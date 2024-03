Nová hra učí programování i dějepis. Ve školách se může prosadit jako Arma u vojáků, říká Marek Španěl

Uložit 0

Znáte je jako vývojáře slavných vojenských simulátorů ze série Arma, kterou odstartovala kultovní hra Operace Flashpoint. Ale největší české herní studio Bohemia Interactive má mnohem větší záběr. Nyní ho opět rozšířilo – o aplikaci Ylands Edu. Jak její přízvisko napovídá, videoherní zábavu využívá k edukativním účelům. A už teď si ji chválí učitelé i žáci.

Jan Amos Komenský by byl nadšený. Anebo přinejmenším by ho projekt Ylands Edu zaujal. Proslulý pedagog a filozof by (po prvotním šoku z moderního světa a existence počítačů…) nejspíš sám dobře rozpoznal výukový potenciál nového titulu od Bohemia Interactive. Když ho hrajete, tak se učíte.

Zdánlivě to vypadá jako každá druhá videohra, v níž se objevíte ve stylizovaném 3D světě. Jenže místo toho, abyste bojovali s draky nebo skákali přes překážky, vám vysvětlí třeba programování. Nebo finanční gramotnost. To první spojováním jednoduše popsaných prvků, které reprezentují jednotlivé úkony kódu – například formou skládání částí hamburgeru. To druhé v interaktivním prostředí virtuální banky, která vám vyloží finanční otázky a následně vás i otestuje.

„Děti na počítačích konzumují hodně obsahu, často právě herního. A my bychom hrozně rádi našli cestu, aby i výuka byla pro děti hravá,“ popisuje Ylands Edu zakladatel a šéf videoherního studia Bohemia Interactive Marek Španěl. „Svým způsobem navazujeme na Komenského tradici a jeho školu hrou. Ačkoliv v jeho případě to byla škola divadelní hrou,“ dodává.

„Myslíme si, že Ylands Edu si může najít velice úspěšné využití ve školách. Podobně jako naše počítačové hry, které se prosadily coby simulátory pro vojáky,“ míní ředitel firmy, jejíž série Arma dala vzniknout právě i výcvikovým nástrojům, které používají třeba američtí mariňáci. „Teď se prostě vracíme k mladší generaci,“ říká Španěl.

Pro největší české herní studio podle počtu zaměstnanců i tržeb přitom nejde o okrajovou záležitost. „Je to projekt, ve kterém jsou nainvestovány stovky milionů. Ve vývoji je vlastně už desátým rokem. Pod tím, co vidíte na povrchu, se skrývá obrovský ekosystém s cílem připravit výukovou hru,“ přidává Španěl, jehož firma za předloňský rok utržila 1,15 miliardy korun.

Ylands Edu totiž staví na základech Ylands, už existující hry Bohemia Interactive. Ta může někomu připomenout třeba Minecraft. Podobně jako on okouzluje hráče (především mladší, ale nejen ty) svým tvůrčím potenciálem. Nabízí velké množství kreativního vyžití, možnost stavění a vyrábění herního obsahu od hradů přes létající stroje až po upravování či vytváření vlastních scénářů.

Od takového nastavení to pak ke stále zábavné, ale výukové aplikaci není kdovíjak dlouhý krok. Počátky Ylands Edu přitom byly poměrně prozaické, jak popisuje vedoucí projektu Aleš Ulm: „Před zhruba deseti lety jsme si s Markem Španělem říkali, že když už oba máme děti a když už děláme ty hry, tak by bylo hezké udělat něco, co bychom si mohli s nimi užít.“

A protože oba měli rádi dílo Julese Vernea a sdíleli radost z dobrodružství a objevování, které podle nich digitální zábava upozadila, vznikly nejprve Ylands. „Ale už když jsme je předváděli na různých veletrzích v Německu nebo ve Spojených státech, chodili za námi učitelé a říkali, že by si to dokázali představit jako výukový nástroj,“ vzpomíná Ulm.

Zpětná vazba z okolí i interní přemýšlení nad dalším směřováním Ylands nakonec vedly k oddělení obou projektů. Ylands jako takové nadále zůstávají hrou v portfoliu Bohemia Interactive, aplikace s přízviskem Edu se domácím učitelům a žákům představuje ve veřejné betaverzi. Ostrý start by vývojáři rádi měli se začátkem školního roku letos v září.

Ylands Edu stojí na dvou pilířích. Tím prvním jsou hotové lekce pro okamžité využití učiteli, které mají usnadnit časově náročnou přípravu pedagogů. Obsah ve výukové hře má být v souladu s rámcovými vzdělávacími programy a tvoří ho jak v Bohemia Interactive, tak ve spolupráci s externími autory a učiteli. Druhým pilířem je kreativní část pro volnou tvorbu naučného obsahu.

„V rámci takzvané nové informatiky ve školách tady vznikl prostor pro zavedení podobných nástrojů, jako je ten náš,“ přidává Rudolf Klenovský, hlavní designér Ylands Edu. „I my jako vývojáři to bereme jako nějaký vyšší smysl, příležitost z našich kanceláří udělat něco dobrého pro společnost, ale současně i příležitost pro nás jako herní designéry udělat něco nového,“ říká.

