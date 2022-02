Novomlýnská od Evy Jiřičné a dům od Jaroslava Fragnera vytvoří bránu do Revoluční

Nic není tak dlouhé jako debatování o nových projektech v Praze. O tom na konci Revoluční ulice se mluví už víc než deset let. Teď se má pohnout novým směrem. Na místě chce stavět finanční skupina RSJ, která má už několik let přichystaný projekt od světoznámé architektky Evy Jiřičné. Parcela je sice volná, zároveň ale stavbě brání sousední novorenesanční dům ve zbědovaném stavu. O jeho osudu se vedly dlouhé spory s památkáři. Je však dobojováno. Na konci týdne má jít k zemi.

„Dílčí stavební práce probíhají už nyní, demolice začne koncem týdne a potrvá zhruba sto dní,“ uvedla pro CzechCrunch tisková mluvčí RSJ Vendula Dittrichová. Na to, že se v nejbližších dnech začne v Revoluční bourat, upozornil koncem minulého týdne deník E15. Ten zároveň uvedl, že od původního návrhu Jiřičné se budoucí projekt může trochu lišit, protože ho skupina dopracovává v souladu s názory odborné i laické veřejnosti.

To potvrdila i Dittrichová s tím, že to, jak bude nový dům v místě vypadat, zveřejní do konce tohoto týdne. Původní plán počítal se vznikem kanceláří, bytů i obchodů. S novou stavbou se tady přitom počítá už léta letoucí. O projektu Jiřičné se mluví jako o Novomlýnské bráně.

Vizualizace projektu Novomlýnská v pražské Revoluční ulici od Evy Jiřičné Foto: AI Design

O chystané budově mluvil na začátku roku pro CzechCrunch také šéf RSJ Libor Winkler. „Vše je na dobré cestě,“ uvedl s tím, že projekt Novomlýnská dosud brzdil především odpor lidí ze sousedního domu, kteří by s novým domem přišli o své světlíky. Nakonec se ale prý podařilo najít společnou řeč. „Hodně jsme se z toho poučili. Když jsme objekt koupili, neudělali jsme si důkladný průzkum. A takhle to dopadlo,“ dodal.

Ostatně budovu měl pro místo vymyšlenou i významný český architekt Jaroslav Fragner. Ten je autorem Paláce Merkur, který stojí přesně naproti plánované výstavbě. „Představoval si tam dvě budovy, velice podobné, asi vyšší, než mu tenkrát povolili postavit. Budova, kterou jsme navrhli, je kritizovaná, protože s tou jeho vytváří v Revoluční pomyslnou bránu. Tu ale vytvářelo i jeho řešení,“ vylíčila v roce 2016 v rozhovoru pro Lidové noviny Jiřičná.

Dříve zde stály takzvané Eliščiny lázně, novogotický palác byl ale zbořený za druhé světové války. „Výsledkem je, že tu teď stojí tento malý neorenesanční dům, který představuje konec ulice a nikdy na tuto funkci nebyl připravený,“ uvádí architekt a propagátor architektury Adam Gebrian.

Jiřičná k dokončení ulice navrhla prosklený dům s věžičkou. „V Revoluční je několik dominant. Fragnerova budova na jedné straně ulice a barokní domeček s černou vodárenskou věží na druhé. Nevidím důvod zde přidávat další dominantu,“ uvedla Jiřičná.

Projekt Novomlýnská vyroste na konci ulice Revoluční místo stávajícího nárožního domu Foto: Google Maps

„Na tomto místě je navíc nevyřešená situace. Hitler tady strhl starý řetězový most, aby tanky mohly lépe najet na jeho most nový. Tím se přízemí budovy na místě, na němž teď má být ta naše, dostalo pod úroveň chodníku, a proto má budova naprosto nepoužitelný parter. V případě, že současnou budovu odstraníme a nahradíme novou, bude zde možné vytvořit nový příjemný městský prostor pro veřejnost,“ dodala Jiřičná.

Skupina RSJ, kterou spoluzakládal současný kandidát do prezidentského klání Karel Janeček, projekt převzala po původním investorovi. Ten měl demolici povolenou, ostatně budova není památkově chráněná, nakonec se ale strhlo kolečko plné odvolávání. Stavební úřad Prahy 1 v roce 2018 zahájil řízení o odstranění objektu, což trvalo až do letošního roku.