NobodyListen zamířil do fotbalu. Složil znělku pro nejvyšší českou ligu, která chce přilákat mladé

Je to především DJ, kterému jsou nejbližší hudební kluby. Jakub Strach alias NobodyListen se ale za svou kariéru stihl dostat i třeba do Národního divadla, kde svou netradiční skladbou pro balet doslova otřásl hlavním lustrem. A teď se vydává do fotbalového prostředí. Hudební producent složil novou ligovou znělku pro českou nejvyšší soutěž, která dnes startuje. Cílem je mimo jiné k fotbalu přilákat mladší publikum.

Poté, co sázková kancelář Chance vystřídala Fortunu v pozici hlavního partnera nejvyšší fotbalové ligy v Česku, se postupně ukazovalo, jakým směrem se marketingově vydá. Vsadila na svěží limetkově zelenou barvu, nasadila moderní písmo a začala komunikovat tónem, který by vedle uspokojení stávajících fanoušků mohl přilákat i nové, mladší. A ruku v ruce s tím jde i nová znělka, kterou Chance Liga odhalila na sociální síti X.

„Není to vlastně jen znělka, je to takový soundtrack k celé lize,“ říká pro CzechCrunch český DJ a hudební producent NobodyListen, který za novým hudebním podkladem stojí. „Oslovili mě přímo lidé z Ligové fotbalové asociace s tím, že dělají rebranding a byli by rádi, kdybych k tomu já složil hudbu. Přišlo mi to zajímavé, zase něco nového. Tak jsem na to kývl,“ dodává.

Že se Jakub Strach, jak zní jeho rodné jméno, nových kreativních výzev nebojí, potvrdil už dříve ve velkém rozhovoru pro CzechCrunch, který rekapituluje jeho uplynulých patnáct let na scéně. Nejen že si vyzkoušel práci s jedněmi z největších jmen na tuzemské rapové scéně, ale také se zapojil do tvorby hudby pro Národní divadlo, má zkušenosti s pořádáním hudebních festivalů a podobně.

🎧 Do nové éry za zvuku nové znělky! 🎶🫶

prod. @NOBODYLISTEN1

„Skládat hudbu pro český fotbal je o něčem jiném. Vkus fotbalových fanoušků je jiný než ten můj, takže se nelze divit, že nová znělka vyvolává reakce,“ zmiňuje NobodyListen a odkazuje právě na debatu na X, kde se pod příspěvkem objevilo už přes sto komentářů. „Snažil jsem se to ale udělat energické, takříkajíc nahajpované. Chtěl jsem do toho promítnout současný klubový zvuk,“ doplňuje.

„Pohrával jsem si s myšlenkou, že bych do toho zakomponoval i nějaké chorály, aby to bylo o něco akčnější, filmové. Ale protože jsem musel pracovat se zhruba dvaceti vteřinami, tak by se mi to tam asi moc dobře nevešlo,“ dodává třicetiletý umělec. Zároveň objasňuje, že ačkoliv znělka se všem nemusí na první dobrou líbit, věří, že jakmile ji uslyší v akci spolu s dalšími hudebními věcmi, na kterých dělal, vše si sedne.

Change Liga startuje dnes v 19:00, a to utkáním mezi pražskou Spartou a Pardubicemi. Vůbec poprvé bude v české nejvyšší lize videorozhodčím k dispozici i takzvaná kalibrovaná čára, která by měla konečně vyřešit sporné ofsajdové situace. Do přenosů ji přivádí telekomunikační společnost O2, která vedle ní vybudovala také specializované VAR centrum na pražské Brumlovce a nasadila do provozu i více kamer.