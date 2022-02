Co rok, to nový rekord a nejinak tomu bylo i loni. Tuzemské Notino, které v roce 2004 založil Michal Zámec a postupně se vypracovalo do pozice největšího evropského prodejce parfémů a kosmetiky, opět hlásí rapidní růst a překonání svých vlastních výsledků. Obrat společnosti, jež zboží prodává do 28 zemí, se vyšplhal na více než 18 miliard korun s meziročním růstem o 35 procent. Domácí český trh se na výsledku podílel ze 14 procent.

„Nejen tento rekordní růst, ale také samotná zákaznická spokojenost, která dosáhla historického vrcholu a výrazně překonala dosud nejlepší rok 2020, je pro nás potvrzením, že jdeme správným směrem a motivuje nás posouvat naše plány ještě dál,“ komentuje výsledky Zbyněk Kocián, generální ředitel Notina, jehož celkový počet zákazníků přesáhl 20 milionů. Loni na e-shopu nakoupili čtyři miliony nových klientů.

Za rostoucími ukazateli stojí do velké míry expanze Notina. Loni vstoupilo na nové trhy do Irska, Lotyšska, Litvy a Estonska. Nejvzdálenějším doručením e-shopu byla nejvýchodnější obec Anadyr v Rusku lemující Beringovo moře. Tím ale nekončí a do budoucna plánuje další expanzi včetně vybudování nového distribučního centra. Ta v současnosti provozuje v Česku a v Rumunsku.

E-commerce gigant zároveň rostl ve všech osmadvaceti zemích, kde působí. Nejvyšší růst zaznamenal ve Velké Británii, a to o 106 procent. Výrazně se mu dařilo i v Itálii (růst o 72 procent), Bulharsku (70 procent) a Francii (47 procent), nadmíru rostl také v Česku, a to o 30 procent.

Zbyněk Kocián, výkonný ředitel společnosti Notino Foto: Notino

„Neustále rozšiřujeme portfolio a pracujeme na vývoji nových a inovativních služeb, které lidem ještě více zjednoduší nákup u nás tak, abychom byli volbou číslo jedna nejen pro zákazníky nové, ale i ty stávající,“ popisuje Kocián. Společně s rostoucí zákaznickou bází Notino expanduje také do nových vertikál. V první polovině letošního ledna doplnilo portfolio o sekci zdraví se čtyřmi kategoriemi – lékárna, sportovní výživa, zdravá výživa a matka a dítě.

Počet unikátních produktů společnosti i díky tomu v průběhu roku stoupl z původních 55 tisíc na 83 tisíc. Notino odeslalo 16 milionů zakázek, ve srovnání s předchozím rokem více o čtyři miliony a rekordním dnem byl nákupní svátek Black Friday se 182 tisíc objednávkami a 570 tisíc prodanými produkty – v průměru 6,5 kusu zboží za sekundu. Celkem Notino prodalo 77 milionů kusů produktů, meziročně více o 22 milionů.

Největší část z toho tradičně zabíraly parfémy, které představují polovinu obratu celé firmy. Meziročně tato kategorie rostla o 30 procent, ve srovnání s rokem 2020 se významně zvětšil i obrat kosmetických kategorií jako líčení (o 51 %), pleťová péče (o 45 %) i vlasová kosmetika (o 44 %). Jde o klíčové kategorie společnosti, které všechny buď přesahují nebo se blíží k obratu dvou miliard korun.

„Tato čísla potvrzují, že boom poptávky po kosmetice a přípravcích osobní péče, kterou spustila pandemie koronaviru, stále trvá. Zákazníci jsou ve spotřebě motivováni snahou cítit se lépe,“ doplňuje Kocián. Velkým milníkem pro Notino bylo také otevření dosud největší kamenné prodejny v centru Brna o rozloze 850 metrů čtverečních, dohromady provozuje už 26 fyzických obchodů.

„Tato nová moderní prodejna je ukázkovým příkladem toho, jakou cestou se chceme ubírat v příštích letech. Je to výjimečně obsáhlý sortiment, jinde dosud neaplikované inovativní služby a technologie a spolu s tím naprosto jednoduchý a intuitivní přístup k nákupu. Naším dlouhodobým cílem je, aby pro zákazníka byla návštěva Notina chvílí, kdy se odmění naší péčí,“ uzavírá Kocián.