Nový Dexter nostalgicky pomrkává po fanoušcích a servíruje drsné vraždy s nádechem teenagerovské komedie

Nejspíš i kvůli tomu ale nový seriál po rychlém úvodu sklouzne k tomu, že de facto – jen s jinými herci a v jiných případech – přehrává, co už dobře známe. A třeba genezi vzniku ikonického Dexterova kodexu se minimálně v prvních třech epizodách prakticky nevěnuje. Pravidla prostě jsou. Má to sice svou logiku, protože vztah Dextera a jeho adoptivního otce, krutý osud jeho pravé matky nebo právě důvody, které k vymyšlení vrahounských zásad vedly, jsou dobře známé z původních sérií. Přesto by aspoň naznačení procesu jejich formulování bylo na místě…

Dozvíte se však, proč začal Dexter kolegům nosit krabici koblih, užijete si, jak se točí na židli nebo rozkládá své igelity. A vedle Hallova hlasu dost možná propadnete i ostříhanému Patricku Gibsonovi, který na svého předchůdce, jenž si za Dextera odnesl i Zlatý glóbus, zdatně odkazuje – pohledy, držením těla, znepokojivou tajemností.

A i když Gibsonovi sekundují velká herecká jména jako Christian Slater coby jeho otec a rádce Harry, Patrick Dempsey jako jejich policejní šéf nebo zabíječka upírů Sarah Michelle Gellar v roli vedoucí laboratoře, nejvíc pozornosti na sebe strhává a celkový vibe jako by určovala Molly Brown coby jeho extrémně prostořeká a ukecaná náctiletá sestra Debra, která řeší to, co náctiletí většinou řeší.

Tón připomínající bezstarostné teenagerovské komedie, podtržený rodinným prostředím a Gibsonovým občas vyvaleným kukučem, je velice příjemný. A s drsnými činy hlavního hrdiny se překvapivě dobře doplňuje. Dexter: Original Sin tak má zaděláno na to, aby se stal dobrou televizní zábavou. Snad mu to vydrží. Na SkyShowtime jsou nyní k vidění první tři díly z desetidílné série, nové by měly přibývat v následujících týdnech vždy ve čtvrtek.