Netflix nechce dominovat jen v oblastech filmu a televize, ale má v plánu vybudovat rozsáhlejší zábavní impérium. Po několika měsících testování proto teď globálně spouští svou nabídku her. Prozatím si je budou moci zahrát majitelé telefonů se systémem Android, iOS se přidá časem. V nabídce je aktuálně pětice mobilních titulů, z nichž jsou dva dostupné i v češtině. Do budoucna má ale streamovací služba podstatně větší ambice.

Záměr pustit se do herního světa vedení Netflixu oficiálně oznámilo už letos v srpnu. Vedle filmů, seriálů a dalších pořadů se na službě měly objevit videohry, zcela bez reklam a bez navýšení předplatného „Důvodem, proč to děláme, je pomoci naší službě růst a získávat významnější postavení v životech lidí,“ řekl spoluředitel firmy Reed Hastings. Nějakou dobu se spekulovalo, o jaké hry půjde a kdy je uvidíme, zanedlouho se ale ukázalo, že zpočátku to budou mobilní tituly.

Hlavní tituly z první pětice mají nepřekvapivě úzkou návaznost na jednu z nejznámějších značek Netflixu – Stranger Things. Zatímco tedy diváci čekají na novou řadu seriálového hitu, mohou si čas ukrátit hrou zasazenou do jeho světa. Stranger Things: 1984 a Stranger Things: The Game jsou dostupné i v češtině a nabídnou podobně retro zkušenost jako seriál samotný. Netflix říká, že cílem bylo vytvořit hry, u jakých by nejspíš trávili čas samotní hrdinové Stranger Things.

U Stranger Things: The Game se hráč pohybuje městečkem Hawkins vyvedeném ve fingovaném 3D prostoru s jednoduchou grafikou. Jako svou postavu lze zvolit jednoho z dvanácti hlavních hrdinů seriálu, přičemž každý má trochu jiné schopnosti. Cílem je pak nacházet a likvidovat nebezpečná monstra ze světa vzhůru nohama. Hra Stranger Things: 1984 je zase plošinová akční adventura, v níž jde primárně o řešení různých hádanek.

Na Netflix přicházejí mobilní hry Foto: Netflix

Ostatní tři tituly s názvy Shooting Hoops, Card Blast a Teeter Up mají blíže k typickému obsahu App Storu nebo Google Play. Ve všech případech jde o snadné koncepty pro nenáročné hráče, kteří si chtějí ukrátit čas třeba při čekání na tramvaj. První zmíněný titul vyžaduje trefit se do koše míčem, na němž je připevněný šíp ovlivňující fyziku. Card Blast zjednodušeně kombinuje hádanky a poker, v Teeter Up pak hráč musí dovést kouli do správné díry nakláněním telefonu.

Netflix většinu ze zmíněných titulů už veřejně testoval, ať už samostatně v obchodech s aplikacemi, nebo přímo ve streamovací službě v několika zemích. Nyní je spouští globálně pro všechny uživatele telefonů s Androidem, lidé s iOS zařízeními si budou muset ještě chvíli počkat. Záložka s hrami se má objevit přímo na hlavní stránce mobilní aplikace Netflixu.

Zábavní firma se nabídkou nového typu interaktivního obsahu snaží jak přitáhnout nové předplatitele, tak si udržet jejich pozornost co nejdéle. Reed Hastings nedávno opakoval, že ve srovnání s televizním trhem je publikum Netflixu, celosvětově čítající 214 milionů domácností, stále miniaturní a do budoucna počítá s obrovským růstem. Poslední dobou ale největší streamovací služba uživatelskou základnu rozšiřuje spíš pomalu. V předminulém čtvrtletí navíc zaznamenala nejmenší přírůstek předplatitelů za mnoho let.

Nejde navíc o jen o efekt pozdního období pandemie, ale o dlouhodobější trend zpomalujícího růstu. Disney se mezitím na Netflix rychle dotahuje a jeho streamovací služby Disney+, Hulu a sportovní ESPN+ mají dohromady už 174 milionů platících diváků. Někteří analytici dokonce očekávají, že z hlediska počtu předplatitelů momentálního krále streamování do pár let předběhne samostatné Disney+. Nesmíme pak zapomenout ani na HBO, které má globálně téměř 70 milionů předplatitelů a v Evropě právě začíná šířit službu HBO Max.

Hra Stranger Things: 1984 Reprofoto: FOMO Gamer/YouTube

Byť vedení Netflixu opakovaně zmínilo, že ostatní streamovací služby za svou konkurenci nepovažuje, pro držitele akcií jsou základní čísla a srovnání s podobnými firmami významná. Hry mají mít potenciál tato srovnání výrazně vylepšit. Začíná se pomalu jen s pěti mobilními tituly, v plánu je ale něco nabídnout všem typům hráčů.

V rámci nedávných zveřejnění finančních výsledků o těchto snahách mluvil šéf operací a produktový šéf Netflixu Gregory Peters. „Naše služba je velice silná v ohledu doporučování filmů a seriálů a propojování skvělých tvůrců obsahu s tím správným publikem. To samé chceme vybudovat také u her,“ řekl.