Nová éra je na dohled, supravodič je tu. Sociální sítě i amatérské vědce pobláznil kámen LK-99

Japonský fyzik a někdejší rektor Tokijské městské univerzity Koichi Kitazawa je už v osmdesátých letech vtipně nazval USO. Parafrázoval známou zkratku UFO, v jeho podání se ovšem jednalo o unidentified superconducting objects čili neidentifikovatelné supravodivé objekty. A právě kolem nich je teď znovu pořádně rušno. Tajemný materiál s označením LK-99 způsobil poprask na internetu, podle jedněch nastává nová etapa lidské civilizace, podle jiných je to… jen další uso.

Nejprve trochu fyziky. Supravodič je materiál, který přenáší elektrický proud bez odporu, třením elektronů nevzniká žádné teplo a nedochází tak ke ztrátám energie. Ne že by taková hmota neexistovala, jen je složitě použitelná, protože supravodivosti dosahuje jen za mimořádně nízkých teplot nebo pod extrémním tlakem. A to jsou podmínky například v klasické přenosové soustavě těžko dosažitelné.

„Zlomem v supravodivých materiálech se stal rok 1986, kdy byly objeveny takzvané vysokoteplotní supravodiče fungující za teploty vyšší, než je teplota obyčejného kapalného dusíku (-196 stupňů Celsia – pozn. red.), a svitla naděje, že by jednou mohl být objeven i stabilní supravodivý materiál za pokojové teploty, jehož vlastnosti nebudou ovlivněny ani atmosférickým tlakem, ani běžnými magnetickými poli,“ vysvětluje profesor Petr Kulhánek z Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Jenže ten finální krok pořád chybí, k dosažení supravodivosti je při nynějším stavu poznání stále potřeba alespoň -135 stupňů… Zkrátka na tom, že supravodiče skýtají prostor na revoluční technologické změny v energetice, výpočetní technice nebo dopravě, panuje obecná shoda, jen se zatím neobjevila cesta, jak supravodivosti docílit při obyčejné teplotě. Kdyby se to povedlo, otevřely by se úplně nové možnosti.

Jen si představte, že by se elektřina dokázala šířit, aniž by došlo k jakékoliv ztrátě… Pro boj s klimatickou změnou i pro rozvoj kvantových technologií by to byl gamechanger.

A na Twitteru to posledních pár dní vypadalo, jako by to bylo na dohled. Ostatně jihokorejští vědci, kteří se svou studií mánii vyvolali, sami uvedli, že se „otevírá cesta pro novou éru lidské existence“. Na webu arxiv.org zveřejnili před pár dny Sukbae Lee a Ji-Hoon Kim práci, podle které objevili supravodivý materiál. Následně publikovali i video, které mělo jeho vlastnosti dokazovat včetně záběrů levitujícího kousku hmoty. Tu nazvali LK-99: číslovka značí rok 1999, kdy si poprvé měli všimnout vlastností materiálu, LK jsou jejich iniciály.

Samotný materiál je minerál známý jako apatit, který se ale musí mírně upravit a přimíchat do něj měď místo olova. Dá se vytvořit uměle v laboratoři, což se i v boomu, který Lee a Kim vyvolali, stalo – amatérský vědec a konstruktér Andrew McCalip na sociálních sítích dokumentuje svůj experiment, při němž se snaží nálezy jihokorejských vědců zopakovat. Zatím se mu podařilo vytvořit umělý kámen a zdá se, že ten levituje.

Samotná levitace ale ještě neznamená, že bude mít v ruce supravodič. Testů a bádání je před ním ještě spousta. A nejen před ním. Lee a Kim svou práci zveřejnili na webu, kde se publikují studie, které neprošly nezávislým recenzním procesem. Navíc chybí spousta dodatečných informací o jejich úsilí, oni sami nekomunikují a žádné vyjádření či rozhovor k tomu, co vyvolali, neposkytli.

Meissner effect or bust: Day 8.5 We made the rocks pic.twitter.com/ygVOATBaHD — Andrew McCalip (@andrewmccalip) August 4, 2023

„Zprávu o novém materiálu publikovali pouze na portálu ArXiv Cornellovy univerzity, kde články neprocházejí recenzním řízením. To by zase až tak nemuselo vadit, neboť část vědců má bytostný odpor k posuzování hodnoty vědecké práce, která smí být publikována jen v těch ‚správných‘ časopisech. Podstatnější je to, že se v žádné jiné světové laboratoři nepodařilo přípravu takového materiálu zopakovat a situace tak připomíná jiné bubliny typu studené fúze či nadsvětelné rychlosti neutrin,“ říká profesor Kulhánek z elektrotechnické fakulty. Naráží na to, že podobných převratných objevů se už objevila spousta, ovšem stejně rychle jako zazářily, tak i zhasnuly, protože se domnělé převratné vlastnosti buď nepotvrdily, nebo šlo o výslovné podvody.

Vědecká komunita je proto nyní k vášnivé debatě o LK-99 rezervovaná, čeká se, zda se podaří dokázat, že je to opravdu supravodič. Už se objevují první pokusy, třeba od čínských vědců, kteří alespoň část vlastností potvrzují, jiné komentáře jsou ale kritické a ochlazují přehnaná očekávání. Ostatně jak říká profesor Kulhánek: „Pokud by se podařilo experimenty zopakovat a rutinně vyrábět jakýkoliv supravodič za pokojové teploty, šlo by samozřejmě o mimořádný technologický průlom. Zatím tomu ale nic nenasvědčuje.“

Něco se ale děje – jednak se s termínem supravodivost seznamují miliony lidí, kteří předtím neměli potuchy, co to je, jednak Lee a Kim nepřímo motivovali desítky či spíš stovky vědců, aby zintenzivnili své úsilí a pokusili se zopakovat jejich výsledky, což může vést k novému poznání… A také to vyvolalo krátkou investiční mánii. Jak totiž upozornil deník The Wall Street Journal, na pár dní vystřelila cena akcií firem, které sice nemají se supravodivostí a jejím objevováním nic společného, ale investorům asi přišlo, že by mohly.