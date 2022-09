Neviditelný znak a smuteční dresy. Dánsko na mistrovství v Kataru připomene tisíce mrtvých dělníků

Fotbalové mistrovství světa v Kataru se blíží, avšak sportovní svátek víc než kdy v minulosti čelí silné kritice. Podmínky v zemi si vynutily přesun z tradičního letního termínu i výstavbu nových stadionů. A právě ta si vyžádala tisíce životů dělníků. Na porušování lidských práv v Kataru bude přímo během turnaje svými dresy upozorňovat dánská reprezentace.

„Náš dres nese poselství. Na turnaji, který už stál tisíce životů, nechceme být vidět,“ vzkázal při představení dresů fotbalové reprezentace Dánska pro světový šampionát jejich výrobce, taktéž dánská značka Hummel. Jak logo společnosti, tak znak dánského fotbalového svazu budou vyvedeny v barvě použité látky, aby takřka neviditelné splynuly s dresem. S každým, který reprezentace oblékne.

Hummel pro dánské fotbalisty připravil tradiční červenou sadu, kterou doplní druhý set bílých dresů určených pro zápasy. Třetí, tréninková sada je pak vyvedena v černé a je přímou připomínkou mrtvých dělníků, kteří v Kataru mistrovství připravovali. Převážně jde o imigranty z chudých asijských zemí. „Jde o barvu smutku,“ zmínila doslova oděvní firma, jež dánské fotbalisty odívá už od osmdesátých let.

Jakkoliv se může rozhodnutí zdát jako do jisté míry prázdné gesto, s výjimkou extrémních kroků v podobě bojkotu se v rámci možností výrobce i národního týmu jedná o výrazný krok. Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) v ožehavých otázkách přesahujících trávníky razí opatrnou linii neutrality, která mimo jiné zakazuje politická vyjádření. Volba a vysvětlení barevnosti je alespoň způsobem, jak protestní myšlenku nepřímo vyjádřit.

Foto: Hummel Dres dánské fotbalové reprezentace s minimalistickými znaky od firmy Hummel

„Plně podporujeme dánskou reprezentaci. Ale to neznamená, že podporujeme turnaj, který si vyžádal tisícovky životů. Chceme upozornit na porušování lidských práv v Kataru a na podmínky dělníků, kteří vybudovali stadiony pro mistrovství světa,“ zní v prohlášení Hummelu. „Sport by měl lidi spojovat. Kdy se tak neděje, chceme se ozvat,“ dodala firma. Zástupci dánského fotbalu navíc už dříve zmínili, že v Kataru chtějí své aktivity co nejvíce omezit.

Spolu s vážným vzkazem nicméně nesou červené dresy i pozitivnější poselství. Inspirací pro ně byla spanilá jízda dánské reprezentace evropským šampionátem v roce 1992. Nekvalifikovaní Dánové tehdy na poslední chvíli nahradili konfliktem zmítanou a následně roztříštěnou Jugoslávii, načež se probojovali až do finále. V něm proti Německu získali titul mistrů Evropy, dosud největší fotbalový úspěch šestimilionové země.

V Kataru se o třicet let později Dánové utkají v základní části s favorizovanou Francií, Austrálií a Tunisem. Právě s posledně jmenovaným národním výběrem zahájí program své skupiny, a to 22. listopadu na stadionu v Al Rajjánu. Tedy v termínu, jenž je pro fotbalové mistrovství zcela výjimečný. A na stadionu, který ještě před několika lety vůbec neexistoval.

Mrtví dělníci a fotbal v prosinci

Fotbalově vcelku nevýznamná, avšak díky třetím největším nalezištím ropy a zemního plynu na světě bohatá země totiž kvůli turnaji během několika let enormně investovala do infrastruktury a postavila šestici nových stadionů. S výstavbou se pojí i příliv pracovní síly především z chudších zemí jižní Asie, jejichž životní a pracovní podmínky v Kataru jsou dlouhodobě terčem kritiky mnoha organizací v čele s Amnesty International.

Britský deník Guardian pak loni zveřejnil analýzu, podle které po udělení šampionátu Kataru přišlo mezi roky 2011 a 2020 o život přes 6,5 tisíce dělníků. Ne všichni se v malé zemi, která na levnou pracovní sílu imigrantů spoléhá, nutně podíleli na přípravách mistrovství, ale stavební boom byl poháněn především šampionátem. A deník uvádí, že celkový počet mrtvých bude kvůli nekompletním datům ještě „významně vyšší“. Katar naopak tvrdí, že pracovní podmínky neustále zlepšuje a zemřeli jen tři stavební dělníci.

Nové stadiony v Kataru, jehož reprezentace se mimochodem na mistrovství podívá jen díky svému pořadatelství vůbec poprvé, vznikají nejen na základě požadavků FIFA pro sportovní akci světového formátu, ale především kvůli veskrze nefotbalovému podnebí v arabské zemi. I proto se letošní mistrovství setkává s větší než obvyklou mírou nevole. Teploty během června a července v Kataru totiž přesahují čtyřicet stupňů Celsia.

Takové horko si kromě stavby nových stadionů vybavených klimatizací (nebo podobných úprav těch stávajících) vynutilo posunutí na listopad a prosinec. Namísto tradičního vyvrcholení fotbalové sezony se tak turnaj odehraje uprostřed programu nejvýznamnějších ligových soutěží. Výkop úvodního zápasu proběhne už 20. listopadu a turnaj vyvrcholí pár dní před Vánoci. Mistrovství světa v Kataru a v prosinci je nicméně dárek, bez kterého by se mnozí fanoušci jistě obešli.