V metru jsou prsa i antiprsa. A co ozdobí novou linku D? Nejen o pražské MHD s její architektkou

„V dětství jsem si oblíbila stanici Muzeum. Stála jsem tam na ochozu a pozorovala lidi. Později jsem metro i malovala. A nakonec jsem se dostala k tomu, že na něm pracuji,“ vypráví první architektka pražského dopravního podniku v jeho novodobé historii Anna Švarc v našem novém podcastu Město. V něm si povídáme o architektuře, urbanismu či dopravě se všemi, kdo města tvoří.

Anna Švarc má na starosti právě pražské metro, pracuje ale také na výstavbě vozoven, na nové podobě lanovky nebo na návrhu chystaného muzea autobusů. „Déčko teď tolik neřešíme. Co bylo aktuální, už běží, pracuje se ale na integraci umění na prvních pět stanic,“ líčí Švarc v novém díle podcastu Město. Ten si můžete pustit níže nebo ve vašich podcastových aplikacích včetně Spotify, Apple Podcastů, Google Podcastů či v audioformě na YouTube.

Stanice na čtvrté lince metra by měly být neutrální, definovat by je mělo právě až konkrétní umění. Modrá barva, která se hojně objevuje na vizualizacích, ustoupí. Ani áčko není podle Švarc všude zelené, béčko všude žluté a céčko červené.

„Ta barva se tam promítá, ale byl to prvoplánový koncept, který se hodně objevoval na začátku. Všichni viděli modrou barvu a ptali se, zda právě to je ten obsah,“ komentuje architektka s tím, že postupně na pražském dopravním podniku nacházejí sofistikovanější řešení než jen modrou barvu.

Metro je podle ní nejen dopravní prostředek, ale také kulturní záležitost. V devadesátých letech se tento přístup trochu vytratil, s déčkem se ale znovu vrací. Každá linka má podle Švarc také svoje světlé a méně povedené chvilky. Na áčku je tím pozitivním styl pop art, béčko má podle Švarc zase několik stanic, které působí jako šperky. A céčko je monumentální.

Anna Švarc dříve pracovala i na pražském Institutu plánování a rozvoje, k dopravě ji to ale vždy táhlo. Má ale také praxi z Londýna, kde se podílela na tvorbě manuálu pro zdejší metro. „Mám radost, že to, co se v manuálu definovalo, se teď postupně stává skutečností. V Praze nosí manuál v hlavě právě architekt metra,“ říká.

Jaké to je pracovat v podniku, který řeší hlavně technické stránky dopravy? „Dodnes si trochu připadám jako Alenka v říši divů, ale je to výborná zkušenost. Mám větší pojem o veřejné dopravě, zamilovala jsem se i do idey udržitelnosti ve městě. Nejde jen o architekturu a design, moje práce je o vyváženosti mezi provozem a uměním. Je to velký komplexní balíček. Baví mě to.“

