Nostalgická zpátečka do herní minulosti. LEGO uvádí stavebnici ikonické konzole Atari 2600

V dnešní herní době plné PlayStationů, Xboxů, nadupaných gamingových počítačů a telefonů se může často zapomínat na skvosty, které odvětví herních systémů prakticky definovaly. Mezi ně patří i legendární konzole Atari 2600, která svým nadčasovým designem a kultovním pojetím baví nejednoho fanouška retro her. LEGO se teď rozhodlo, že ikonu mezi herními systémy osmdesátých let připomene pomocí nové stavebnice.

Pokud jste dítě osmdesátek či devadesátek s vášní pro hry, Atari 2600 vám asi nebude třeba blíže popisovat. Pokud jste se naopak narodili až do éry definované herními konzolemi Xbox a PlayStation, rozhodně stojí za to si udělat menší návrat do herní minulosti – nebýt Atari 2600, možná by gamingový průmysl nebyl tak obrovský, jak je dnes. Právě tento herní systém totiž lidstvu ukázal kouzlo výměnné kazety známé jako cartridge.

V dobách, kdy Atari 2600 ještě neexistovalo, měla většina konzolí v sobě zabudovanou jednu nebo více her. A pokud si chtěl uživatel zahrát něco jiného, zpravidla nemohl. Tento princip ale změnilo Atari 2600, které začalo fungovat na kazetách, díky kterým si hráči mohli vybírat takové hry, které chtěli. Ať už šlo o legendární vesmírné sestřelování mimozemšťanů Space Invaders, Pac-Mana, nebo arkádovku Donkey Kong.

Konzole od americké firmy Atari se do počátku devadesátých let prodalo přes 30 milionů kusů a stala se jednou z nejúspěšnějších. Technologicky teď už samozřejmě nedává smysl, nicméně pro sběratele jde o jeden z nejvzácnějších herních systémů, na které mohou narazit. Nově i třeba jako stavebnici s více než dvěma a půl tisíci dílky, kterou představilo LEGO. A jak je u tradiční dánské firmy zvykem, opět si vyhrála s detaily.

Foto: LEGO Replika herní konzole Atari 2600 kopíruje tradiční prvky originálu

Replika z plastových kostiček kopíruje černý design s hnědými prvky původní konzole a poměrně věrohodně napodobuje ikonický přední panel, na kterém jsou i funkční přepínače. Součástí je pochopitelně také slot pro cartridge, do kterého lze naoko vložit jednu ze tří kazet, jež přichází v balení. Pomyslně si tak můžete zahrát hry Asteroids, Adventure a Centipede. Nebo rovnou složit i tři viněty inspirované právě těmito tituly.

„Atari 2600 byl jeden z nejpamátnějších dárků, které jsem jako dítě dostal,“ říká herní fanoušek Chris McVeigh, iniciátor a designér návrhu kostičkového Atari. „Vzpomínám si, jak jsem trávil hodiny a hodiny před televizí naprosto ohromen tím, že jsem mohl hrát arkádové hry u nás doma. Bylo tam také tolik legendárních titulů, včetně Asteroids, Adventure a Centipede,“ doplňuje.

„Proto bylo neuvěřitelným zážitkem spojit dvě ikony – Atari a LEGO – v této úžasné sadě. Doufáme, že vás stavění této klasické konzole přenese zpět do oněch zářných časů, kdy hrstka pixelů znamenala svět plný dobrodružství,“ říká McVeigh, který se stal dalším z „obyčejných lidí“, kteří mohli navrhnout svou vysněnou stavebnici pro LEGO. Například hongkongský student Truman Cheng navrhl repliku slavného obrazu Hvězdná noc od malíře Vincenta van Gogha.

Model měří na výšku osm centimetrů, na šířku třiatřicet centimetrů a hluboký je dvaadvacet centimetrů. Dohromady se skládá z 2 532 kostek, přičemž v krabici je i speciální mechanismus pro pohyb ikonickým joystickem. Jako bonus LEGO do krabice zabalilo i jednu minifigurku zapáleného gamera, který hraje na Atari 2600 před televizí ve svém obývacím pokoji.

Novinka vstoupí do prodeje 1. srpna za cenu 6 099 korun. Dostupná bude také na českém trhu, a to prostřednictvím oficiálního e-shopu LEGO. Vzhledem k originalitě této stavebnice lze ale podobně jako u jiných exkluzivních setů očekávat rychlé vyprodání.