavření doma. S rozvolněním opatření ale přišel velký propad a streamovací služba letos v dubnu poprvé za více než dekádu oznámila nižší počet předplatitelů než v minulém čtvrtletí. K překvapení mnohých to vedení firmy identifikovalo jako důvod k tomu nabídnout levnější předplatné obsahující reklamy – tedy něco, co spoluzakladatel Netflixu Reed Hastings v minulosti explicitně odmítal. Teď se objevují informace, že nová nabídka by mohla přinést až poloviční slevu.

Stále největší streamovací služba na světě v současnosti nabízí tři verze předplatného. Basic za 199 korun měsíčně, Standard za 259 korun měsíčně a Premium za 319 korun měsíčně. Liší se u nich jak počet obrazovek, na nichž lze přehrávat současně (1, 2 a 4), tak nejvyšší dostupná kvalita přehrávání (480p, Full HD a 4K). Nejpopulárnější má být prostřední možnost za 259 korun za měsíc.

Nové předplatné, které Netflix oficiálně oznámil v červenci, má stávající nabídku rozšířit. Server Bloomberg nedávno přišel se zprávou, co by služba měla nabídnout. Podle anonymních zdrojů by se cena předplatného s reklamami mohla pohybovat mezi 7 a 9 dolary měsíčně, což je asi polovina oproti nejrozšířenější verzi Standard. Podle stávajících českých cen to odpovídá asi 130 až 180 korunám.

Za to mají diváci získat přístup k naprosté většině online filmové a seriálové knihovny, ne však k její kompletní verzi, což je dáno licenčními smlouvami k jednotlivým titulům. Při přehrávání by se jim měly zobrazit asi čtyři minuty reklamy za hodinu, a to na začátku a v průběhu pořadu. Zásadní přitom bude zajistit, aby se jednotlivé spoty nezobrazovaly ve špatných momentech – například uprostřed scén nebo bezprostředně po významných momentech děje.

Foto: re:publica/Flickr Spoluzakladatel a spoluředitel Netflixu Reed Hastings

V klasické televizi je narušování vyprávění reklamní přestávkou zcela standardní a počítají s ním i tvůrci. V seriálech určených pro lineární vysílání se proto objevují takzvané mini cliffhangery, které před příchodem spotu představí dramatický moment či jinak zvýší napětí. Divák pak má jednak menší tendenci přepnout na jiný program, jednak přestávka působí přirozeněji. Seriály vznikající přímo pro Netflix či další streamovací služby naproti tomu s něčím podobným dosud nemusely počítat a reklamy mohou působit rušivě.

Pro Netflix má teď být důležité najít rovnováhu mezi dostatečně nízkou cenou, kterou by přitáhnul větší množství nových předplatitelů, a dobrou zkušeností s používáním služby, aby si je udržel. V souvislosti s tím prý inzerentům aktuálně nabízí spíše menší smlouvy, chce totiž zamezit nedodržení plnění a zahlcení diváků spoty. Velký otazník se vznáší nad tím, kdy a v jaké formě budou mít inzerenti přístup k údajům o sledovanosti všech titulů, z níž vyplyne dosah jejich reklam. V současnosti jsou dostupná pouze týdenní čísla pro desítku nejpopulárnějších pořadů.

Jak po technologické, tak po byznysové stránce začal zapojení reklam do přehrávání Netflix řešit s Microsoftem. A slibuje, že nabídne lepší zkušenost pro diváky i zadavatele inzerce. Překvapivě to ale nemá znamenat vysokou míru cílení reklam, aby příliš nezasahoval do soukromí uživatelů. Podobně jako v lineárním vysílání tak mají všichni dostat tytéž reklamy, velký důraz má být kladen jen na to, aby se neopakovaly stále ty samé dokola.

Podle Bloombergu by se předplatné s reklamou mělo na prvních šesti trzích objevit už v závěru tohoto roku, s výraznějším rozšířením se počítá příští rok. Mediální konzultační společnost Ampere Analytics očekává, že do roku 2027 by příjmy z nové nabídky spolu s prodanými reklamními sloty mohly dosáhnout celkem 8,5 miliardy dolarů.

Přesnější informace o uvedení dostupnější verze obsahující reklamy v Česku zatím nejsou známé. Netflix také na dotaz serveru Variety uvedl, že reportované cenové rozpětí nelze potvrdit ani vyvrátit, jelikož je vše stále v procesu rozhodování. U konkurenčních služeb Disney+ a HBO Max je předplatné s reklamou asi o třetinu levnější oproti standardní ceně. Ani jedna z nich ale nemá několik dalších úrovní předplatného.