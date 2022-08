Bude nová Mafia. Vývojáři potvrdili pokračování legendární české hry, původní díl nabízí zdarma

Mafia dělá hráčům radost už dvacet let. Krásně kulaté výročí jejího vydání jsme si připomněli vzpomínkami na to, jak i nás v CzechCrunchi tehdy uchvátila a jak nás stále baví, a její tvůrci nyní přichystali ten nejkrásnější narozeninový dárek. Potvrdili, že pracují na čtvrtém dílu gangsterské ságy původem z Česka.

„S radostí vám mohu potvrdit, že jsme začali pracovat na zcela novém projektu Mafia!“ prohlásil v rozhovoru na stránkách trilogie Mafia šéf vývojářského studia Hangar 13 Roman Hladík. Skvělou zprávu pro všechny fanoušky gangsterských příběhů však dále nerozvedl: „I když je to až za několik let a nemůžeme teď sdělit nic víc, jsme opravdu nadšení, že můžeme pokračovat v práci na této oblíbené sérii a bavit naše hráče novými příběhy.“

Hangar 13 je částečným pokračovatelem původních tvůrců hry z brněnského studia Illusion Softworks, kde Hladík na první Mafii pracoval jako grafik. S tím, jak se Illusion Softworks postupně proměnily na 2K Czech a poté právě na Hangar 13, stoupal firemní hierarchií a po vývoji druhého a třetího dílu to dotáhl až na ředitele Hangaru. Tedy studia, jež stojí za Mafií III i úspěšným remakem jedničky.

Ale zatímco oficiální oznámení nové Mafie je na detaily skoupé, jen nedávno se o čtvrtém dílu objevily nepotvrzené detaily. Server Kotaku už v květnu uvedl, že podle jeho zdrojů z Hangaru 13 se na Mafii IV skutečně pracuje. A že se má jednat o prequel, tedy dílo dějově zasazené před dosavadní trilogii, jejíž první díl se odehrává ve 30. letech minulého století a další dva příběh posouvají do čtyřicátých a padesátých, respektive do šedesátých let.

Jen pár dní nato pak v podcastu XboxEra zaznělo další insiderské info, které prequelové spekulace konkretizovalo. Čtvrtá Mafie se podle něj má odehrávat na Sicílii na přelomu 19. a 20. století. Tedy v rodišti mafiánského bosse Salieriho známého z první hry, který vede familii, do jejíž náruče se dostane i hlavní hrdina Mafie Tommy Angelo.

Oznámením nového pokračování populární série však dobré zprávy pro fanoušky kabátů, klobouků a samopalů nekončí. Vydavatelská společnost 2K při příležitosti dvacátých narozenin hry začne rozdávat Mafii zdarma. Přinese tak méně zkušeným hráčům parádní příležitost si vyzkoušet – a těm znalejším třeba po delší době připomenout –, čím před dvěma dekádami uchvátila nejen české fanoušky.

Nabídka, která nelze odmítnout, poběží na Steamu od 1. do 5. září, poté vám titul zůstane ve vaší knihovně her. A pokud by vám postarší grafické zpracování původní hry dnes už nedělalo dobře, ještě o něco déle poběží 65% sleva na předloňskou a do moderního kabátu převedenou verzi Definitive Edition. Podobně vysoká sleva pak platí na celý balík vylepšených edicí s druhým i třetím dílem.