„Příští stanice Depo Zličín“, zazní před konečnou metra B někdy po roce 2026. Půjde o stanici, která se zapíše do historie. Byť to bude už šedesátá druhá zastávka pražského metra, bude vůbec první, jejíž podoba vzešla z mezinárodní architektonické soutěže. Depo Zličín vznikne podle návrhu libereckého studia Petr Stolín Architekt.

Nová stanice bude povrchová, tento samotný fakt ji řadí spíš k těm výjimečným. Praha mnoho stanic na úrovni terénu nemá. To architektům mimo jiné umožní vytvořit na Depu Zličín pochozí střechu. Stanice bude částečně zapuštěná do svahu, což umožní, aby se ze střechy stal veřejný prostor. Má mimo jiné sloužit i k pořádání výstav a nejrůznějších akcí.

„Jednoduchá forma budovy je doplněna o krajinu stromů a soch. Prostupnost světla a bohatost průhledů je hlavním a asi nejtypičtějším prvkem, který architektura stanice metra nabízí,“ líčí autoři vítězného návrhu.

Foto: Petr Stolín Architekt Stanice bude povrchová

Ateliér Petra Stolína bude nyní spolupracovat s pražským dopravním podnikem a projektantem. Společně mají návrh dotvořit do podrobnější podoby, která bude vyhovovat potřebám samotného metra. Vznikne tak architektonická studie. Následovat bude zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a pak i pro stavební povolení.

„Návrh v sobě i po úpravách nadále ponese silný koncept kulturního katalyzátoru území. Bude také konstrukčně jednodušší, šetrnější k přírodě a funkčně i formálně ještě elegantnější,“ říká k tomu architektka dopravního podniku Anna Švarc.

Porota na návrhu studia Petra Stolína ocenila propojení se zelení, i fakt, že dopravní funkci doplní ta umělecká. Podle poroty tak návrh navazuje na kulturní tradici přítomnosti umění v prostorách metra.

Depo Zličín by mělo sloužit jako důležitý přestupní bod pro ty, kteří do Prahy dojíždějí. V místě kromě stanice vznikne také parkovací dům P+R se zhruba šesti stovkami míst, který bude vybízet, aby tu mimopražští svoje auto nechali a dál pokračovali metrem. Odměnou by jim měla být dojezdová vzdálenost do centra zhruba do třiceti minut.

Nová konečná stanice ale bude sloužit i pro cestující, kteří využívají příměstské linky. A samozřejmě má metro potenciál i pro ty, kteří tu žijí a jednou budou žít. Zástavba se totiž na Zličíně rozšiřuje. Bytové domy by měly vzniknout například v ulici Na Radosti.

Foto: Petr Stolín Architekt Vítězem soutěže je studio Petr Stolín Architekt

„V západní části Prahy vznikne důležitý přestupní uzel mezi automobily a MHD, který odlehčí centru od zbytné dopravy,“ říká náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

Dopravní podnik odhaduje, že v roce 2025 by mohl začít soutěžit zhotovitele stavby. O rok později by se mohlo začít se stavěním nejen nové stanice, ale i zmíněného parkovacího domu a také nových autobusových zastávek.

Depo už v místě existuje. Poptávka po stanici vznikla proto, že je potřeba ho rekonstruovat. Vzhledem k tomu, že se v místě staví, se nakonec rozhodlo i o vzniku nové konečné metra B.