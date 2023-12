Nominace na Zlaté glóby nečekaně ovládla růžová Barbie. Spolu s tím se vrátil i fenomén Barbenheimer

Uložit 0

Nominace na Zlaté glóby většinou poutají pozornost jen mezi filmovými a televizními fanoušky – zvlášť v posledních letech, kdy se ceny potýkají s obecným propadem zájmu a mluvilo se spíš o kontroverzích a korupci kolem novinářů, co je udělují. Teď mají být nicméně chyby minulosti napraveny a druhá nejznámější americká filmová ocenění otevírají novou kapitolu. A to nečekaným způsobem. Nejvíce nominací, které byly zveřejněny včera, totiž dostala komedie Barbie, následovaná historickým dramatem Oppenheimer. Po tom, co nezvyklá kombinace snímků ovládla kina v létě, se tak vrací fenomén Barbenheimer.

Produkční společnosti většinou skládají kalendář filmových premiér na roky dopředu, přičemž se vždy snaží, aby jejich tituly například nevycházely ve stejnou dobu, co podobná konkurence. Vedle sebe tak typicky uvidíme snímky s různými cílovými skupinami. Málokdy se ale stane, aby do kin ve stejný den zamířily tak rozdílné filmy jako Barbie a Oppenheimer. Ze snahy studií vyhnout se překrývajícím se publikům se tak nakonec stal přesně opačný fenomén a lidé se začali vzájemně motivovat k tomu, aby vyrazili na obojí a diskutovali o tom, zda nejdříve vidět komedii o ikonické hračce nebo thriller o vzniku atomové bomby.

Barbenheimer tak byl s velkým náskokem největším tématem letošního filmového léta, což se promítlo i do příjmů. Barbie se s 1,44 miliardy dolarů stala zdaleka nejúspěšnějším dílem samostatné ženské režisérky a 14. nejvýdělečnějším filmem vůbec. Oppenheimer to zase s 951 miliony dolarů v kase dosáhl na status druhého nejvyššího výdělku pro film s přístupností R, tedy od 17 let v USA, od 15 u nás. Pro tříhodinové konverzační drama s tématy jako druhá světová válka, boj s nacisty nebo hrozba nukleární anihilace zcela nebývalý výkon.

Foto: Vertical Ent. Margot Robbie v roli Barbie ve stejnojmenném snímku

Spanilá jízda dvojice snímků tím ale zdaleka nekončí, jak demonstrují včera oznámené nominace na Zlaté glóby. Komedii o tom, kterak ikonická Barbie čelí existenční krizi a vydává se z dokonalého růžového Barbielandu do skutečného světa, pozitivně hodnotili kritici i diváci, málokdo ale asi očekával, že ovládne filmové ceny. Barbie získala letos vůbec největší množství nominací, na kontě jich má devět.

Ceny za práci na filmu si mohou odnést Greta Gerwig a Noah Baumbach coby scenáristé, Ryan Gosling jako vedlejší herec, Margot Robbie jako hlavní herečka v komedii či muzikálu a Greta Gerwig podruhé coby režisérka. Barbie se může také stát nejlepší komedií a nejlepším filmem z hlediska kombinace uměleckého přínosu a finančního úspěchu. To je na Zlatých glóbech nová kategorie, která má dát příležitost mnohdy jinak přehlíženým blockbusterům, zbývající tři nominace Barbie se týkají filmové hudby

Vzhledem k tématu i zpracování naopak vůbec nepřekvapuje fakt, že osm nominací na Zlatý glóbus dostal Oppenheimer, a to v kategoriích Nejlepší hudba, Nejlepší scénář, Nejlepší drama nebo Největší filmový a kasovní úspěch. Cillian Murphy se pak může stát Nejlepším hercem v hlavní dramatické roli, Emily Blunt a Robert Downey Jr. se mohou stát Nejlepší herečkou a hercem ve vedlejší roli a Christopher Nolan má potřetí v kariéře šanci získat Zlatý glóbus za režii, po dřívějších nominacích za Počátek a Dunkirk.

Nolan ovšem bude mít také letos silnou konkurenci. Vedle zmíněné Gerwig se o post nejlepšího režiséra roku podle Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu ucházejí ještě Bradley Cooper s životopisným dramatem o dirigentovi Leonardu Bernsteinovi Maestro, Yorgos Lanthimos s feministicky surreálným snímkem Chudáčci, Celine Song s romantickým dramatem Minulé životy a Martin Scorsese se Zabijáky rozkvetlého měsíce.

Foto: CinemArt Cillian Murphy ve filmu Oppenheimer

Tříapůlhodinový western o sérii hrůzných vražd původních Američanů ve 20. letech 20. století, který produkčně zaštítil Apple, také patří k nejvíce nominovaným snímkům – vyhrát může v rovnou sedmi kategoriích. Celkově má technologický gigant, jehož streamovací služba Apple TV+ se dnes vnímá jako jedna z nejzajímavějších, na kontě 16 nominací na Zlatý glóbus. Mezi streamovacími službami ale jasně dominuje Netflix s celkem 28 nominacemi.

Oppenheimer, Zabijáci rozkvetlého měsíce nebo Maestro se ve spojitosti s velkými šancemi na řadu filmových ocenění skloňují už několik měsíců, zatímco u Barbie se mluvilo hlavně o skvělém komediálním výkonu herce Ryana Goslinga jako Kena. Jelikož se Zlaté glóby dlouhodobě považují za jakýsi předvoj Oscarů, včerejší oznámení zajímavě zamíchalo kartami.

Vyhlášení vítězů Zlatých glóbů proběhne v živém vysílání americké televize CBS 7. ledna příštího roku. Dva týdny nato budou oznámeny nominace na ceny Akademie.