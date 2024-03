NHL se bude opět hrát i v Praze. Nová sezóna začne v O2 areně dvěma zápasy

NHL míří do Prahy

I přesto, že se NHL hraje na americkém kontinentu, občas se dostane i mimo Spojené státy a Kanadu. Zpravidla to bývá na úvod nové sezóny, kterou odstartuje v evropských městech. Jinak tomu nebude ani letos. A obzvlášť velkou radost budou mít fanoušci z Česka. Buly nadcházející sezóny se totiž uskuteční v Praze, kde se již několik zápasů NHL odehrálo.

Začátkem října do hlavního města zavítají týmy Buffalo Sabres a New Jersey Devils, které v O2 areně svedou dva vzájemné zápasy základní části sezóny 2024/2025. První proběhne v pátek 4. října ve 20:00, odveta je naplánovaná hned na sobotu 5. října na 16:00. Domácímu publiku se představí i čeští hráči – za Sabers Lukáš Rousek, za Devils Ondřej Palát a Tomáš Nosek.

„NHL Global Series 2024 presented by Fastenal bude jedenáctou sezónou, kdy NHL cestuje do Evropy, aby zde odehrála zápasy základní části. Tyto zápasy jsou odměnou pro zástupy věrných a vášnivých fanoušků v Evropě,“ uvádí pořadatelská firma Live Nation, která spolu s NHL a hráčskou asociací NHLPA utkání na starý kontinent přináší. A kromě Prahy zamíří i do Skandinávie.

Evropskému publiku se ale nepředstaví jen Sabers a Devils, ale také Dallas Stars a čím dál populárnější Florida Panthers, kteří se 1. a 2. listopadu utkají ve finském Tampere. Právě Finsko je pro zahraniční zápasy NHL velmi oblíbené, zejména proto, že je rodištěm jedněch z nejlepších hokejistů. Ani Česko ale nezůstává pozadu, NHL už v Praze uskutečnilo sedm zápasů z celkových dvaačtyřiceti, které se konaly mimo Severní Ameriku.

Lístky na pražská utkání startují na ceně 1 990 korun a do prodeje v sítích Ticketmaster a Ticketportal se dostanou ve čtvrtek 21. března v 10:00. Na serveru iSport.cz začíná předprodej v pondělí 18. března (10:00), pro členy klubu Live Nation se vstupenky otevřou 19. března (10:00) a skrze web NHL a O2 bude možné lístky objednávat od 20. března (8:00).