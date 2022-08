Notifikace si nezapínám a psaní zpráv na mobilu je pro mě očistec, říká Vít Endler z Fingoodu

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuckup ve své kariéře zažili. Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje osobnosti, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této pražské čtvrti sedíme nejen my, ale také celá řada dalších startupů, firem a osobností, které stojí za pozornost.

Tentokrát jsme Karlínských 20 položili Vítu Endlerovi, spolumajiteli a řediteli crowdfundingové platformy Fingood, která umožňuje drobným investorům půjčovat firmám. Fingood v objemu profinancovaných úvěrů loni vyrostl o 650 procent a letos plánuje dosáhnout hranice 650 milionů korun. Jaké nástroje Vítu Endlerovi pomáhají tak významný růst ukočírovat a jak si vydělával na základní škole, kdy bylo podnikání ještě zakázané?

***

V kolik chodíš spát a kolik toho průměrně naspíš?

Kvalitní spánek vnímám v posledních letech jako mnohem důležitější část regenerace, proto se snažím naspat zhruba osm hodin denně. Ne vždy se to bohužel podaří. Moje tělo si vybralo jako hodinu vstávání sedmou ranní ráno, snažím se tak být kolem jedenácté večer v posteli.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráš ihned po probuzení?

Na telefon se většinou koukám až při snídani, kdy si čtu ranní noviny. Aplikace tak většinou nespouštím. Po snídani se pak kouknu na kryptoburzu a také na naší aplikaci, jak se nám hnuly aukce.

Ty nejzásadnější nástroje ve tvém telefonu a počítači?

Pro komunikaci ve firmě je to dnes rozhodně Slack, ještě před pár lety by to byl e-mailový klient, ale Slack ho předběhnul. Pak jsou to mobilní aplikace několika bank, které používám prakticky denně. Pokud cestujeme s karavanem, pak rozhodně aplikace Park4night a Bezkempu. Jinak se snažím nepoužívané aplikace z telefonu mazat. Zároveň ale nemám zapnuté žádné notifikace. Nechci, aby mě telefon neustále vyrušoval, čímž se snažím řídit si čas, kdy aplikace používám.

Na jakém přístroji pracuješ nejčastěji?

Určitě MacBook. Nedokážu si představit, že bych pracoval na telefonu nebo tabletu. Už jen psaní SMS nebo zpráv ve WhatsAppu na telefonu je pro mě očistec. Počítač je pro mě stále hlavní pracovní nástroj.

Jaký outfit nosíš ve většině případů?

Celý svůj šatník jsem zjednodušil, a tak je mým nejčastějším outfitem tričko a džíny, potažmo kalhoty zvané chinos. Dá se s tím překvapivě zvládnout skoro všechno, v nejhorším pak nahoru navlíknu sako a jsem ready i do společnosti.

Foto: Fingood Vít Endler, ředitel platformy Fingood

Co boty? Máš nějaký oblíbený model tenisek?

Nemám. Je mi to celkem jedno. Ale pravda je, že v posledních letech jsem si zvyknul na New Balance. Jsou pohodlné a za dobrou cenu. Jsem kolenovrt.

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve tvém batohu?

Tak to se musím podívat. Určitě je to telefon, AirPody, MacBook, švýcarský nůž a peněženka. U ní ale předpokládám, že jakmile budeme moct mít občanku a řidičák v telefonech, z batohu zmizí. Zbytek už to jen doplňuje.

Jmenuj knihu, kterou bys doporučil všem k přečtení.

Tohle je nemožné. Pro každou příležitost, životní fázi a každého člověka je to jiná kniha. Důležité je knihy číst, což se bohužel děje méně a méně. Já osobně kombinuji knihy, ze kterých se něco naučím, s oddychovkami. Knihy ale hodně poslouchám při cestách. Na to používám aplikaci Audiotéka.

Jaký film/seriál můžeš vidět klidně tisíckrát a neomrzí tě?

Nemám ani film ani seriál, kterých bych viděl víckrát než dvakrát. Jedině film Matrix jsem viděl několikrát, ale tisíckrát se na něj rozhodně koukat nebudu.

Jakou hudbu si pustíš pro uklidnění? A která tě naopak nakopne?

Nejsem posluchač hudby a ani nejsem nějak vyhraněný.

Odebíráš pravidelně nějaký youtubový či podcastový kanál, potažmo newsletter?

