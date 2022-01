Ani trochu nepůsobí jako jeden z nejvlivnějších a nejúspěšnějších byznysmenů Česka. A už vůbec ne jako miliardář, kterým nejspíš je, ačkoli on se takovému označení zarytě brání. Do práce jezdí tramvají, protože nemá řidičák, nejčastěji jej potkáte v tmavých džínách a postarší košili. Přesto se bez něj neobejde skoro žádný výraznější filantropický projekt, podporuje umění a patří mezi průkopníky zdejší investiční scény. To je Libor Winkler, spolumajitel a šéf finanční skupiny RSJ.

„Rok 2021 byl báječný. Vím, může to znít nepatřičně, ale minimálně z byznysového pohledu se nám opravdu dařilo dobře,“ říká v zasedačce v pátém patře pražského administrativního komplexu Florentinum, kde má RSJ svou centrálu.

Skupina má dvě základní byznysové nohy. Tou první je algoritmický systém, který obchoduje na burzách v Londýně, Chicagu a Frankfurtu, kde je RSJ takzvaným tvůrcem trhů. Nabízí ostatním makléřům, že u ní mohou za fixní ceny jak koupit, tak prodat svá aktiva, obvykle různé finanční deriváty. RSJ pracuje výhradně s penězi svých akcionářů, ti si mezi sebe ročně rozdělí kolem miliardy výnosů.

Druhou částí jsou investiční fondy, které spravují několik miliard korun a do jejichž portfolia patří třeba podíl v pojišťovně Pillow nebo administrativní komplex Enterprise Office Center na pražském Pankráci. Právě nemovitosti a jejich development jsou oblast, kde jsou Winkler a spol. v poslední době aktivní. Co nevidět by se měla například rozjet stavba už několik let odkládaného projektu na kraji Revoluční ulice poblíž Hlávkova mostu v Praze.

Libor Winkler z RSJ

Má tam vyrůst rezidenční budova navržená slavnou architektkou Evou Jiřičnou. „Všechno je na dobré cestě,“ přitakává opatrně jednašedesátiletý Winkler. Projekt Novomlýnská dosud brzdil především odpor lidí ze sousedního činžáku, kteří by s novým domem přišli o své světlíky. Podle Winklera se ale podařilo najít s místními společnou řeč. „Hodně jsme se u toho poučili, když jsme objekt koupili, neudělali jsme si důkladný průzkum a takhle to dopadlo,“ přiznává Winkler.

I na základě této zkušenosti RSJ začalo při svých investicích do realit spolupracovat s velkými developery. Mezi její partnery patří ti největší v zemi – s Panattoni staví u Chomutova logistický park, podílí se na rezidenčních a administrativních projektech v Praze i v Bratislavě s podniky jako JRD, Finep nebo YIT.

Další výrazná realitní investice, která je s Winklerem spojená a která zaznamenala v roce 2021 zásadní posun, se týká vyhlášené restaurace Field, jejímž je s dalšími kolegy z RSJ spolumajitelem a která loni obhájila michelinskou hvězdu. „Koupili jsme na Staroměstském náměstí Dům U Červené lišky, který citlivě opravíme a tým z Fieldu kolem šéfkuchaře Radka Kašpárka tam otevře novou restauraci,“ popisuje ostravský rodák, který vystudoval brněnskou zemědělku a za komunismu pracoval jako výzkumník ve vědeckém ústavu.

Dům U Červené lišky prošel v posledních letech rozsáhlou, ale nepříliš povedenou rekonstrukcí, sídlila v něm mimo jiné banka. Právě její otisky budou chtít Winkler a jeho partneři dostat pryč. „Restaurace a nějaký otevřený prostor v domě měly vzniknout už dřív, kvůli covidu z toho ale sešlo, takže se namanula tato investiční příležitost. Bylo to za rozumnou cenu,“ dodává.

Restaurace Field šéfkuchaře Radka Kašpárka obhájila michelinskou hvězdu Foto: Field

S investováním začínal Winkler zkraje devadesátých let. Když se v Česku rozjela kupónová privatizace, byl jedním z prvních certifikovaných makléřů. Do RSJ nastoupil v roce 1999 a stal se předsedou představenstva a podílníkem. Bratrům Tomáši a Karlu Janečkovi z ní postupně pomohl vybudovat společnost, která svým akcionářům, mezi něž patří také známý investor Václav Dejčmar, vydělává stovky milionů korun ročně.

