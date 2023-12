Notino dramaticky roste. Klíčové je pro nás udržet zákazníky, ale i zaměstnance, říká Michal Daniel

Uložit 0

Michal Daniel do Notina nastupoval v roce 2016. V tu dobu měla firma obrat kolem pěti miliard korun a tehdy pětadvacetiletý rodák ze slovenského města Detva nastupoval na pozici exekutivního asistenta, který teprve poznával taje rychle rostoucího světa e-shopů. Dnes je z Notina největší online prodejce parfémů a kosmetiky v Evropě a on sedí jako člen nejužšího vedení v jeho představenstvu a dohlíží mimo jiné na to, jak se daří několika tisícovkám zaměstnanců firmy. „Teď ve vánoční sezoně je nás přes 3,5 tisíce,“ říká v novém díle podcastu BrandStories Michal Daniel, Chief People and Legal Officer v Notinu.

Pro e-shopy právě teď vrcholí nejvýdělečnější období v roce, kdy se na internetu prodává zboží za desítky miliard. A zásadní období je to také pro Notino. „Celý rok se na to připravujeme. Těch zhruba šest týdnů je pro nás klíčových hlavně z pohledu do budoucnosti – kolik nových zákazníků přilákáme a udržíme, aby rostla i naše zákaznická báze,“ popisuje Michal Daniel. Sám prý v posledních letech sledoval, jak se celá firma ještě více zprofesionalizovala.

Jen v loňském roce Notino prodalo zboží za více než třiadvacet miliard na sedmadvaceti trzích a vyrostlo meziročně o 32 procent. A povyroste i letos. „Náš tým už zvládá sezonu bravurně, aniž bychom museli jako členové představenstva zasahovat do každodenního provozu. Ještě tři roky dozadu si pamatuji, že jsme v jednu ráno chodili do skladu a řešili, aby vše fungovalo,“ usmívá se Michal Daniel v podcastu BrandStories, ve kterém nahlížíme do zákulisí českých firem a pustit si ho můžete na Spotify, Google Podcastech, Apple Podcastech nebo na YouTube.

V představenstvu, které je hlavním řídícím orgánem brněnské firmy, sedí Michal Daniel spolu s výkonným ředitelem Zbyňkem Kociánem a finančním ředitelem Jakubem Šedým. Danielovou oblastí zájmu je HR a legal, tedy práce se zaměstnanci, právní stránka byznysu a na starost má také expanzi. Při všem, co v Notinu dělají, jsou přitom podle něj lidé klíčoví. „Jsem zastáncem toho, že jakákoliv firma a jakýkoliv byznys se má řídit přes lidi. U nás s obrovským růstem souvisí i obrovský růst lidí, a to co do počtu, kvality i jejich rozvoje. S ohledem na budoucnost a dlouhodobou udržitelnost se našim zaměstnancům musíme intenzivně věnovat,“ popisuje.

Největší část týmu představuje ta logistická, která se týká zejména skladů. Ty má Notino aktuálně tři. U Brna, u italského Milána a v rumunské Bukurešti. Druhou největší část zaměstnanců tvoří kamenné pobočky, kterých má e-shop s parfémy a kosmetikou téměř tři desítky. Pak už následují zejména kancelářské pozice od obchodu přes marketing až po zákaznickou podporu a další oddělení, přičemž drtivá většina lidí v Notinu stále sedí v jeho brněnském sídle. Jelikož jde pořád především o internetový byznys, který běží na technologiích, má dnes Notino přes 350 specialistů v IT a tento tým neustále roste.

Pro některé to může znít jako klišé, ale Michal Daniel říká, že k HR a péči o lidi se snaží přistupovat stejně jako ke svému zákazníkovi. Celkové vize a cíle, jak staví byznys vůči zákazníkům, se prý dají snadno přetransformovat také pro interní potřeby. „Když máte e-shop, potřebujete nějakým způsobem přitahovat zákazníky, být pro ně zajímavý a mít co nabídnout. To stejné platí, když se snažíme zaujmout nové zaměstnance. Když e-shop získá zákazníka, snaží se ho udržet, ideálně ještě zvýšit hodnotu košíku nebo ho přimět k dalšímu nákupu. Také o zaměstnance se průběžně staráme, aby u nás vydrželi co nejdéle a spolu s nám rostli,“ popisuje Chief People and Legal Officer z Notina.

Do práce s daty začínáme zapojovat umělou inteligenci.

Aby to, co Michal Daniel říká a s kolegy praktikuje, fungovalo, využívají v Notinu v první řadě data. Důležitá je podle něj granularita dat, a hlavně to, jak se s nimi pracuje, jestli jim lidé správně rozumí a jak je následně interpretují. „V HR se například hodně řeší fluktuace zaměstnanců, se kterou vám mohou data pomoci. Neustále se učíme, jaká data sbírat a jak je vyhodnocovat. Začínáme také zapojovat umělou inteligenci, která nám pomáhá shrnovat výsledky a ukazuje, kam se máme dál dívat,“ popisuje dvaatřicetiletý Daniel.

Druhá věc, která Notinu v řízení celého byznysu včetně práce s lidmi pomáhá, jsou inovativní aplikace. Využívají například český startup Advanto, díky kterému si zaměstnanci mohou vybrat mzdu kdykoliv v měsíci podle odpracovaných hodin. „Nemusí chodit do HR a žádat o zálohy, což je administrativně namáhavý proces. Místo toho v aplikaci hned vidí, na co mají nárok, a mohou si peníze snadno vybrat,“ popisuje šéf HR. V rámci rozvoje zaměstnanců zase využívají platformu Supertalent, která dokáže zhodnotit profil kandidáta nebo zaměstnance a dát manažerovi konkrétní informace, jak ho dál rozvíjet a jak s ním pracovat.

