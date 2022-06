Nový hráč na trhu HR outsourcingu. Scaleups nabízí firmám RPO, které se v Česku naučily využívat startupy i korporace

Český a slovenský trh práce má nového hráče, který má ambici být jedničkou v oblasti RPO. Společnost Scaleups přichází s řešením, jak zlepšit náborový proces a vyřešit problémy s nedostatkem recruiterů. Jednoduše – outsourcingem. Outsourcovat mohou firmy celý proces, ale i jeho dílčí část. V zahraničí oblíbenou praxi teď Scaleups učí využívat i tuzemské klienty.

Hana Pelikánová se v recruitmentu pohybuje už třináct let. Před několika lety se seznámila s modelem RPO, který teď její firma Scaleups předává i na český trh. Zatímco v zahraničí tento model již dávno zakotvil, u nás s ním dlouho měly zkušenost jen mezinárodní společnosti. To se však již změnilo – dnes je RPO model stále běžnější praxí. Postará se o komplexní proces od sourcingu a recruitmentu přes onboarding až po HR marketing, audit či interim HRBP. Kromě toho je tato služba efektivním řešením dlouhodobého nedostatku HR/IT Recruiterů.

„Úspěšný proces náboru zaměstnanců klade na HR oddělení velké nároky. Zajistit dostatečný počet vhodných kandidátů a projít při tom kompletním procesem náboru od získávání talentů přes jejich výběr a prověřování až po začleňování do týmu vyžaduje nejen čas a vysoké náklady, ale i dostatečný dosah na vhodné kandidáty,“ vysvětluje spoluzakladatelka Scaleups Hana Pelikánová.

„Outsourcing náboru zaměstnanců je způsob, jakým lze zjednodušit a zrychlit kompletní proces náboru. Jedná se o outsourcing HR či IT konzultantů, kteří mají dlouhodobou zkušenost v oboru, jsou flexibilní a připraveni sdílet své know-how, které získali v jiných společnostech,“ dodává Pelikánová. Těmi jsou například startupy, nadnárodní společnosti i velké korporáty. Právě získané zkušenosti a znalosti umožňují outsourcovaným konzultantům reagovat na širokou škálu náborových procesů, strategií i firemních kultur.

Foto: Scaleups Hana Pelikánová, šéfka startupu Scaleups

Díky RPO modelu získává klient do svého týmu vysoce kvalifikovaného konzultanta, který funguje jako „prodloužená ruka“ interního HR. „Klient získává proškoleného profesionála, který rychle naskočí do jeho procesů a funguje velmi samostatně a za podpory našeho Key Account Managera. Naši konzultanti nejsou transakční recruiteři, kteří pasivně čekají na zadání, ale proaktivně řeší různé situace, přichází s novými podněty, nápady, inovacemi. Nebojí se argumentovat, vymýšlet nové cesty či přinášet pohled zvenčí. RPO konzultant s vámi projde náborový proces, HR marketing, firemní benefity, školení či podmínky a může vám poskytnout skvělý výstup toho, co by se dalo dělat jinak a lépe. A konzultant to obratem dokáže realizovat,“ popisuje Pelikánová.

RPO model je široké portfolio služeb, které nabízí škálovatelnost i posílení HR a recruitmentu. Společnostem, které se potýkají s nedostatkem náborářů (a proto i kandidátů), nabízí dostatečný dosah na kvalitní kandidáty i kompletní zajištění potřebných pozic vysoce kvalifikovanými specialisty. „Nesoustředíme se pouze na recruitment, ale na komplexní HR služby. Jsme schopni pokrýt různé části náborového procesu,“ uvádí Pelikánová.

„Klientům nabízíme i Market Mapping, Salary Survey, Longlisty, Shortlisty, Talent Pipelining. Jde o takzvané on-demand služby, které šijeme na míru. Ve Scaleups klademe důraz na škálovatelnost a kvalitu našich služeb a konzultantů, kterým poskytujeme zázemí v podobě kontinuálního vzdělávání, a dále support v podobě zkušených Key Account Managerů,“ doplňuje Pelikánová.

