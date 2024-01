Menší LEGO Millennium Falcon, R2-D2 a tři další stavebnice. Star Wars novinky jsou i levnější

Uložit 0

LEGO letos slaví pětadvacet let jedné ze svých nejoblíbenějších řad. Před čtvrt stoletím vydalo svou první stavebnici na motivy Star Wars. Myšlenky filmaře George Lucase proměnilo v nespočet stavebnic malých i velkých, od kosmických stíhaček přes figurky rytířů Jedi až po obří kráčející tanky. K oslavám navíc připravilo hned pětici dárků pro fanoušky – nové Star Wars LEGO. Včetně lodě Millennium Falcon nebo droida R2-D2.

Dánská společnost už dávno přerostla nápady svých vlastních designérů a pravidelně uzavírá partnerství s dalšími známými jmény. Mohli jste si postavit LEGO podle Harryho Pottera, Indiany Jonese, Návratu do budoucnosti, superhrdinů od Marvelu – a samozřejmě podle Star Wars. Kostičková nabídka z galaxie, kde spolu soupeří rebelové a zlotřilé Impérium (či jejich předchůdci anebo pokračovatelé), se letos rozroste o pět nových stavebnic.

Nejspíš největší zájem vyvolá nový Millennium Falcon, ikonický hvězdolet Hana Sola, pašeráka se srdcem ze zlata. Oproti známé sběratelské sadě, která vyjde na 21 tisíc korun a čítá téměř osm tisíc kostek, je ale novinka cenově mnohem dostupnější a také skladnější. Vyjde vás na 1 999 korun a z 921 dílků postavíte 24 centimetrů dlouhý kousek. Tak akorát na poličku fanouška Star Wars.

Ve stejném duchu se nesou modely Invisible Hand, vlajkové lodi generála Grievouse z prequelové trilogie, a korvety Tantive IV, kterou diváci znají z ikonické úvodní scény Epizody IV s podtitulem Nová naděje. Tento díl starwarsovské ságy inspiroval i dvě další novinky. První je přístupová chodba právě Tantive IV, kde se posádka střetla s imperiálními vojáky vedenými Darthem Vaderem. Výčet novinek uzavírá droid R2-D2, jedna z nejoblíbenějších postaviček ze Star Wars. Opravdové fandy u něj navíc potěší figurka Dartha Malaka.

Všechny nové Star Wars stavebnice pořídíte od 1. března na e-shopu LEGO. Oproti některým stávajícím sběratelským sadám – třeba zmiňovanému staršímu Millenniu Falconu – jsou výrazně levnější. Nejnižší cenu najdete u Grievousovy lodě (1 299 korun), nejdražší je pětadvacet centimetrů vysoký R2-D2 (2 369 korun). Ten je také nejobsáhlejší stavebnicí s 1 050 kostkami, poloviční počet má nejjednodušší set se scénou z korvety Tantive IV. V něm také najdete extra figurku klonového vojáka Pěťáka.

LEGO své nové Star Wars produkty představilo u příležitosti 25 let spojení s touto vesmírně známou značkou. První LEGO vytvořené ve spolupráci se společností Lucasfilm vzniklo v roce 1999 jako doprovod premiéry prequelového snímku Epizoda I: Skrytá hrozba. Nebyla to však postava ani technika z tohoto filmu, ale ikonická stíhačka X-wing, známá především z Epizod IV až VI. Ta se mimochodem ani ne před rokem dočkala zatím nejnovějšího z řady faceliftů v podobě nové stavebnice ze dvou tisíc dílků.

Poté už samozřejmě následovaly krabice i podle prequelů, další sady inspirované originální trilogií i tou nejnovější, ale třeba také animovanými Klonovými válkami. Nabídka LEGO Star Wars se postupně rozrostla o stavebnice podle videoher včetně The Old Republic, Battlefrontu, The Force Unleashed nebo Jedi: Fallen Order. Kostičkové podoby se dočkaly i seriály a v plastu vznikli Mandalorian, Ahsoka nebo Andor.

Kromě Star Wars se LEGO kamarádí i s dalšími popkulturními ikonami. Například se superhrdiny a superpadouchy od Marvelu, které naposledy ukázalo ve věži Avengers. Loni vyšla i velkolepá stavebnice Roklinky z Pána prstenů. Anebo ornitoptéra z Duny. Neomezuje se ale jen na knihy, filmy či seriály. Těsně před Vánoci vyjel do světa například LEGO Orient Express. Jen pár týdnů nazpět se plastové kostky přidaly k oslavě výročí červených telefonních budek z Velké Británie.