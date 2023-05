Netflix uvádí novou sérii o Conoru McGregorovi. Láká i na jeho očekávaný návrat do klece

Nedívalo se na to hezky. Z momentu, kdy zatím poslední zápas Conora McGregora ukončila ošklivá zlomenina kotníku, muselo zamrazit i těm nejotrlejším. Slavný zápasník smíšeného bojového umění se ale do klece chce vrátit, dost možná ještě letos – a že půjde o velkolepý návrat, o tom není pochyb. Přece jen jde o sportovce, který MMA ve světě zviditelnil takovým způsobem, jako nikdy jiný před ním. A Netflix na jeho comeback láká novou dokumentární sérií, kterou právě vydal.

Bylo to před deseti lety, kdy tehdy čtyřiadvacetiletého talentovaného zápasníka upsala organizace UFC, světová jednička v pořádání zápasů v MMA. Conor McGregor si pod její hlavičkou budoval jméno a prokazoval své výjimečné schopnosti. Nešlo ale jen o umění v kleci – skvěle to uměl s médii a diváky. Byl vtipný, kontroverzní, místy agresivní a silně provokativní. Skoro by se dalo říct, že šlo i ideální kombinaci k tomu, aby se z něj stala globální hvězda.

José Aldo, Nate Diaz, Khabib Nurmagomedov. To jsou jména, pro která je McGregor tak známý. Toho prvního knockoutoval za třináct vteřin, s druhým měl jeden z nejzajímavějších sporů v dějinách UFC a třetí pro něj sice znamenal devastující prohru, ale zároveň obrovskou show pro diváky. Nelze opomenout ani Floyda Mayweathera, kvůli kterému si odskočil do boxerského ringu a vydělal miliardy korun. Pak tu byl ale i Dustin Poirier.

Právě jeden z nejlepších zápasníků lehké váhy v UFC je v celém jeho příběhu jakýmsi „finálním bossem“. Na něm to totiž skončilo. McGregor s ním v roce 2021, tedy v jeho dosud posledním zápase, stál v kleci už potřetí – podruhé ale prohrál. A do toho si velmi nevybíravým způsobem zlomil kotník, kvůli kterému mu hrozil konec kariéry. V tomto momentě ale má začít jeho nová éra. Netflix si nemohl zvolit lepší načasování.

Ve své nové, čtyřdílné dokumentární sérii mapuje období od roku 2018 do jeho poslední návštěvy klece. Tedy od zmíněného velkolepého zápasu s neporaženým šampionem Nurmagomedovem, ke kterému nastoupil po dvouleté pauze, až po zranění, které se mu přihodilo v utkání s Poirierem. A pro jeho fanoušky nabízí snad vše, co by si mohli přát – autentické výpovědi, pohled do zákulisí, prostřihy z hlavních zápasů, tréninky, úsměvy, slzy…

„Také jsem si myslel, že je konec,“ řekl z nemocničního lůžka McGregor na úvod teaseru, který na novinku s názvem McGregor Forever láká. „Proto jsem se přepnul do jiného módu. Chtěl jsem se uklidnit, ale hlavou mi běželo, co budu dělat dál. Byl to hodně děsivý moment,“ zmínil v souvislosti s jeho vypěněním po konci onoho zápasu s Poirierem. „Conor McGregor je tu však navždy. Tak to je, tak to bude. Nezapomínejte na to,“ dodal odhodlaně.

McGregor Forever nicméně není prvním televizním projektem, kde slavný zápasník hraje hlavní roli. Na Netflixu je také dostupný dokumentární snímek Conor McGregor: Známá firma, který ukazuje jeho cestu na vrchol a také vyhlášené souboje se zmíněným Aldem a zmíněným Diazem. Obě díla tak může být vhodné v krátkém sledu zhlédnout před jeho očekávaným návratem zpět k zápasení.

I když ještě není stanovený termín (tudíž se může cokoliv změnit), McGregor by se do klece UFC měl skutečně vrátit, a to rovnou v zápase proti tvrdému Michaelu Chandlerovi, proti kterému teď stojí v rámci zápasnické reality show The Ultimate Fighter, kde mají oba zápasníci trenérské role.