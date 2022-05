Nová budova pražské filharmonie změní dopravu v okolí Vltavské. Silnice povede pod ní

Voda přitahuje. Ne tak na Bubenském nábřeží. V místě, kde vznikne nová budova pražské filharmonie, je hustá doprava a ta přístupu k vodě brání. Ostatně ústí tu magistrála. Díky Vltavské filharmonii ale půjde k řece sejít přímo a kdo bude chtít, klidně bude moct nastoupit i na loď. Projekt nového hudebního svatostánku vzbudil ale kromě ohlasu také obavu, kudy se vlastně bude jezdit autem. A odpověď je jednoduchá – pod zemí.

„Úprava fungování automobilové dopravy mezi Hlávkovým mostem a Negrelliho viaduktem je zásadní změnou. Hlavní dopravní tepna na Bubenském nábřeží a sjezd z Hlávkova mostu jsou nově umístěny pod úrovní terénu a nejsou v kontaktu s pěší zónou,“ uvedl pro CzechCrunch k dopravním úpravám, které si vyžádá stavba v úterý ohlášené podoby nového sídla pražské filharmonie, jíž se podle jejího umístění říká Vltavská filharmonie, mluvčí pražského Institutu plánování a rozvoje Marek Vácha.

Veřejný prostor a hudební svatostánek dopravní tepnu jednoduše překryjí. Právě to umožní, aby byla nábřežní promenáda snadno přístupná a propojená s prostorem filharmonie. Promenáda má zároveň sloužit pro pěší i cyklisty.

Není to ale jediná dopravní změna. V lokalitě jezdí také metro a tramvaje. I ty se budou projektu muset přizpůsobit. Mělo by se tak ale stát ku prospěchu věci. „Rozšíření a zpřístupnění veřejného prostoru na Vltavské nabídne pomyslnou venkovní přestupní platformu mezi metrem, tramvají, autobusem, taxi, bicyklem, přívozem či vlakem směřujícím přímo na letiště,“ uvádí Vácha.

Foto: IPR Praha Místo, kde by měla stát Vltavská filharmonie

K tomu všemu je potřeba přemístit tramvajovou trať severněji. Týkat se to bude i výstupu z metra. Zároveň bude ale obojí v blízkosti plánovaného nádraží Praha-Bubny. Jak už bylo naznačeno, tato železniční stanice by měla být součástí trati mezi Prahou, letištěm a Kladnem. Zastávka by měla být za Negrelliho viaduktem se vstupem skrze podzemní vestibul, a to i ze stanice metra Vltavská.

„Hlavní výzvou architektů při navrhování veřejného prostoru v lokalitě Vltavské bylo především plynulé propojení budovy filharmonie se stávající a budoucí městskou strukturou. Inspirací se stala i řeka Vltava a její pohyb skrze přírodu a město. Díky tomuto uvažování návrh pracuje s plynulým pohybem návštěvníků bez kolizí a konfliktů,“ líčí Vácha.

Budova filharmonie má pochozí střechu, která nabídne místo pro restaurace i panoramatický výhled na Prahu. Bude odtud také možné nahlédnout do koncertních sálů. Ty budou celkem tři. V místě by se pak mělo dát plynule přecházet mezi náměstím a střechou a také řekou, nábřežím, ulicí a parkem. Konkrétně budoucím centrálním bubenským parkem.

Podoba Vltavské filharmonie i přilehlého prostoru vzešla z mezinárodní architektonické soutěže, jejíž výsledky oznámilo hlavní město spolu s Institutem plánování a rozvoje v úterý. V soutěži uspělo světoznámé dánské architektonické studio Bjarke Ingels Group, tedy BIG.

„Autoři skvěle pochopili místo, kam budovu vsazují, ale přicházejí s pro Prahu zcela novým přístupem k veřejnému prostoru. Nutí nás nad ním více přemýšlet a přibližují nás k naší řece,“ uvedl k návrhu náměstek pražského primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

BIG má pobočky v Kodani, Londýně, New Yorku, Barceloně nebo Šen-čenu. Kromě toho, že v ateliéru pracují architekti a urbanisti, zaměstnává studio také teoretiky, kteří se zabývají výzkumem a vývojem budov. Mezi jejich díla patří moderní spalovna odpadů v Kodani nebo LEGO House v dánském Billundu.

Kromě nové budovy by měla v místě vzniknout také celá nová čtvrť Bubny-Zátory. V té by mělo vzniknout až jedenáct tisíc nových bytů.