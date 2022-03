Noční můra ve Stranger Things. Tvůrci seriálu mluví o blížící se čtvrté řadě a ukázali nové záběry

Zdálo by se, že o čtvrté řadě Stranger Things už předem nelze říct více bez výraznějších spoilerů, Netflix ale přece jen přichází s dalšími střípky. A nejen to. Je tady další vydání newsletteru CC Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém a televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit.

Téma týdne

Noční můra ve Stranger Things

Zdálo by se, že o čtvrté řadě Stranger Things už předem nelze říct více bez výraznějších spoilerů, Netflix ale přece jen přichází s dalšími střípky. Tvůrci seriálu, bratří Dufferové, v rozhovoru přiblížili, jak o novém pokračování přemýšleli. Zmínili, jak je pro ně důležité, aby práce na Stranger Things ani je ani herce nezačala nudit, což znamená neustále se posouvat novými směry. Podle některých diváků to pro předchozí dvě řady příliš neplatilo, čtvrtá se ale má skutečně vydat do nových míst, přeneseně i doslova.

Předně se parta přátel poprvé více rozdělí – musí se přitom vypořádávat s nedávnými tragédiemi v Hawkinsu i novým životem na střední škole. To ovšem bude jen náběh na mnohem dramatičtější vývoj. „Už to nejsou děti, ale opravdu teenageři,“ řekl magazínu Netflix Queue Matt Duffer. „Proto jsme se v této řadě posunuli více do hororu. Řekli jsme si, že by vlastně měli být ve své vlastní Noční můře na Elm Street,“ dodal.

Dosud nejtemnější sezónu Stranger Things slibovaly už dřívější zprávy a trailery – a jinak tomu není ani u nových fotografií (všechny si lze prohlédnout zde). Pokračování seriálu na Netflix dorazí ve dvou částech po devíti dílech – první 27. května, druhá 1. července.

First look at @Stranger_Things 4. Learn more about what to expect from the upcoming season, Volume 1 coming May 27th and Volume 2 coming July 1st, straight from the Duffer brothers:https://t.co/6J1TgZAc6T pic.twitter.com/tAkY7cTIt9 — Queue (@netflixqueue) March 23, 2022

Co se chystá (trailery)

Tekken: Bloodline

Anime: Tekken, legendární herní série na PlayStation, se už několikrát pokusila proniknout i do filmu a televize, zatím pokaždé to ale skončilo neúspěchem. Teď přichází animovaný seriál od Netflixu. Hrdinou Tekkenu: Bloodline je Jin Kazam jdoucí za pomstou.

Silverton Siege

Akční thriller: Jižní Afrika, rok 1980. Ozbrojená skupina vtrhne do banky a drží rukojmí – rozjíždí se dynamický akční thriller. Hrdinové ale nechtějí peníze, požadují svobodu pro Nelsona Mandelu, bojovníka proti apartheidu v zemi.

Men

Horor: Nový film Alexe Garlanda, režiséra a scenáristy Ex Machina nebo Devs. Tentokrát se pouští do plnohodnotného hororu o ženě, která po sebevraždě jejího manžela odjíždí na venkov vyčistit si hlavu. Minulost ji ale hrůzným způsobem pronásleduje.

Watcher

Thriller: Je tady další variace na koncepty filmů jako Okno do dvora nebo Disturbia. Novinka Watcher podle prvních recenzí neříká nic příliš nového, nabídne ovšem promyšlenou režii, dobře fungující scénář a kvalitní herecké výkony.

Co hýbe světem filmu a televize

Podívejte se na napínavou vystřiženou scénu z Batmana

(Pozor, spoilery pro film The Batman) Na konci nového filmu o Batmanovi se objevuje krátká scéna z léčebny Arkham, v níž si zavřený Hádankář přes stěnu povídá s tajemným sousedem. Nevidíme mu do tváře, ale podle smíchu je jasné, že jde o Jokera. Ten se měl dříve objevit ještě v jedné scéně, když za ním přijde přímo Batman, který hledá radu, jak Hádankáře dopadnout. Celá sekvence je nyní ke zhlédnutí na YouTube a dává vzpomenout na Mlčení jehňátek, když agentka Claris chodila za Hannibalem Lecterem pro pomoc s profilováním sériového vraha. Režisér Matt Reeves ji z filmu vystřihnul, protože prý děj dostatečně nerozvíjela.

