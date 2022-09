Nike řadí český Footshop mezi nejlepší prodejce jeho tenisek. Udělá mu reklamu po celém světě

Před deseti lety považoval za úspěch naskladnění dvou set krabic tenisek do místnosti o rozměrech dětského pokoje, dnes své milníky měří na úrovni spoluprací s těmi největšími prodejci sportovních a streetwearových doplňků. A teď se Footshopu podařilo spojit s opravdu tou nejvyšší ligou. Český obchod si totiž vybrala společnost Nike, která ho coby jedinou firmu ze střední a východní Evropy zařadila do své komunitní aplikace. Pro Footshop může jít o důležitý krok k ještě větší expanzi.

Exkluzivní spolupráce nejsou pro tuzemského prodejce streetwearového oblečení, tenisek a doplňků ničím výjimečným. Ostatně se stačí podívat na to, co firma pod taktovkou zakladatele Petera Hajdučka vymyslela například s německým Adidasem, nizozemským progresivním brandem Filling Pieces nebo americkými teniskami KangaROOS, do kterých vměstnala motivy Prahy.

Footshop totiž věří, že právě kreativní kolaborace na teniskách mu umožní cílit na nová publika, která po netradičních designech prahnou. Nyní firma, která si před několika měsíci prošla – jak pro CzechCrunch detailně popsal sám její šéf – složitou, avšak již zažehnanou krizí oznámila další spolupráci, jež může být pro globální růst Footshopu možná vůbec nejzásadnější. Podala si ruce s Nike.

Jako jediná streetwearová firma ze střední a východní Evropy se objevila v jeho aplikaci SNKRS, která je určená především pro vášnivé sběratele tenisek z celého světa. Ve středobodu jejího fungování stojí takzvané raffles, respektive tomboly o exkluzivní a mnohdy silně limitované modely tenisek. A třešničkou na dortu je speciální videoprofil, který Footshop ve SNKRS má.

„Do dnešního dne mělo stejnou možnost jako my pouze šestnáct obchodů z celého světa, včetně retailerů jako Union Los Angeles nebo Patta, kteří už mají se značkou Nike i své vlastní tenisky. Je pro nás velkou ctí, že nás Nike zařadil do stejné skupiny svých hlavních partnerů, kteří nejlépe prezentují jejich produkt v daném regionu,“ říká pro CzechCrunch šéf Footshopu Peter Hajduček.

Pro český obchod, který má své pobočky se streetwearovým zbožím vedle Prahy také v maďarské Budapešti a rumunské Bukurešti, jde jednak o dobrou marketingovou aktivitu, jednak o zajímavý krok k dalšímu rozšiřování napříč zeměmi západní Evropy. Aplikace SNKRS je velmi populární například ve Francii, která patří k důležitým centrům pouliční módní kultury.

„Ve státech, které jsou pro nás stěžejní, tedy Česko, Slovensko, Rumunsku a Maďarsko, to bude znamenat především ještě silnější upevnění pozice na trhu a potvrzení toho, že jsme nejvýraznějším prodejcem limitovaných tenisek v regionu střední a východní Evropy,“ doplňuje Hajduček. Pro zajímavost – aplikace SNKRS předloni vygenerovala Nike tržby okolo 1,7 miliardy dolarů, přičemž loni v srpnu měla zhruba 50 milionů stažení.

Protože Nike do své komunitní aplikace nevybírá jen tak leckoho, tak když si s někým plácne, nabídne mu „kompletní balíček“. A do něj patří i videomedailonek v sérii krátkých dokumentů s názvem Nike Talking Shop, ve které firma z amerického Beavertonu představuje nejvýznamnější vlajkonoše teniskové a obecně streetwearové kultury mezi retailovými obchody.

V novém videu je tak vidět vše, co Footshop považuje za zásadní – od poboček přes komunitu takzvaných sneakerheadů (sběratelů zpravidla limitovaných tenisek) až po samotné tenisky a klíčové členy týmu. „Cílem videa je poukázat na to, jak se lišíme od jiných prodejců limitovaných tenisek Nike v Evropě,“ komentuje Hajduček.

„Proto jsme ve videu akcentovali náš původ, lokalitu našich prodejen v Praze, Bukurešti a Budapešti a náš dlouholetý vztah k umění a lokálním kreativcům. Přípravné práce trvaly několik týdnů a oproti jiným dílům z této série jsme dostali možnost výrazné participace na samotném scénáři a scénosledu videa,“ doplňuje zakladatel Footshopu.