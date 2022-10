Odhalte tajemství Mafie. Právě vyšla vizuálně působivá kronika vývoje nejslavnější české hry

Milovaná Mafia dostala ke dvacetinám krásnou knihu The Art of Mafia Trilogy

Videoherní Mafia patří do zlatého fondu českých her a do nejkrásnějších vzpomínek domácích hráčů stejně jako uříznutá koňská hlava do postele slabocha, který nerespektuje štědrost mafiánské familie. Její gangsterskou legendu nyní připomene a přiživí nová kniha The Art of Mafia Trilogy založená především na obrazovém obsahu, která slibuje neobvyklý pohled na vývoj oblíbené trilogie.

Americký spisovatel Mario Puzo ve své následně i zfilmované knize Kmotr ve fiktivním příběhu nastínil fungování skutečné mafie – včetně oné scény s koňskou hlavou. Nyní vychází publikace, která nechá nahlédnout do nitra Mafie virtuální. A hlavně s velkým M. Tedy dost možná té nejslavnější a nejmilovanější české hry Mafia: The City of Lost Heaven a jejích dvou pokračování. Dílo je tak dalším dárkem k nedávným narozeninám hry, která oslavila dvacetiny a uchvátila i nás v CzechCrunchi.

„Kniha je primárně artbook, takže největší důraz je věnovaný vizuální stránce. Nejsou to úplně paměti,“ přibližuje pro CzechCrunch titul The Art of Mafia Trilogy Martin Schovanec, jenž z pozice spolumajitele herního obchodu Xzone stojí za zrodem projektu. Přesto se čtenáři dozvědí i dosud nezveřejněné informace o vývoji. „Asi největší zákulisní část je osm stran s fotkami a komentáři původního týmu, který pracoval na první Mafii. To hardcore fanoušci ocení. Více bych ale neprozrazoval, ať má čtenář nějaká překvapení,“ dodává.

Artbook je vyvrcholením dlouholetých snah o knižní zpracování tématu. „První myšlenka na Mafia artbook se datuje už do roku 2016, kdy mě po vydání třetího dílu napadlo vytvořit celou knižní trilogii,“ upřesňuje Schovanec. Až před dvěma lety se po desítkách jednání objevila naděje na realizaci, která se nyní skutečně zhmotnila ve 240stránkovém vázaném titulu. Ten je k dostání za 999 korun a kromě češtiny vychází i v angličtině v celkovém nákladu okolo deseti tisíc kusů.

The Art of Mafia Trilogy uvádí obchod Xzone ve spolupráci s vývojáři ze studia Hangar 13, kteří na mafiánských hrách pracovali, po dohodě s americkým vydavatelem hry 2K a v distribuci společnosti Cenega. „Mám opravdu velkou radost, že v nás vydavatel vložil důvěru a my jsme se mohli vrhnout do práce. Byla pro nás obrovská zodpovědnost udělat tuhle knihu tak, aby náročný český fanoušek nebyl zklamán,“ říká editor knihy Josef Netrh.

Foto: Xzone Kniha o herní legendě je konečně k mání

Značka Mafia se od premiéry rozrostla na trilogii, jednička navíc před dvěma lety dostala nový klobouk i oblek v remaku Definitive Edition. Ten pomohl ikonu českých her přiblížit i mladšímu nebo na moderní hry zvyklejšímu publiku, které minul první díl od Illusion Softworks, jenž vzešel z hlavy Daniela Vávry, pozdějšího designéra Kingdom Come: Deliverance. Ten sám však nakonec do knihy nepřispěl. „Náš zájem byl, ale pan Vávra byl hodně zaneprázdněný, takže z toho z časových důvodů sešlo,“ říká pro CzechCrunch Schovanec.

Artbook začne svou kronikářskou cestu právě v éře Illusion Softworks, počátky a následný vzestup hry v knize popisuje Roman Hladík, generální manažer společnosti 2K Czech, jež je pokračovatelem brněnského studia. Sám je navíc vývojářem, který je s Mafií spjatý od jejího počátku. Závěru se pak ujal Petr Motejzík, jenž na první hře pracoval jako art director a z výtvarnické pozice se podílel i na druhé Mafii.

Kniha sice vychází u příležitosti kulatého výročí vydání prvního dílu, jen na titul proslavený dabingem Marka Vašuta nebo Petra Rychlého se ale nezaměřuje. „V The Art of Mafia Trilogy se podíváme pod pokličku – názvu knihy navzdory – rovnou čtyřem hrám,“ zmínil už dříve Josef Netrh s narážkou na to, že v obsahu knihy čtenáři naleznou pasáže věnované celé trilogii i remaku.

O tom, že čeští hráči holdují organizovanému zločinu, svědčí i nominace moderní předělávky Mafie na titul nejlepší české hry dekády. Nebo skutečnost, že balík všech tří her Mafia Trilogy se v největším českém herním řetězci JRC dostal do desítky nejprodávanějších titulů za srpen. V Xzone sice podobný nárůst zájmu o hru jako takovou neregistrovali, ale o její artbook ano. „Počet předobjednávek knihy o Kingdom Come byl u nás asi o pětinu menší než u Mafie,“ hlásil už před měsícem Martin Schovanec.

Pro jeho Xzone totiž není knižní odbočka od videoher ničím novým, rozmanitému popkulturnímu zboží se v obchodu extrémně daří a už dříve Schovanec a jeho tým vydali například publikaci The Art of Creaks, která představila hru od českých tvůrců z Amanita Design. Nebo zmíněný artbook The Art of Kingdom Come: Deliverance zaměřený na středověkou hru od studia Warhorse založeného Danielem Vávrou po jeho odchodu z 2K Czech

Kniha The Art of Mafia Trilogy je tak dalším – a nesmírně působivým – narozeninovým dárkem pro známou herní sérii. Zdaleka nejcennější dar však už její příznivci dostali prakticky doslova v den dvacátých narozenin první Mafie od šéfa vývojářů Romana Hladíka: „S radostí vám mohu potvrdit, že jsme začali pracovat na zcela novém projektu Mafie!“