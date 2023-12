Nový Aquaman je děsná ptákovina. Ale podmořská show Jasona Momoy vás pobaví víc než poslední marvelovky

Uložit 0

Aquaman: Ztracené království doplaval i do českých kin. Doprovázejí ho předpovědi nic moc tržeb a zlé jazyky na internetu ho předem odsuzují k bídným recenzím. Navíc filmová tvorba na motivy komiksů od DC je oproti marvelovské konkurenci v průměru výrazně horší (a nic na tom nemění ani posledních pár počinů od Marvelu, které nebyly nic moc). Je tedy mořské dobrodružství s Jasonem Momoou v hlavní roli taková hrůza? Vůbec!

Postava Aquamana neboli Arthura Curryho bývá mezi komiksovými fanoušky terčem vtípků jako „chlápek, co mluví s rybama“. Filmový Aquaman: Ztracené království tak začíná tím, že hlavní hrdina v podání charismatického bad boye Jasona Momoy o sobě prohlásí, že ano, mluví s rybami, na obřím mořském koníkovi připluje k lodi napadené piráty a za zvuků rocku je zmlátí. O nejnovějším superhrdinském filmu od režiséra Jamese Wana vám hned prvních pár sekund řekne skoro všechno. Nebere se vážně, bude to ptákovina, bude to přeplácané. Ale víte co? Dlouho jsme se v kině takhle nebavili.

Druhý Aquaman je sám o sobě klišé – už jen tím, že je prostě nejklasičtějším druhým dílem, jaký si můžete představit. Poté, co v tom prvním Arthur porazil svého bratra Orma a zabránil epickému konci světa, se objeví padouch, který může způsobit ještě něco horšího. A jediný, kdo může pomoct, je… Arthurův bratr. Tím začne velká bromance o další záchraně světa a napravování nepochopených vztahů, v níž hraje velkou roli také změna klimatu. A naopak malou Amber Heardová, jíž režisér přisoudil pozici, kterou byste u zdiskreditované herečky nečekali.

Honička na kyberžralocích? Jasně. Message o záchraně planety? Silná jako Jason Momoa. Armáda mrtvých jako z Pána prstenů? I na tu dojde.

Uznáváme, že laťka není moc vysoko, ale už první Aquaman patřil k tomu lepšímu z pokusů o zfilmování komiksů od DC. Pokračování se naštěstí vydalo ještě hlouběji v tom, co u prvního dílu bavilo nejvíc. Přiznává, že to má být extrémně odlehčená popcornová zábava, u které se chcete smát a která bude tak trochu debilní, ne že ne. Diváci, kteří superhrdinské snímky sledovali ještě před nástupem Marvelu, v něm možná spatří náznaky Batmanů z devadesátek. V nich hláškoval i Arnold Schwarzenegger, všechno bylo barevné, kýčovitě komediální a superzábavné.

Podobný je i nový Aquaman. Hlavní hrdina usíná při zasedání sněmu Atlantidy, protože kralování je nuda. Při přebalování svého potomka se neúspěšně vyhýbá počůrání. Po návratu z hrdinského mlácení zloduchů domů šlápne na hlučnou hračku a spící mimino probudí. Žere hambáče a klopí do sebe pivsony. Během vyjednávání s rybími gangstery v podmořském kasinu by raději zapojil bicepsy než hlavu. Jestli jste si přáli batmanovskou sondu do temného nitra nebo zevrubný průzkum ambivalence superhrdinského násilí, jste ve špatných vodách.

Parádně tomu pomáhá Arthurův zlý bratr Orm. Je to klasický parťákovský film, kdy postava Patricka Wilsona je upjatá, konzervativní a suchozemský svět neznající, zatímco Jason Momoa je, no, Jason Momoa. Všechno, co jste u takového spojení už stokrát viděli v jiných komediích, uvidíte i tady. Ale je to dobře udělané a stejně vás to rozesměje. Třeba když hlavní hrdina pošťuchuje bráchu, aby snědl švába: „Je to jako suchozemská kreveta!“ Ti z vás, kdo v životě viděli aspoň jeden film podobného ražení, už také asi tuší, k jakému rozuzlení společná cesta s někdejším záporákem povede.

Celkově Aquaman: Ztracené království nepřináší kdovíjaká překvapení. Ale o to víc sází na přinášení všeho možného. Opravdu všeho. Honička na kyberžralocích? Jasně. Message o záchraně planety a ekologii? Silná jako svaly Jasona Momoy. Armáda mrtvých, která ve vás vyvolá vzpomínky na Pána prstenů? I na tu dojde. Bojové scény zavánějící Matrixem? Ano. Okaté opovržení jednoho z podmořských králů (tradičně prkenný Dolph Lundgren), které se po akční scéně promění v respekt a uznalé pokývnutí? Přesně jako v devadesátkách!

Vtipným detailem je také občasná vizuální stylizace do komiksů z poloviny minulého století. Technologie titulního království jsou velké retro, někteří záporáci vypadají jak potápěči z černobílých filmů, ponorky starobylé civilizace se ovládají velkými pákami a na červených čudlících jsou obří nápisy. Neznáme aquamanovské příběhy tak dobře, ale vsadili bychom všechny poklady skryté na dnech oceánů, že tyhle věci přesně tak vypadaly v ilustrovaných panelech některého sešitu z takzvané zlaté éry komiksů.

Zní vám předchozí dva odstavce jako trochu přihlouplá slátanina? Ano, s tou Aquaman: Ztracené království koketuje prakticky po celé dvě hodiny. A občas do ní ponoří ploutev pořádně hluboko. Ale drtivou většinu času stojí na správné straně této hranice. A baví mnohem víc než třeba poslední marvelovky. O většině tvorby DC ani nemluvě.