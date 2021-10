Nová hvězda mezi českými startupy. Rossum učí počítače číst dokumenty a získává od investorů miliardy

Dosud o něm nebylo příliš slyšet, ale o to větší novinku si připravil. Český technologický startup Rossum, který zjednodušeně řečeno pomáhá počítačům pomocí umělé inteligence číst nestrukturované dokumenty, v nejnovějším investičním kole získává přes dvě miliardy korun a zařazuje se tak mezi největší vycházející hvězdy tuzemské startupové líhně.

České startupy v letošním roce překonávají rekordy jako na běžícím páse. Několik jich přinesl online supermarket Rohlík, který nejdříve přilákal největší startupovou investici tuzemské historie ve výši pět miliard korun, a když v létě v dalším kole získal ještě 2,5 miliardy, stal se z něj první bájný jednorožec s českým pasem, tedy startup s hodnotou vyšší než jedna miliarda dolarů.

Další rekord si teď připisuje méně nápadný Rossum, který od investorů získal 100 milionů dolarů, tedy bezmála 2,2 miliardy korun, a zařazuje se tak za Rohlík Tomáše Čupra na třetí příčku mezi největší investice české startupové historie. Prvenství však získal v rychlosti – v tuzemsku jde zatím o největší financování v rámci tzv. série A. Zmiňovaná rekordní kola Rohlíku se uskutečnila v rámci pozdějších fází, konkrétně v sériích B a C.

Aktuální hodnota Rossumu, za nímž stojí v roli spoluzakladatelů trojice Petr Baudiš, Tomáš Gogár a Tomáš Tunys, se podle informací CzechCrunche pohybuje v řádu vyšších stovek milionů dolarů, což z něj dělá dalšího kandidáta na českého jednorožce. Staví se tak do čekárny k dalším startupům jako Productboard nebo Shipmonk, jejichž zakladatelé jsou Češi, ale své sídlo mají ve Spojených státech. Všechna tato jména včetně Rossumu jsme ostatně zařadili do našeho výběru pětadvaceti startupů, které se v příštích letech vyplatí sledovat.

Partneři Mitonu: Ondřej Raška, Milan Zemánek, Michal Jirák, Tomáš Hodboď, Tomáš Matějček a Václav Štrupl Foto: Miton

„Pro Česko je to mimořádně dobrá zpráva. Rossum sídlí v Praze a právě do Prahy bude v následujících letech najímat stovky vysoce kvalifikovaných lidí. Díky firmám jako Rossum, Rohlík a dalším nadějným startupům vzniká v Česku technologický ekosystém, který může nakopnout českou ekonomiku jako celek,“ komentuje velkou investici Tomáš Matějček, partner investiční skupiny Miton.

Právě Miton historicky investoval i do Rohlíku a ve dvou posledních kolech podpořil také Rossum, který doteď na investicích získal celkem pět milionů dolarů, tedy lehce přes 100 milionů korun. Nejnovější investici vedl známý americký venture kapitálový fond General Catalyst, do jehož portfolia spadá například Airbnb, Snapchat, Grammarly, Stripe nebo Canva. K němu se přidali všichni stávající investoři, kromě Mitonu také britský Seedcamp a Local Globe.

Rossum však na získání statusu firmy s miliardovou hodnotou nespěchá. „Nejprve musíme naplnit produktová a zákaznická očekávání. Mnohem více než na statusu jednorožce nám záleží na tom, abychom dostali šanci pracovat s nejlepšími firmami na světě. Pokud se to povede a my nezklameme jejich očekávání, tak budou zaměstnanci Rossumu jednak zkušení a zároveň bohatí, a to díky štědrým zaměstnaneckým akciím, které máme,“ říká pro CzechCrunch Tomáš Gogár, spoluzakladatel a šéf Rossumu.

„Právě zkušenosti lidí jsou to, co nejvíce rozvíjí ekosystém. A vedle toho jedna firma dostane nálepku jednorožec, ale to je celkem nuda v porovnání s tím zbytkem,“ pokračuje Gogár s odkazem na fakt, že jednorožců je už globálně přibližně devět set.

Technologie, která zlepší svět

Rossum v roce 2017 zakládala trojice Petr Baudiš, Tomáš Gogár a Tomáš Tunys. Jako doktorandští studenti umělé inteligence Elektrotechnické fakulty ČVUT se rozhodli, že místo studia společně zkusí vytvořit technologii, která zlepší svět. Svoji pozornost zaměřili na kancelářskou práci, jež často připomíná úmornou směnu u pásu – otevřít e-mail, stáhnout přílohu, zjistit, co v ní je, přepsat klíčové údaje, neudělat při tom chybu, nahrát dokument do systému. A to pořád dokola.

Technologie Rossumu tyto procesy mění. Díky umělé inteligenci mohou mezi firmami proudit dokumenty od faktur po celní deklarace, aniž by je lidé museli ručně přepisovat nebo rozhodovat, jak s nimi naložit. Podle interních statistik dokážou nástroje z dílny tuzemských vývojářů ušetřit až 90 procent manuální práce spojené se zpracováním dokumentů.

„Chceme, aby díky Rossumu všechny firmy na světě mluvily stejným jazykem. Formát dokumentů najednou nebude způsobovat komunikační bariéru. Je to podobné jako ve světě lidí, kdyby neexistovala jazyková bariéra a nemuseli bychom se učit jiný než svůj rodný jazyk,“ vysvětluje misi startupu Tomáš Gogár s tím, že jeho cílem je i díky získané investici obsadit pozici světové jedničky v oblasti automatizace mezifiremní komunikace.

Český Rossum učí počítače číst dokumenty Foto: Rossum

Rossum šetří čas ve třech fázích obchodních transakcí – během jejich příjmu, přečtení a otevření a následném provedení a komunikace s obchodním partnerem. „Jsou dva způsoby, jak všechny tři části zefektivnit. V ideálním případě proběhnou všechny fáze naprosto automaticky a lidský operátor ušetří 100 procent času,“ popisuje spoluzakladatel.

Druhým způsobem podle Gogára je, že většina kroků proběhne automaticky, ale zaměstnanec musí část transakce kontrolovat. „Tento zásah ale probíhá v příjemném uživatelském rozhraní a i tak je zákazník přibližně čtyřikrát až pětkrát efektivnější, než kdyby vše dělal manuálně,“ doplňuje. Lidé se přitom o svoji práci obávat nemusejí, protože Rossum je úplně nenahrazuje, ale spíš jen automatizuje jednu činnost zaměstnance. Ti pak mají čas zaměřit se na ostatní aspekty své práce.

Řešení pražského startupu využívají zejména velké společnosti, mezi české zákazníky patří například zmíněný Rohlík nebo Kiwi.com, z globálních pak Gogár zmiňuje Siemens, Veoliu či Bosch. Loni startup dosáhl opakujících se ročních tržeb (ARR) na úrovni jednotek milionů dolarů, tedy řádově desítek milionů korun, za poslední rok pak svoje tržby zpětinásobil. Jejich konkrétní výši však nekomentuje.

Ve stejném období se firma rozrostla ze 60 na 140 lidí, do konce příštího roku by měla vyrůst na celkem 300 pracovníků. V reakci na získání investice totiž v Praze plánuje vybudovat také výzkumné centrum, kde zaměstná specialisty v oblastech od výzkumu umělé inteligence přes vývoj produktu až po marketing a obchod.