Nový konkurent pro Roadster od Tesly. Polestar 6 sází na výkon, netradiční vzhled i udržitelnost

Na jaře letošního roku představila švédská automobilka Polestar svou vizi elektrického roadsteru budoucnosti. Z koncepce pojmenované O2 se nyní stává sériový model Polestar 6, který přináší odvážné tvary a vyzývá Roadster druhé generace od Tesly. Pokud se tedy svého soupeře vůbec dočká.

Švédská automobilka Polestar, která je společným podnikem Volva a jeho čínských majitelů Geely, má aktuálně v nabídce pouze jediný model, a to elektrický sedan Polestar 2. Tato situace by se však měla velmi rychle změnit. Automobilka ještě v tomto roce představí své elektrické SUV Polestar 3, na něj naváže další SUV Polestar 4. A v přípravě je také čtyřdveřový sedan Polestar 5.

Sedan vychází z původní koncepce Precept, která v mnohém inspirovala i vizi O2. Ta měla původně prezentovat novou hliníkovou platformu automobilky a také některé technologie, na kterých ve Švédsku pracují. Nicméně i tato koncepce se nakonec dočká své sériové podoby v podobě elektrického roadsteru Polestar 6.

Foto: Polestar Atraktivní tvary si zákazníky určitě najdou

Koncepce přinášela řadu designových rysů Preceptu, včetně ostře řezaných linií a světelného podpisu v mnohém připomínajícím i styl automobilky Volvo. Široká karoserie se těsně krčila u země, a celkově vůz působil velice agresivním dojmem. Dobrou zprávou je, že všechny tyto vlastnosti od O2 přebere i Polestar 6, jehož design se oproti koncepci v podstatě nemění.

Stejně jako Polestar 5 i roadster bude využívat 800voltové architektury, díky které se baterie dobije rychlostí blesku. Tou by se novinka měla také pohybovat, díky obrovskému výkonu 884 koňských sil generovaných dvojicí elektromotorů. Z nuly na 100 km/h by měl být vůz schopen vystřelit za 3,2 sekundy a dosahovat maximální rychlosti až 250 km/h.

K vysokému výkonu chce Polestar 6 přihodit také důraz na udržitelnost. Z koncepce O2 si odnese využití termoplastického monomateriálu vyrobeného z recyklovaného polyesteru. Ten by měl být využit na všechny měkké vnitřní prvky vozu, což znamená, že z něj budou vyrobeny pěny sedaček, pojicí prvky, vlákna i lamino. Dle Polestaru využití materiálu přinese jednodušší recyklaci, sníží hmotnost vozu a také množství odpadu při výrobě.

Zůstávají zde však i některé prvky koncepce, u kterých není jisté, zda se do sériové verze dovedou probojovat. Největší pozornost se samozřejmě upírá na dron integrovaný ve voze, se kterým si může řidič natáčet svou jízdu. Tento dron značky Hoco Flow byl navržen společností Aerofugia, která taktéž patří Geely, výhradně pro účely koncepce vozu. Jeho přítomnost v sériové verzi by však byla spíše překvapením.

Foto: Polestar Interiér vozu s udržitelnými materiály

Nicméně Polestar 6 by měl začít sjíždět z výrobních linek automobilky až v roce 2026. A za tři roky se mohou nároky zákazníků proměnit natolik, že dron bude žádaným doplňkem. Polestar umožnil zákazníkům provádět rezervace již nyní a pro první zájemce přichystal výrobu 500 očíslovaných kusů v provedení LA Concept. Ty dostanou lakování v nebeské modři, kožený interiér a 21palcová kola, která se objevila na původní koncepci O2.

Polestar se svou novinkou míří do vod, ve kterých se prozatím prohání jen velmi málo ryb. Koncept elektrického roadsteru představilo například MG či Bentley, ovšem na silnicích se aktuálně prohání snad jen BMW i8. Pro Polestar 6 by tak největším sokem měla být druhá generace Roadsteru od automobilky Tesla. Ta byla představena již v roce 2017, do dnešního dne však její produkce nebyla spuštěna. Poslední přísliby hovoří o zahájení produkce během příštího roku, takže by oba vozy měly mít relativně vyrovnané startovní pozice.