Ylands Edu například neobsahují žádný explicitně videoherní obsah, ačkoliv studenti pod vedením učitele v něm interaktivní prvky mohou tvořit. V případě těch nejpokročilejších žáků dokonce i přímo vlastní hry. V Edu nenajdete ani chat nebo klasický multiplayer, nehrozí tedy nevhodné obtěžování. A oproti spoustě jiných her – i původním Ylands – se liší také tím, že neobsahuje žádné, ani stylizované násilí.

„Chceme, aby naše aplikace byla přístupná pro děti zhruba od osmi či devíti let. Stejně tak aby i méně počítačově zběhlý učitel mohl všechno snadno ovládat,“ popisuje Klenovský. Součástí Ylands Edu je i administrativní prvek, kdy učitelé a správci nástroje v dané škole mohou přiřazovat lekce, třídy a žáky tak, aby studenti i vyučující měli přístup vždy ke správnému obsahu.

Tím vším, co mohou mít v Ylands Edu pedagogové pod palcem, by v budoucnu měly být takřka celé školní osnovy. V současnosti je ale edukativní hra zaměřena především na informatiku. „Od základů pro nejmenší se studenti dostanou ke skriptování, logice, ale i k teorii herního designu. Zároveň to netrvá pár hodin, ale klidně i týdny a měsíce, takže to učí nějakému projektovému myšlení,“ říká vývojář.

Můžete objevovat pyramidy, vést rozhovor s Tutanchamonem nebo jít na prohlídku virtuálního muzea.

Sami jsme měli možnost si Ylands Edu vyzkoušet. V uživatelském prostředí, do kterého pronikne každý, kdo kdy ovládal nějakou aplikaci nebo hru, jsme si připomněli základy logiky i programování. Nikoliv luštěním zápisu pravdivostních výroků nebo psaním kódu, ale aktivováním generátorů rozsvěcujících žárovky reprezentující logickou pravdu/nepravdu.

Anebo jsme skládali intuitivně popsané barevné objekty, které představovaly jednotlivé programovací úkony. Zkombinujete tak karty se zadáním „pokud je pole prázdné, osaď ho zeleninou“, „opakuj desetkrát“ a „když je osázena řádka, zopakuj předchozí kroky na další“. Tak trochu jako v dnes populárních low-code řešeních.

Nejen informatikou je ale člověk živ, a tak ukázka nástroje představila i možnost uplatnění v jiných předmětech. Třeba při návštěvě virtuální banky, kde bylo možné oslovit jednotlivé digitální postavičky, které se pak rozpovídaly například o úrocích. Nešlo ale jen o pasivní „nalejvárnu“ přenesenou z papíru na obrazovku. Výklad doprovázely interaktivní grafy nebo kvízy, které měly ověřit finanční gramotnost studenta.

„Možnosti jsou rozsáhlé. Dovedu si představit i komplexnější výuku k tématu digitální bezpečnosti, kdy vám síla zvoleného hesla dá štít, kterým se musíte bránit před hackery,“ přidává Klenovský. To by nicméně byl ale zase krok zpátky k IT, v Bohemia Interactive přitom myslí i na dějepisáře.

„Můžete mít lekci v podobě objevování pyramid, interaktivního rozhovoru s Tutanchamonem nebo prohlídky virtuálního muzea,“ říká Klenovský. „Máme pět tisíc herních objektů, snadno najdete něco historického, vytvoříte si postavu Karla IV., část mostu a zadáte žákům, aby ho dostavěli. A pak žáky Karel vyzkouší. Podobné by to mohlo být například u zeměpisu. Není to jen informatika, logika, geometrie a matematika,“ slibuje.

Pilotní program Ylands Edu běží od loňského září, při pořízení licence do konce března Bohemia Interactive slibuje slevu třicet procent. Jinak přístup k nástroji vyjde školy či jiné organizace na 4 500 korun za jednu třídu na celý školní rok. V současnosti poskytují „Bohemce“ zpětnou vazbu ředitelé, učitelé a vedoucí z přibližně sedmdesátky organizací z celé republiky, jež se veřejného betatestu účastní.

Tvůrci původně měli obavy, jestli jejich hra a její editor nebudou přece jen příliš komplexní. „Jenže pak jsme začali jezdit po školách a Ylands Edu ukazovat, načež jsme zjistili, že to zvládají i osmileté děti. Od učitelů teď sbíráme feedback, že by chtěli sledovat práci studentů v rámci virtuálních tříd. A že by chtěli více předpřipravených lekcí. Od žáků zase to, že by rádi měli možnost pracovat na nějakých úkolech s kamarády,“ vyjmenovává Aleš Ulm.

„Právě na sdílení teď pracujeme. A to nejen celých vytvořených lekcí, ale i jednotlivých objektů, třeba když někdo vytvoří funkční semafor. Sdílení by nejprve probíhalo v rámci třídy, ale časem bychom chtěli mít i kurátorovaný online workshop, kde si budou školy svou tvorbu sdílet,“ popisuje šéf projektu. „Protože jakmile si váš výtvor vyzkouší někdo jiný, tak to uspokojení se zestonásobí,“ přidává s úsměvem. Pracuje se i na mobilní verzi pro tablety, která by měla pomoci s expanzí hry za hranice Česka.

Česko je ale pro Bohemia Interactive prozatím prioritou. Ylands Edu vzniká na základě rámcových vzdělávacích programů místního školství. Ty nicméně nepředepisují přesný postup, jak je naplňovat a jaké pomůcky k tomu využívat. „A v ten moment přicházíme my s nástrojem, který je podle rámcových vzdělávacích programů připravený,“ uzavírá Ulm.