Temný případ dostane i čtvrtou řadu

Ponurá kriminálka Temný případ patří mezi nejoceňovanější tituly HBO. Seriál teď bude pokračovat, ovšem bez původního tvůrce Nica Pizzolatta. Pozici hlavního producenta dohlížejícího na projekt dostal na starost oscarový režisér a scenárista Barry Jenkins, který je známý filmem Moonlight či minisérií Podzemní železnice. Hlavní scenáristkou pak bude Issa López, oceňovaná mexická scenáristka a režisérka. Čtvrtá sezóna s pracovním podtitulem Night Country (Noční země) by se měla odehrávat na Arktidě, kde je v zimě většinou tma. Projekt ale zatím oficiálně nedostal zelenou.

Avatar 2 ukáže první trailer v kinech

Kdo se už – po třinácti letech – nemůže dočkat traileru na pokračování Avataru, potěší ho, že by měl vyjít zanedlouho. Bude ale nutné na něj vyrazit do kina – podle nových informací se má promítat před Doctorem Strange v mnohovesmíru šílenství, který má premiéru 5. května. Pro ty, co nejsou fanoušky Marvelu, možná půjde nahlédnout do sálu na upoutávku a pak vrátit lístek.

Wordle pro milovníky filmu

Jak dobře se orientujete v kinematografii? Na internetu získává pozornost nová hra Framed, která každých 24 hodin ukáže jeden záběr a vašim úkolem je uhádnout, z jakého filmu je. Podobně fungující, ale výhradně slovní Wordle letos deník The New York Times koupil za několik milionů dolarů.

Co si dnes pustit

WeCrashed

Apple TV+ | Drama | 2022 | 8 epizod | ČSFD

Foto: Apple Minisérie WeCrashed

Zapomeňme na nudné korporátní kanceláře, kam musíme každý den dlouho cestovat. Pracujme v příjemném prostředí s lidmi z mnoha různých oborů a firem, kteří se navzájem přirozeně motivují k lepším výkonům. Koncept WeWorku měl představit revoluci – a dlouho to tak vypadalo. Lidé v jeho vedení, Adam Neumann a jeho žena Rebekah, ale měli až moc silné sklony k budování kultu osobnosti a zneužívání svého vlivu. Nová minisérie WeCrashed ukazuje, jak se dostali na vrchol a jak to plně rozvinulo jejich nejhorší stránky, přivádějíc WeWork na pokraj mnohamiliardového kolapsu.

Malá rybka

HBO Max | Sci-fi/Drama | 2020 | 96 min. | ČSFD

Foto: HBO Film Malá rybka

V nedaleké budoucnosti svět zachvátí pandemie nemoci podobné Alzheimerově chorobě, která způsobuje ztrátu paměti. Nakazí se i novomanželé Jude a Emma. Zatímco sledujeme jejich rozpadající se život, skrze flashbacky můžeme vidět dobu, kdy se poznávali a zamilovali do sebe. Malá rybka nám sice nejspíš nedá nějaké hlubší poselství, zanechá nás ale v příjemně melancholické náladě a připomene nám cenit si našich blízkých.

Dr. Divnoláska

iTunes | Komedie/Válečný | 1964 | 94 min. | ČSFD

Reprofoto: Movieclips Classic Trailers/YouTube Film Dr. Divnoláska

Může se zdát, že svět nyní zažívá bezprecedentní momenty napětí mezi Ruskem a Západem, bohužel to tak ale docela není. Nebezpečná eskalace vztahu dvou stran s nukleárními zbraněmi proběhla už několikrát v době Studené války. Stanley Kubrick tehdy natočil varovnou černou komedii, která ukazuje sice směšný, ovšem vůbec ne nerealistický scénář. Dr. Divnoláska aneb Jak jsem se naučil nedělat si starosti a mít rád bombu je o tom, jak světové mocnosti kvůli neochotě se domluvit omylem rozpoutají jadernou apokalypsu.

Zabití Jesseho Jamese zbabělcem Robertem Fordem

iTunes | Western | 2007 | 160 min. | ČSFD

Reprofoto: Movieclips Classic Trailers/YouTube Film Zabití Jesseho Jamese zbabělcem Robertem Fordem

Zabití Jesseho Jamese má všechny klasické znaky westernu – neosídlenou krajinu, legendární bandity i zkoumání toho, jak funguje americká historická mytologie. Snímek režiséra Andrewa Dominicka, sledující osudy legendárního pistolníka a jeho obdivovatele, ale všechny tyto prvky pojímá netypickým, poetickým způsobem. Jako bychom v baladických obrazech a složitým vztahem mužských hrdinů nesledovali jen příběh, ale mýty samotné. V hlavních rolích Brad Pitt a Casey Affleck.

