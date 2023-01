Nové posily přes Welcome to the Jungle hledá 200 českých firem. Investoři jí posílají přes miliardu

Jan Klusoň, ředitel Welcome to the Jungle pro Česko a Slovensko

Firmám pomáhá budovat značku zaměstnavatele a s náborem zaměstnanců. Z pozice jednoho z lídrů evropského trhu se teď chce rozšířit za oceán. Francouzské Welcome to the Jungle, jež působí také v Česku, oznámilo získání zásadní investice přes miliardu korun, která mu má pomoct mimo jiné i se vstupem do Spojených států.

Welcome to the Jungle získalo v rámci takzvané série C celkem 50 milionů eur, tedy bezmála 1,2 miliardy korun, od trojice dlouhodobých partnerů Revaia, XAnge a Bpifrance i přispěním pěti nových. Poslední investiční kolo firma uzavřela v roce 2019, kdy podle tehdejšího kurzu nabrala přes půl miliardy korun.

Jako platforma Welcome to the Jungle nabízí různý obsah, jehož cílem je inspirovat lidi k profesnímu růstu. Zároveň společnostem pomáhá najít správné kandidáty skrze takzvaný employer branding, tedy tvorbu značky zaměstnavatele. Na firemních profilech potenciálním kandidátům ukazuje zákulisí firemní kultury pomocí videí, fotografii a rozhovorů. Konkurenčním hráčem na českém trhu je portál Cocuma.

Za loňský rok firma hlásí dosažení opakujících se ročních příjmů (ARR) ve výši 30 milionů eur, tedy asi 716 milionů korun a překonání milníku pěti tisíc klientů. „Vzhledem k současné ekonomické situaci to považujeme za velký úspěch. Nyní máme více než kdy jindy na to, abychom pokračovali v revoluci personálního sektoru a zahájili novou kapitolu v historii Welcome to the Jungle,“ komentuje Jan Klusoň, ředitel společnosti pro Česko a Slovensko.

Klusoň v roce 2015 zakládal portál Proudly, který stejně jako Welcome to the Jungle umožňoval firmám tvorbu vlastních profilů. O čtyři roky později jej francouzský hráč koupil v rámci akvizice, čímž také vstoupil na lokální český a slovenský trh. Klusoň od té doby ve společnosti působí dodnes, jestli je on a případně další Češi rovněž podílníkem, nekomentuje.

„Jsme moc rádi, že se nám podařilo získat finanční prostředky dokazující důvěru našich starších i nových investorů. Je to pro nás skvělým zakončením roku 2022, kdy se firma Welcome to the Jungle rozrostla o sto nových kolegů a naše průměrná měsíční návštěvnost webu dosáhla téměř tří milionů unikátních návštěvníků,“ říká Klusoň.

Pražská pobočka je v rámci firmy druhou největší a nejdůležitější po pařížské, zaměstnává přitom přibližně deset lidí. Kromě toho má Welcome to the Jungle pobočky ve Velké Británii, Španělsku a na Slovensku. Na tuzemském trhu přes platformu nabízí práci asi dvě stě zaměstnavatelů, jako reference uvádí například Zásilkovnu, L’Oréal, Nestlé, E.ON, Johnson & Johnson, Wolt či Coca-Colu.

Díky nové investici chce společnost rozšířit své působení v Evropě a zároveň expandovat i na další kontinenty. První zaoceánskou zemí, kam se Welcome to the Jungle chystá, jsou Spojené státy. Tímto krokem chce posílit své vedoucí postavení v oblasti řešení employer brandingu firem. Společně s expanzí plánuje také rozšířit svou nabídku o nové funkce, lokalizovat svá řešení pro americký trh a přivést do svých řad nové talenty, které pomohou firmě dále růst.

„Kromě Spojených států se plánuje i další evropská expanze, zejména v regionu střední Evropy. Významnou strategickou roli v tomto ohledu hraje právě Česká republika a její lokální tým. V tomto regionu totiž patříme mezi hlavní hráče na trhu práce, co se týče employer brandingu,“ dodává Klusoň.