Šest pokusů a každý den nové slovo na pět písmen. Jednoduchá internetová hra Wordle, která se v posledních týdnech stala virálním hitem, vstupuje do další fáze svého vývoje. Za nižší miliony dolarů, tedy vyšší desítky milionů korun, ji kupuje americký deník The New York Times. Za hrou přitom stojí jediný developer, Josh Wardle, který ji původně vytvořil jako dárek pro svou partnerku.

Wardle, který hru pojmenoval tak trochu po sobě, byl dříve vývojářem pro sociální síť Reddit a vytvořil několik slavných experimentů, například subreddit /r/place. Má ale v oblibě i slovní hříčky a jednu se rozhodl vytvořit jako dárek pro svoji partnerku Palak Shahovou. Ta si během pandemické nudy prý oblíbila například každodenní křížovku nebo hru Spelling Bee, kterou vydává právě The New York Times.

Jednoduchý princip se ukázal jako nadmíru návykový, a tak hru tvůrce ukázal několika svým přátelům. V říjnu ji zveřejnil a prvního listopadu loňského roku počítal 90 pravidelných hráčů. S přelomem roku už jich ale byly statisíce. V posledních dnech už celosvětově miliony.

Na webu Wordle přitom nenajdete žádné reklamy, přihlašování, nebudou vám vyskakovat žádné notifikace ani otravné bannery. Je to zkrátka jen hra. Když písmeno trefíte na správné místo, ukáže se zelené pole. Když trefíte písmeno, ovšem na jiné pozici, ukáže se žluté. Když se dané písmeno vůbec ve slově daného dne nenachází, tak šedé.

Wordle 194 6/6 ⬛🟨⬛🟨⬛

⬛🟩🟩⬛⬛

⬛⬛⬛🟨🟨

⬛🟩🟩🟨⬛

⬛🟨🟩⬛⬛

🟩🟩🟩🟩🟩 Almost hoisted by my own petard — Josh Wardle (@powerlanguish) December 30, 2021

Jedním z klíčových faktorů úspěchu byl podle Joshe Wardla fakt, že je možné hádat pouze jedno slovo za den. To v lidech vyvolává pocit, že chtějí více, rádi se vracejí a z běžné hry se tak stává zvyk – což je marketingová výhoda. „Je to věc, které věnujete tři minuty denně. A to je vše. Nechce to od vás víc vašeho času,“ uvedl Wardle pro The New York Times.

„Bylo skvělé pozorovat, jak hra přináší tolik radosti tolika lidem. (…) Na druhou stranu to bylo trochu zahlcující. Koneckonců jsem jen jeden člověk a je pro mě důležité, aby Wordle s tím, jak roste, nadále přinášel všem skvělé zážitky,“ odůvodnil Wardle prodej. Doplnil, že vzhledem k tomu, že ostatní hry od The New York Times měly v celém příběhu důležitou pozici, tento krok mu připadal logický.

Za Wordle autor získá nižší miliony dolarů. Z nevinné hříčky se tak počínaje dneškem stává komerční nástroj, což však nový majitel nijak nezastírá. „Nákup odráží rostoucí význam her, jako jsou křížovky a Spelling Bee, ve snaze společnosti zvýšit počet digitálních předplatných na deset milionů do roku 2025,“ zmiňuje.

Deník na konci loňského třetího čtvrtletí reportoval 7,6 milionu digitálních předplatitelů a jeho další čtvrtletní výsledky vyjdou ve středu. Není tak zcela vyloučeno, že Wordle bude nově přístupné například jen s předplatným . Společnost totiž doslova uvedla, že „hra bude zpočátku zdarma pro nové i stávající hráče“.

Na popularitě začal Wordle růst rapidně v prosinci, kdy vznikla možnost sdílet výsledky pomocí barevných emoji. Bez toho, aby hráč zkazil hádanku ostatním, se tak může pochlubit se svým výsledkem třeba na Twitteru.

Původní verze hry, kterou hrála jen Shahová, obsahovala asi 12 tisíc slov. Mnohá z nich ale byla natolik obskurní, že by je stěží uhádli i rodilí mluvčí. Wardle tak limitoval počet asi na 2 500 slov, což by ovšem i tak mělo stačit přibližně na sedm let kontinuální zábavy. Postupem času začaly vznikat i jazykové mutace, výjimkou není ani česká verze na webu hadejslova.cz.