Majetková struktura RSJ je dnes ale mnohem pestřejší. Většinu drží Winkler s mladou generací manažerů firmy, jako jsou Bronislav Kandrík, Michal Šaňák, Anton Tyutin, Petr Altman či Jakub Petrásek. Bratři Janečkovi jsou sice i nadále akcionáři, podíly jim však výrazně klesly a Karel Janeček už v RSJ čerstvě drží jen sedm procent, donedávna to byla více než pětina. „Je to výsledek dlouhého procesu, jeho postupné stahování z firmy se chystalo několik let,“ dodává Winkler.

Winklerovou vášní je mnohem víc než hromadění peněz jejich rozdávání, dlouhodobě patří k nejštědřejším českým mecenášům. Na charitu ročně dá kolem 25 milionů korun, podporuje Nadaci Neuron, je jedním ze spoluzakladatelů Deníku N, patří také k podporovatelům a akcionářům galerie DOX. A také je jedním ze zakládajících členů iniciativy 32 českých byznysmenů, kteří vyzvali nastupující vládu, aby pomohla zemi projít druhou vlnou ekonomické transformace.

„Jsem celkem optimistický, lhal bych, kdybych řekl, že mě výsledek voleb nepotěšil,“ směje se Winkler, který v minulosti finančně podpořil například nakonec neúspěšnou prezidentskou kampaň Jiřího Drahoše nebo Spolek pro podporu liberální demokracie v ČR, který založili internetoví podnikatelé Dušan Šenkypl a Jan Barta a který pomohl sjednotit roztříštěnou politickou opozici v boji s Andrejem Babišem. Netají se ani tím, že by rád viděl příští rok bývalého generála Petra Pavla na Pražském hradě.

Právě nadcházející prezidentská kampaň je ale pro něj i pro RSJ citlivé téma, které se Winklera i jím vedené finanční skupiny úzce dotýká – to kvůli plánované kandidatuře spoluzakladatele firmy Karla Janečka. Svérázný matematik ji zatím oficiálně nepotvrdil, všechno ale nasvědčuje tomu, že se o Hrad bude chtít ucházet, naznačil to už v televizním přenosu soutěže Český slavík, kterou koupil.

„Beru Káju trochu jako své dítě, v řadě věcí se shodneme, v některých ne,“ volí Winkler opatrná slova na adresu svého dávného souputníka, který se už ale dnes v RSJ nijak neangažuje a je pouze pasivním akcionářem. Na čem se třeba neshodnou? „Společných témat máme dost, jde třeba o prozápadní směřování země. Prezident by ovšem měl zemi spojovat, ne rozdělovat,“ naznačuje Winkler.

Karel Janeček Foto: Znesnáze21

Na mysli má Janečkovo vystoupení na Českém slavíkovi, které vyvolalo velkou pozornost, protože miliardář tam kritizoval protiepidemická opatření, ohradil se proti očkování dětí a narážel i na postoje akademické komunity k nemoci. „To se mi nelíbilo a také jsem mu to řekl. Nejde mi až tak o názor, který Karel má, ale že si vybral téma, které štěpí.“

O Janečkových politických ambicích se Winkler obecně moc bavit nechce, co ale připouští, je fakt, že jeho prezidentská kandidatura ztíží život celé firmě. Jelikož společnost působí v burzovním světě, politicky aktivní osoba v jejích strukturách, jakkoli vlastní už jen malý podíl, představuje kvůli mezinárodním pravidlům proti praní špinavých peněz komplikaci. „Jsou to pro nás starosti, jeho podíly na investicích budou muset přejít do speciálního trustu. Radost z toho nemáme,“ krčí rameny Libor Winkler.

Že by to bylo něco neřešitelného, ale odmítá, RSJ to prý v pohodě zvládne. Takže jaký bude rok 2022? „Asi to bude jízda, hodně bude záležet na inflaci. Ale byznysově a investičně z něj strach nemám. A co se politiky týče, věřím, že se nové vládě podaří nezklamat.“