Švédský Polestar má v plánu nabídnout v následujících dvou letech hned několik nových modelů. Na co se můžeme těšit, naznačil prostřednictvím svého nového konceptu, kterým je futuristický roadster O2. Ten přináší zcela inovativní platformu i technologické vychytávky, jako je dron připravený zaznamenat všechny krásné momenty prožívané s tímto s vozem.

Pro Polestar, který je společným dílem Volva a čínského Geely, se jedná již o druhý koncept. Na rozdíl od předchozího Preceptu však O2 působí daleko zábavnějším dojmem. Nemalou měrou se na tomto faktu podílí tvar karoserie, který jasně prozrazuje, že tohle auto bude především o emocích.

Na Roadster druhé generace od Tesly stále ještě čekáme a dalších podobných vozů se v elektrickém rybníčku prozatím rýsuje pomálu. Polestar by tedy mohl tyto vody pořádně rozčeřit, pokud bychom se dočkali uvedení koncepce do sériové podoby. Prozatím se však jedná jen o demonstraci určité vize a schopností Polestaru, proto nemáme ani příliš mnoho detailů o jeho technických parametrech.

Polestar prozradil, že vůz stojí na nové platformě. Jedná se o inovativní modulární základ tvořený lepeným hliníkem, přičemž jednotlivé hliníkové část drží pohromadě extrémně silné lepidlo. Díky této platformě je lehký a zároveň nabízí možnost vybavit vůz baterií o vysoké kapacitě.

Polestar O2 bez střechy Foto: Polestar

Světelný podpis je podobný jako u koncepce Precept Foto: Polestar

S předchozím konceptem Precept novinku pojí například téměř totožný světelný podpis. Stejně tak je karoserie vozu široká a postoj je nízko u země. O2 má také elektrickou pohonnou jednotku P10, která byla speciálně vyvinuta právě pro Precept a v budoucnu by se měla objevit i v sériových vozech.

Vzhledem k tomu, že je O2 vizí automobilu s co možná nejmenším ekologickým dopadem na planetu, myslelo se na udržitelnost i v interiéru s termoplastickým nanomateriálem na bázi recyklovaného polyesteru. Ten v Polestaru využili, kde se jen dalo. Najdeme jej v sedadlech, posloužil jako lepidlo i při 3D tisku některých dílů nebo pro tvorbu laminovaných částí.

Podle generálního ředitele Polestaru Thomase Ingenlatha by automobilka tento materiál ráda dostala do výroby. Stejně tak by se v ní mohly časem objevit některé prvky podvozku, který byl též navržen ve jménu co možná nejjednodušší recyklace.

Vedle planety ovšem v Polestaru, který v minulém roce vstoupil na burzu, mysleli i na zábavu. To je důvod, proč má v sobě O2 integrovaný speciální dron, jehož úkolem je natáčet jízdu vozu. Dron se má podle Polestaru stát nástrojem k produkování vzpomínek na okamžiky, kdy se řidič a celá posádka cítili šťastní.

Vzdušná technika, která je koncepcí vyvinutou partnerskou společností Aerofugia, by měla být schopna natočit jak dramatické, tak i velice klidné záběry. Dron by měl dokázat autonomně pelášit za vozem rychlostí až 100 km/h a po dokončení záběrů se vrátit zpět do automobilu. Pořízené video si může řidič po zastavení prohlédnout a rovnou i upravit či sdílet pomocí 15palcového displeje vozu.

Zda se skutečně na silnicích dočkáme dronů pronásledujících vozidla, je těžké odhadovat, podle Ingenlatha je však tato myšlenka vysoce proveditelná. Je ovšem otázkou, zda se vůbec dočkáme sériové verze samotného konceptu O2. Polestar však již pracuje na přetavení zmiňovaného Preceptu do sériového vozu Polestar 5. Šance, že se skutečně dočkáme elektrického roadsteru na švédský způsob, jsou tedy poměrně vysoké.