Mám několik newsletterů, například z webu Biggerpocket.com, který se zabývá investicemi do nemovitostí. Pak je to newsletter Financialsamurai.com, na který jsem narazil, když jsem založil svůj web Finančnísamuraj.cz. A pak sleduji pro inspiraci newsletter z crowdfundingové platformy Eastateguru.com a Theseedrs.com.

Jakou hi-tech novinku chceš mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáš?

Vlastně žádnou.

Jaký vůz parkuješ ve své garáži?

Máme Land Rover Discovery, což je úplně úžasné auto pro naše použití. Využíváme ho jako daily car, ale zejména pro caravaning a overlanding. Druhé auto, německý naftový kombík, nyní půjde z domu a nahradí ho elektrické auto. Vybíráme z nabídky Hyundai, Kia a Tesla. Elektrický pohon nám dává smysl v kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou, kterou máme druhý rok na střeše domu.

Kam si rád zajdeš na dobré jídlo?

Mám rád dobré jídlo z čerstvých surovin a za přiměřenou cenu. Nerad přeplácím za něco, co je zrovna trendy, což bohužel v Karlíně dost často je. V Karlíně mám rád jídlo v Nejen bistru, asijskou kuchyni v Yam Yam a snídaně v O-mai coffee & kitchen.

Jak sis vydělal první peníze?

Tak to bylo v osmé třídě na základní škole, kde jsme prodávali školní časopis. Cena za jedno číslo byla 2,50 koruny a dělali jsme třicet výtisků. Vydali jsme dvě čísla ještě za komunistů, takže to bylo zakázané. Pak přišla revoluce – a a vlastně se z toho stalo podnikání.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jsi dostal zaplaceno?

Řekl bych, že to byla brigáda ve Vitaně Byšice, kde jsem byl přidělen na „třasák“. To znamenalo, že se přivezl velký, 500kilogramový pytlovitý přepravník plný suché polévkové směsi a mým úkolem bylo rozříznout provázek na spodní části pytle nad třasákem, což bylo potrubí, do kterého polívka z pytle padala. O patro níž byla linka, kde se dostávala polévka do pytlíků. Občas mi tam bohužel spadnul i provázek, takže se tímto omlouvám někomu, kdo provázek v polévce našel.

Investuješ?

Máme celkem diverzifikované investiční portfolio. Zhruba 50 procent tvoří nájemní nemovitosti, které máme rozdělené na dlouhodobé a krátkodobé pronájmy. Pak jsou to firmy, ve kterých mám podíly, kryptoměny, P2B půjčky na Fingood.cz a pak mám malé akciové portfolio. Nemovitosti a P2B půjčky nám přináší cash flow už dnes, ostatní aktiva máme pro dlouhodobý růst. Krypto vnímám a máme v investičním portfoliu jako game changer. Věřím tomu, že využití blockchainu je teprve na začátku. Krypto portfolio nám tvoří z 80 procent ethereum, 10 procent bitcoin a pak máme ještě nějaké altcoiny, u kterých je to spíš spekulativní.

Nejlepší byznysová rada, kterou jsi kdy dostal?

Jakékoliv rozhodnutí je lepší něž žádné rozhodnutí. Tím by se měli řídit podnikatelé a neměli by se bát rozhodovat. V korporacích většinou bohužel funguje – raději nerozhodnout a nebrat na sebe odpovědnost.

Jaký největší fail tě potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáš s úsměvem?

První investice do nemovitostí. Zaplatil jsem 50 tisíc a nemovitost jsem nekoupil. Dnes to beru jako školné a vím, že už to nikdy takhle blbě neudělám.

Kdo v Česku tě inspiruje?

Když jsem působil v Mall, tak to byl určitě Ondra Fryc a Eduard Mika. Od nich jsem získal velmi cenné rady a čerpal zkušenosti. I když to někdy bolelo. Dnes se snažím sledovat širokou podnikatelskou sféru, zejména tedy tu technologickou, a čerpat inspiraci. Super je, že je možné se na české technologické scéně potkávat a obohacovat se navzájem. V e-commerce, co si tedy já pamatuji, dobře funguje APEK, ve Fintechu nyní skvěle začala fungovat Fintechová asociace. Tyto asociace se snaží spojovat podnikatele z oboru, a to je skvělé.