S čím firmy v náborovém procesu bojují?

Konzultant je klíčový. „Musí být flexibilní, adaptabilní, odolný a připravený na změnu. Odměnou je mu pak bohatý skill-set,“ říká Pelikánová. „Tyto znalosti konzultanti sbírají velmi rychle z různých projektů (ať už v Česku nebo zahraničí) a mají jedinečnou možnost nakouknout pod pokličku různých firem od startupů přes střední firmy až po velké nadnárodní korporace. Jsou to dobrodruzi, kterým vyhovuje střídat projekty a řešit obtížné situace – a tím se velmi rychle profesně posouvat. Měla jsem kolegyni, která si během jednoho roku prošla projekty u firmy Deloitte, Vodafone a EmbedIT, to je pro někoho výčet zaměstnavatelů na několik let dopředu,“ zmiňuje.

S čím firmy v náborovém procesu nejvíce bojují a jaké řešení se nejčastěji nabízí? „Většina firem bojuje především s enormním vytížením a tlakem, a to zejména v oblasti náboru IT. Nejde o to, že by firmy chybovaly záměrně, spíše nemají možnost se na chvíli zastavit a zamyslet se nad zefektivněním náborových či jiných HR procesů. Asi to všichni známe z praxe, pokud jsme v jednom kole a vyvíjí na nás šéf tlak, jednoduše si určíme priority a práci odbavujeme postupně. Pokud si v tento moment pronajmete RPO konzultanta, můžete se s ním jak podělit o svou práci, tak si s ním udělat třeba krátký brainstorming, workshop, zkonzultovat váš současný stav a vyslechnout si návrhy ke zlepšení a zefektivnění procesů,“ říká Pelikánová.

Podle Daniely Kroulíkové, Client Directorky společnosti, souvisí nejčastější potíže firem s „candidate expectations managementem“: „Jako nedostatky v procesu vnímám nedostatečné informování kandidátů o celém procesu, dávání zpětných vazeb a informování o tom, co se od nich očekává. Stejně jsou to problémy v komunikaci mezi HR manažery a vedením, kdy by měly být jasně stanovené budgety a očekávání v rámci růstu společnosti,“ dodává Kroulíková.

Foto: Scaleups Tým startupu Scaleups

„Komunikace v tomto směru musí být opravdu kvalitní, aby se zabránilo budoucí fluktuaci zaměstnanců a negativním recenzím na společnost. Mnoho chyb vídám i v náborovém procesu, jeho délce a náročnosti. Trh je momentálně zahlcený nabídkami pro specialisty v oboru a firmy se musí naučit adaptovat. To znamená celý proces zrychlit, zjednodušit a zkvalitnit,“ říká. Kroulíková dodává, že konzultanti stráví na RPO projektu v průměru kolem jednoho roku. „Setkali jsem se ale se spoluprací, která trvala pouze tři měsíce anebo naopak až pět let,“ doplňuje.

Na hledání řešení přitom neexistuje jednotný návod. „Každý klient potřebuje jiný přístup. Najít chyby v procesu by s nadsázkou dokázal i robot. Ale správně s těmi chybami pracovat, komunikovat je, zvolit ten nejvhodnější postup a přístup s ohledem na individualitu každého klienta, to dokážou jen ti úspěšní RPO konzultanti, kteří pak do firmy přinesou i ono potřebné know-how,“ říká Pelikánová která již v rámci RPO spolupracovala například s firmami Škoda Auto, Siemens, Vodafone, Deloitte, EY, Avast, Asahi, NTT, Košík, ĽOréal, EmbedIT, STRV, Sitecore a řadou dalších.

„Ve Scaleups budujeme inovativní tým špičkových profesionálů, který bude bořit hranice klasického HR a recruitmentu. Máme připravený plán a všechny nezbytné prostředky k tomu, abychom ovládli nejen trh RPO v Česku a na Slovensku, ale zároveň dokázali obsloužit i celou řadu globálních klientů v zahraničí,“ dodává Pelikánová.