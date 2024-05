Nové LEGO Star Wars je tady! Postavíte imperiální stíhačku, závod kluzáků, Grogua i Jar Jara Binkse

Uložit 0

Spojení značek LEGO a Star Wars letos slaví pětadvacet let. A kostičkový gigant se rozhodl k výročí obdarovat všechny fanoušky v galaxii tím nejlepším způsobem – novými stavebnicemi. Potěší hlavně příznivce temné strany Síly, Impéria, separatistické milovníky droidů… a kluzákové závodníky!

Jestli jste velký fanda Star Wars, tak je vám jasné, že načasování nových stavebnic LEGO Star Wars těsně před čtvrtým květnem není náhoda. Tohle datum se totiž anglicky řekne „May the fourth“. Což zní trochu jako „may the Force“. A to je začátek jedné z nejslavnějších hlášek ze Star Wars: „Ať tě provází Síla!“ Ta mystická Síla, kterou ve slavném univerzu vládnou mocní rytíři Jedi. A která ze 4. května činí Star Wars Day, tedy světový den Star Wars.

Ale dost o fenoménu May the Fourth, přišli jste sem kvůli stavebnicím LEGO. A že jich je! Ta nejimpozantnější novinka ze světa Star Wars je rozhodně imperiální vesmírný letoun TIE Interceptor. Oproti skoro čtvrt století staré stavebnici stejné stíhačky má 1 931 kostiček, 40 centimetrů na délku, detailní kokpit a dvojici exkluzivních figurek pilota a jeho droida.

Zástupce původní trilogie Star Wars mezi novinkami doplňuje návrat ke slavné scéně z prequelů – ke kluzákovému klání neboli podracingu. Diorama ze závodu z Mos Espa postavíte včetně rychlého stroje Anakina Skywalkera. Tehdy ještě mladého, nevinného a naivního klučiny, který prostě rád závodil a neměl problémy s pískem ani dýcháním…

V prequelech zůstávají i další nové stavebnice. Na temnou stranu Síly doletíte ve hvězdné lodi Sith Infiltrator, ve které jeden z největších drsňáků v celém univerzu s dvojitým světelným mečem Darth Maul stíhal Qui-Gon Jinna s Anakinem. Však také figurku tohoto rytíře Jedi a jeho mladého chráněnce v krabičce najdete.

A když je řeč o figurkách, k mání jsou také nové sběratelské figurky z řady BrickHeadz. Šestice roztomilých modelů má podobu právě Qui-Gona, Anakina a Darth Maula, ale také princezny Amidaly, kapitána Panaky a ne každým fanouškem úplně milovaného gunganího nešiky Jar Jara Binkse.

Kdo gungany v lásce příliš nemá a dává přednost separatistické Obchodní federaci, bude naopak nadšený z modelu droideky. Jestli se v terminologii úplně nevyznáte, určitě si vzpomenete na ty destruktivní droidy, co se dokážou zakuklit do koule a takříkajíc se dokoulet k nepřátelům, které pak rozstřílejí svými blastery.

Kdybyste snad neměli droidů dost, k oslavám pětadvacetin spolupráce značek LEGO a Star Wars můžete dostat i droidí dárek. Při větším nákupu starwarsovských sad vám k němu LEGO přidá vojenský transportér Obchodní federace s hromadou ne úplně bystrých mechanických vojáků. O něco menší nákup pak stačí k bonusu v podobě separatistického vznášedlového tanku.

A že máte raději novější Star Wars, třeba v podání seriálu The Mandalorian? Tak i na vás LEGO myslelo a představilo stavebnici se speederem, v němž rytíř Kelleran Beq zachraňuje maličkého Grogua před klonovými vojáky. A mimochodem, věděli jste, že Kelleran Beq je postava ztvárněná Ahmedem Bestem, tedy hlasem právě zmiňovaného Jar Jara Binkse?

Všechny nové stavebnice najdete na e-shopu LEGO, kromě nich se ale v rámci Star Wars Day můžete těšit i na nekostkovou nabídku. Pro extra velké fanoušky je připravena sběratelská kniha The Force of Creativity, v níž se na 312 stránkách o pětadvaceti letech spolupráce rozpovídají zástupci společností LEGO i Lucasfilm. Součástí oslav je také festival krátkých, 25sekundových filmů na youtubovém kanálu LEGO.

Novinky rozšíří už tak galakticky rozsáhlou nabídku LEGO sad na motivy Star Wars, kterou již začátkem roku doplnil třeba nový a levnější Millenium Falcon nebo R2-D2. Tak ať vás provází Síla… tedy hlavně síla vůle při snaze odolat dalšímu nákupu kostiček!