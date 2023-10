Nová tvář vinařství ve stepi. Pouzdřanské Kolby respektuje unikátní krajinu, která jej obklopuje

Uložit 0

Propojovat staré s novým si žádá notnou dávku citu, bez něho je totiž výsledná fúze jen slepencem nesourodého. A platí to i v architektuře, která se v posledních letech snaží co nejvíce pracovat s původní hmotou, již doplňuje o nové prvky. To je i případ dostavby a sjednocení vinařského areálu Kolby v Pouzdřanech. Nový majitel se rozhodl ve výrobě ctít přírodní postupy a zavést filosofii respektu ke krajině a této vizi měla odpovídat i nová tvář areálu. Objevujte více zajímavé architektury v pravidelném newsletteru Arch.

Návrh nové podoby vinařství Kolby byl svěřen zlínskému architektonickému studiu Ora, které dostalo za úkol doplnit stávající historický objekt a přístavbu z desátých let tohoto století o nový suchý sklad lahví a winebar pro návštěvníky.

Samotné vinařství se nachází na okraji obce Pouzdřany a přímo navazuje na takzvanou Pouzdřanskou step. Jedná se o národní přírodní památku s unikátním podložím a mikroklimatem, díky čemuž je zde přítomna jedinečná fauna i flora a místní víno nabízí netradiční chuť. Vinařství zde pěstuje tři modré a devět bílých odrůd, přičemž mezi své vlajkové lodě řadí Ryzlink rýnský a Ryzlink vlašský.

„Protože celý areál nedávno prošel transformací, nebylo možné do stávajících objektů příliš zasahovat, nebo je dokonce demolovat. Přesto bylo potřeba změnit výraz staveb a aktualizovat provozní vazby, aby odpovídaly potřebám současného vinařství. Hlavní výzvou projektu proto bylo sjednocení jednotlivých objektů, míst a momentů do koherentního celku,“ popisují svůj úkol architekti ze studia Ora.

Foto: BoysPlayNIce Celý areál nyní pracuje s předsazenou fasádou z latí

Pro optické ucelení se architekti rozhodli zahalit přístavby do předsazené fasády tvořené dřevěnými latěmi, jež dodávají areálu na přírodním charakteru. Pro jejich výrobu zvolili akátové dřevo z lokálních zdrojů, protože dobře vypadá a zároveň nabízí vysokou životnost. Přírodní dojem navíc dokreslují rostliny, jež se po něm pnou.

Vůbec největším vstupem studia do celkové koncepce areálu je ale suchý sklad, který byl vytvořen umístěním montované betonové haly. Ta je částečně zapuštěna do terénu a pro co největší splynutí s okolím dostal beton zemitou barvu.

Samotný winebar architekti umístili do historické budovy vinařství, kde přímo navazuje na rozsáhlé sklepy ukrývající se pod budovou. Centrem prostoru se stal velký degustační stůl, u něhož lze debatovat nad vzorky. Oko návštěvníka však zaujme i cementová podlaha vínové barvy se vzorem vlnky. Degustaci si však lze vychutnat i venku na lavici vystupující z laťové fasády.

Kromě těchto úprav architekti již jen změnili nátěr budovy, jemuž dodali texturu. Zároveň se rozhodli zachovat výraznou konstrukci vybíhající z budovy, přidali jí jen plášť z latí. Ta tak vrhá stín na dlážděný prostor před winebarem, kde mohou být pořádány například kulturní akce.